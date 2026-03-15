Résultat municipale 2026 à Rouffiac-Tolosan (31180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouffiac-Tolosan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouffiac-Tolosan, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouffiac-Tolosan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel DECIMA (15 élus) Rouffiac Tolosan Ensemble
|638
|50,63%
|
|Jean-Gervais SOURZAC (4 élus) Rouffiac-Tolosan, notre avenir en confiance
|622
|49,37%
|
|Participation au scrutin
|Rouffiac-Tolosan
|Taux de participation
|66,96%
|Taux d'abstention
|33,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Nombre de votants
|1 313
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Rouffiac-Tolosan [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Rouffiac-Tolosan en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Rouffiac-Tolosan
19:17 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Rouffiac-Tolosan
En marge des élections municipales, Rouffiac-Tolosan apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 35,82% de cadres supérieurs pour 2 186 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 371 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,58%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 29,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,97%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 55 825 euros par an. À Rouffiac-Tolosan, les préoccupations locales se joignent aux défis français.
17:57 - Les électeurs de Rouffiac-Tolosan attirés par le RN ?
Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Rouffiac-Tolosan en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 16,63% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 13,12% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Rouffiac-Tolosan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 24,91% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 30,41% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,33% lors du vote final.
16:58 - À Rouffiac-Tolosan, la participation s'annonce forte aux municipales
En 2020 à Rouffiac-Tolosan, l'abstention s'était élevée à 45,39 % au premier tour, une abstention modeste, nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 15,78 % dans la ville (participation de 84,22 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,06 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,35 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 37,84 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Rouffiac-Tolosan sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Rouffiac-Tolosan
La physionomie politique de Rouffiac-Tolosan a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Rouffiac-Tolosan avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 24,91% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Rouffiac-Tolosan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Luc Lagleize (Majorité présidentielle) avec 45,36% au premier tour, devant Frank Khalifa (Rassemblement National) avec 30,41%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Luc Lagleize culminant à 45,86% des suffrages exprimés sur place.
14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Rouffiac-Tolosan lors de la dernière présidentielle ?
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rouffiac-Tolosan accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 42,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,52% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Rouffiac-Tolosan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,71%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 16,63%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,07% pour Emmanuel Macron, contre 31,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Rouffiac-Tolosan s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Rouffiac-Tolosan : la situation fiscale observée avant les municipales
Du côté de la fiscalité locale de Rouffiac-Tolosan, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 324 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 952 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 41,65 % en 2024 (contre près de 13,09 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 26 060 € en 2024, loin des quelque 677 100 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 16,15 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Rouffiac-Tolosan ?
À Rouffiac-Tolosan, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Gervais Sourzac a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 65,76% des suffrages. Deuxième, Jean Louis Martinez a engrangé 34,23% des voix. Cette victoire écrasante de Jean-Gervais Sourzac a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rouffiac-Tolosan, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Rouffiac-Tolosan
Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Rouffiac-Tolosan. A noter que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Rouffiac-Tolosan sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Rouffiac-Tolosan dès leur publication.
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