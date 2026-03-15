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19:17 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Rouffiac-Tolosan En marge des élections municipales, Rouffiac-Tolosan apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 35,82% de cadres supérieurs pour 2 186 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 371 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,58%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 29,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,97%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 55 825 euros par an. À Rouffiac-Tolosan, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Rouffiac-Tolosan attirés par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Rouffiac-Tolosan en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 16,63% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 13,12% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Rouffiac-Tolosan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 24,91% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 30,41% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,33% lors du vote final.

16:58 - À Rouffiac-Tolosan, la participation s'annonce forte aux municipales En 2020 à Rouffiac-Tolosan, l'abstention s'était élevée à 45,39 % au premier tour, une abstention modeste, nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 15,78 % dans la ville (participation de 84,22 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,06 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,35 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 37,84 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Rouffiac-Tolosan sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Rouffiac-Tolosan La physionomie politique de Rouffiac-Tolosan a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Rouffiac-Tolosan avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 24,91% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Rouffiac-Tolosan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Luc Lagleize (Majorité présidentielle) avec 45,36% au premier tour, devant Frank Khalifa (Rassemblement National) avec 30,41%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Luc Lagleize culminant à 45,86% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Rouffiac-Tolosan lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rouffiac-Tolosan accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 42,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,52% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Rouffiac-Tolosan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,71%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 16,63%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,07% pour Emmanuel Macron, contre 31,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Rouffiac-Tolosan s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Rouffiac-Tolosan : la situation fiscale observée avant les municipales Du côté de la fiscalité locale de Rouffiac-Tolosan, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 324 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 952 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 41,65 % en 2024 (contre près de 13,09 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 26 060 € en 2024, loin des quelque 677 100 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 16,15 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Rouffiac-Tolosan ? À Rouffiac-Tolosan, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Gervais Sourzac a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 65,76% des suffrages. Deuxième, Jean Louis Martinez a engrangé 34,23% des voix. Cette victoire écrasante de Jean-Gervais Sourzac a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rouffiac-Tolosan, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.