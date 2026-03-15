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19:18 - Rougé : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Rougé, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 8,20% d'agriculteurs pour 2 152 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 100 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 37,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,52%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 095 euros par mois. À Rougé, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Rougé Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Rougé en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 28,77% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,93% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 20,71% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Rougé comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,75% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,22% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 40,48% lors du vote final, synonyme d'élection de Jean-Claude Raux.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Rougé Pour rappel, la participation s'élevait à 58,47 % à Rougé lors des municipales de 2020, un niveau plutôt élevé alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir un grand nombre de votants. Avec les présidentielles, les municipales demeurent en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 75,80 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 46,05 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,71 % au premier tour, contre 45,04 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire s'affiche donc sensiblement comme une contrée assez participative. Pour ces municipales, cette réalité à Rougé sera quoi qu'il en soit capitale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Rougé La physionomie politique de Rougé a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Lors des dernières élections européennes, le podium à Rougé s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,75%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,04%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,61%). Les élections législatives à Rougé provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Julio Pichon (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 37,22% au premier tour, devant Alain Hunault (Divers droite) avec 34,20%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julio Pichon culminant à 40,48% des votes dans la localité.

14:57 - Rougé : des verdicts éminemment tranchés lors des scrutins en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Rougé un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Rougé était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,94% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 28,77%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 57,07% pour Emmanuel Macron, contre 42,93% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Rougé soutenaient en priorité Jean-Claude Raux (Nupes) avec 24,25% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,52% des suffrages.

12:58 - Les premières élections à Rougé depuis la réforme fiscale En ce qui concerne la fiscalité locale de Rougé, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 516 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 538 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 30,06 % en 2024 (contre environ 15,06 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % au niveau national (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 21 270 € de recettes en 2024. Une somme loin des 304 160 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 15,29 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Rougé Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui déterminés par le verdict du dernier scrutin municipal à Rougé. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jean-Michel Duclos a raflé la première place avec 543 suffrages (56,15%). Derrière, Catherine Le Hecho a rassemblé 424 bulletins valides (43,84%). Cette victoire au premier tour de Jean-Michel Duclos a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Rougé, cette géographie électorale pose les bases. Les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.