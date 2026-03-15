Résultat municipale 2026 à Rouffiac-Tolosan (31180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouffiac-Tolosan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouffiac-Tolosan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouffiac-Tolosan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DECIMA
Michel DECIMA (15 élus) Rouffiac Tolosan Ensemble 		638 50,63%
  • Michel DECIMA
  • Stéphanie RISSE
  • Cyril SALVAGIOTTI
  • Delphine DESSAINTS
  • Paul-Emmanuel JONQUET SEGALA
  • Mathilde MENARD
  • Thierry BOLO
  • Catherine BERTRAND
  • Baptiste GANDRILLE
  • Sandrine MENARD
  • Kristians KORNS
  • Indira SOUNDIRAM
  • Said HAMBLI
  • Carine MARTINEZ
  • Karim LAHTIL
Jean-Gervais SOURZAC
Jean-Gervais SOURZAC (4 élus) Rouffiac-Tolosan, notre avenir en confiance 		622 49,37%
  • Jean-Gervais SOURZAC
  • Isabelle MOISAN
  • Abdellatif ALLACH
  • Delphine CROELS
Participation au scrutin Rouffiac-Tolosan
Taux de participation 66,96%
Taux d'abstention 33,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 1 313

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Rouffiac-Tolosan