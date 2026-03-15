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19:17 - Roulans : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Roulans, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 122 habitants répartis dans 511 logements, ce bourg présente une densité de 135 habitants par km². Avec 71 entreprises, Roulans se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (87,28%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 38,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 38,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 925,90 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Roulans, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Roulans ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Roulans il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,66% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 30,35% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Roulans comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 33,91% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 41,02% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,83% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Dominique Voynet.

16:58 - Les électeurs de Roulans vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Roulans sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 41,69 % à la fin du premier tour, un score en demi-teinte. C'étaient 512 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 19,14 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 41,68 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,84 %, loin des 48,40 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Roulans comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - À Roulans, les élections de 2024 en faveur de la droite Eric Fusis (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Roulans en juin 2024 avec 41,02%. Benoît Vuillemin (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 26,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Eric Fusis culminant à 50,83% des voix localement. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Roulans avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,91%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,33% des suffrages. La physionomie politique de Roulans a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Roulans : des résultats très tranchés lors des scrutins en 2022 Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Roulans votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,66%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 29,40%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,08%, contre 47,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Roulans soutenaient en priorité Eric Alauzet (Ensemble !) avec 36,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,95% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Roulans comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Roulans qui aura un impact sur l'issue du scrutin Sur le plan de la fiscalité locale à Roulans, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 526 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 395 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est resté figé à 26,11 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 10 100 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 151 000 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 10,01 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Alain Jacquot vainqueur des dernières élections municipales à Roulans Examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Roulans peut être intéressant. Au terme du premier tour, Alain Jacquot a dominé le scrutin en obtenant 73,05% des suffrages. En deuxième position, Sandra Emonin a obtenu 135 suffrages en sa faveur (26,94%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Alain Jacquot a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Roulans, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.