Résultat municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (24580) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond MARTY
Raymond MARTY ENSEMBLE POUR AGIR 		402 37,50%
Philippe PERRIER
Philippe PERRIER UNE NOUVELLE AMBITION POUR ROUFFIGNAC SAINT CERNIN 		325 30,32%
Christian CHEVALIER
Christian CHEVALIER ROUFFIGNAC SAINT CERNIN EN MOUVEMENT 		228 21,27%
Clotilde GARDE
Clotilde GARDE ROUFFIGNAC SAINT CERNIN C'EST VOUS 		117 10,91%
Participation au scrutin Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Taux de participation 75,87%
Taux d'abstention 24,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 1 110

Source : ministère de l’Intérieur

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