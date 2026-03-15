Résultat municipale 2026 à Rouillé (86480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouillé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouillé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouillé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc SOULARD
Jean-Luc SOULARD (18 élus) Rouillé, poursuivre ensemble 		695 56,60%
  • Jean-Luc SOULARD
  • Christine BÉCHON
  • Jean-Luc BRACONNIER
  • Aurore PINGUET
  • Alain TANNEAU
  • Cyntia KREMER
  • Guillaume MARIE
  • Florence FAUCHIER
  • Michel POTHET
  • Elodie LE GOADEC
  • Carl GAULT
  • Florence GRUSON
  • Steeve MULOT
  • Nadine BOUQUET
  • Christophe AUGERON
  • Marie-Béatrice HÉRISSÉ
  • Jean-Louis CHARLES
  • Vanessa MINEAU
Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE
Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE (5 élus) Avec vous, Rouillé demain 		533 43,40%
  • Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE
  • Emmanuel MANIEN
  • Claudette MINAULT
  • Jean-Luc HUBERT
  • Valérie LEDOUX-MICHEL
Participation au scrutin Rouillé
Taux de participation 65,82%
Taux d'abstention 34,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,85%
Nombre de votants 1 296

Source : ministère de l’Intérieur

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