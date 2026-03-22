Résultat municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (24580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac - Tour 2
- Election municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe PERRIER (15 élus) UNE NOUVELLE AMBITION POUR ROUFFIGNAC SAINT CERNIN
|525
|50,87%
|
|Raymond MARTY (4 élus) ENSEMBLE POUR AGIR
|507
|49,13%
|
|Participation au scrutin
|Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
|Taux de participation
|75,48%
|Taux d'abstention
|24,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|1 105
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond MARTY (Ballotage) ENSEMBLE POUR AGIR
|402
|37,50%
|Philippe PERRIER (Ballotage) UNE NOUVELLE AMBITION POUR ROUFFIGNAC SAINT CERNIN
|325
|30,32%
|Christian CHEVALIER (Ballotage) ROUFFIGNAC SAINT CERNIN EN MOUVEMENT
|228
|21,27%
|Clotilde GARDE (Ballotage) ROUFFIGNAC SAINT CERNIN C'EST VOUS
|117
|10,91%
|Participation au scrutin
|Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
|Taux de participation
|75,87%
|Taux d'abstention
|24,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|1 110
Election municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
L'actu des élections municipales 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
18:37 - Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac classée au centre à l'issue de l'année de la dissolution
Le contexte politique de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale. Les élections européennes 2024 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (31,93%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,30% des suffrages. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac plébiscitaient ensuite Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National) avec 39,47% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Sébastien Peytavie (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 50,51%.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac ?
Étudier les scores de la dernière élection municipale à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac peut se révéler édifiant. À l'occasion du premier vote, Raymond Marty a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 68,68% des soutiens. Sur la seconde marche, Yves Raymond Queyroi a recueilli 253 votes (31,31%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, ce décor pose les bases. Pour l'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac donne lieu à un duel tendu
Les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste de Philippe Perrier (DIV) et la liste menée par Raymond Marty (DIV), d'après les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. La tête de liste Christian Chevalier a pour sa part jeté l'éponge, malgré un score suffisant au tour précédent. Malgré un score à plus de 10 %, Clotilde Garde a choisi de ne pas se lancer à cette élection décisive. Les habitants de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
11:59 - Raymond Marty et Philippe Perrier aux premières places dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac ont vu Raymond Marty terminer en tête dimanche dernier avec 37,50 % des bulletins valides. À sa suite, Philippe Perrier s'est classé deuxième avec 30,32 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Raymond Marty est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 31 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christian Chevalier a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Clotilde Garde a rassemblé 10,91 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, le vote a mobilisé 75,87 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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