Résultat municipale 2026 à Rougé (44660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rougé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rougé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rougé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeannette BOISSEAU
Jeannette BOISSEAU (15 élus) ROUGÉ, ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		656 58,21%
  • Jeannette BOISSEAU
  • Olivier PARIS
  • Nicole PELHATRE
  • Pascal GAIGEARD
  • Florence DEGRÉE
  • Valentin BOUÉ
  • Lucie GUERINEL
  • Patrice ROBERT
  • Elodie FATIEN
  • Thibaut RABU
  • Gwendoline AMOUREAU
  • Stéphane NOUVEL
  • Blandine MOQUET
  • Jacky FERRON
  • Béatrice MUSTIERE-BLANDIN
Jean-Michel DUCLOS
Jean-Michel DUCLOS (4 élus) Rougé, une équipe engagée, une confiance partagée 		471 41,79%
  • Jean-Michel DUCLOS
  • Anne-Cécile FIDON
  • Christian GAUTIER
  • Isabelle MICHAUX
Participation au scrutin Rougé
Taux de participation 65,89%
Taux d'abstention 34,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 161

Source : ministère de l’Intérieur

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