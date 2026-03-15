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19:20 - Rouillé : démographie et socio-économie impactent les municipales Comment les habitants de Rouillé peuvent-ils influencer les résultats des municipales ? Dans la ville, 18,68% des résidents sont des enfants, et 29,47% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 958 €/an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1290 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,73%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,62%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rouillé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,70% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Rouillé Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Rouillé en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 27,68% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,50% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 22,13% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 43,44% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,02% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 38,54% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 42,49% le dimanche suivant.

16:58 - Rouillé : 40,86 % d'abstention à la dernière élection municipale En ce jour d'élections municipales à Rouillé, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 40,86 % des électeurs, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 21,78 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,09 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,03 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,92 % d'abstention. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Rouillé a-t-elle voté ? La préférence des électeurs de Rouillé a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Rouillé avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,02%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,74% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Rouillé avaient ensuite placé en tête Eric Soulat (Rassemblement National) avec 38,54% au premier tour, devant Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 33,44%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Pascal Lecamp (Majorité présidentielle), avec 57,51%.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Rouillé ? La physionomie politique de Rouillé révèle un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Rouillé tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,11% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 27,68%. Lors de la finale de l'élection à Rouillé, les électeurs accordaient 56,50% pour Emmanuel Macron, contre 43,50% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Rouillé accordaient leurs suffrages à Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 24,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascal Lecamp virant de nouveau en tête avec 56,56% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Rouillé Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Rouillé, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 17,50 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 30 020 €. Une somme bien en-dessous des quelque 359 800 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Rouillé a évolué pour se fixer à 38,45 % en 2024 (contre 17,58 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Rouillé s'est établi à 611 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 544 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Rouillé À Rouillé, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-Luc Soulard a devancé tous ses rivaux en rassemblant 578 bulletins (56,28%). Dans la position de la principale opposante, Véronique Rochais-Cheminée a engrangé 43,71% des votes. Cette victoire écrasante de Jean-Luc Soulard a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Rouillé, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.