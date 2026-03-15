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19:17 - Les données démographiques de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac sur les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 22% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,98% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (31,39%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 976 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,87%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,84%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,99%, comme à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Les données clés du vote RN à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 24,30% des voix lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,13% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 18,45% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,93% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 39,47% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 49,49% lors du vote final.

16:58 - Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac : 34,67 % d'abstention à la dernière élection municipale Au soir des élections municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera sur les résultats de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Pour rappel, l'abstention atteignait 34,67 % lors de la précédente élection municipale (un taux particulièrement faible), le coronavirus ayant fortement pesé sur le vote. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,21 % des habitants inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 44,58 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 27,54 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,44 %. En regardant l'ensemble, les données semblent former une commune où l'abstention est contenue.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Pour le tour unique des européennes de 2024 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (31,93%). Les législatives à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National) en tête avec 39,47% au premier tour, devant Sébastien Peytavie (Union de la gauche) avec 33,16%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Sébastien Peytavie (Union de la gauche), avec 50,51%. La préférence des électeurs de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, les votants ont dessiné un chemin clair lors des derniers scrutins nationaux Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac soutenaient en priorité Sébastien Peytavie (Nupes) avec 22,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,06% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (24,30%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 20,80%. Lors de la finale de l'élection à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, les électeurs accordaient 55,13% pour Marine Le Pen, contre 44,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,74 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 88 500 euros la même année. Une recette bien loin des 347 100 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac s'est établi à 45,00 % en 2024 (contre 19,02 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a atteint 915 € en 2024 contre 695 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac À Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour, Raymond Marty a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 555 voix (68,68%). À ses trousses, Yves Raymond Queyroi a engrangé 31,31% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.