Résultat municipale 2026 à Roulans (25640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Roulans - Tour 1
- Election municipale 2026 à Roulans [EN DIRECT]
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- Roulans (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roulans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roulans, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roulans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques LOUVET (12 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR ROULANS
|411
|61,71%
|
|Marguerite GAFFIE (3 élus) ROULANS, UNE AMBITION PARTAGÉE
|255
|38,29%
|
|Participation au scrutin
|Roulans
|Taux de participation
|73,18%
|Taux d'abstention
|26,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|685
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Roulans [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Roulans en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Roulans
19:17 - Roulans : démographie, élections et stratégies politiques
Dans les rues de Roulans, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 122 habitants répartis dans 511 logements, ce bourg présente une densité de 135 habitants par km². Avec 71 entreprises, Roulans se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (87,28%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 38,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 38,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 925,90 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Roulans, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France.
17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Roulans ?
Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Roulans il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,66% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 30,35% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Roulans comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 33,91% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 41,02% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,83% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Dominique Voynet.
16:58 - Les électeurs de Roulans vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Roulans sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 41,69 % à la fin du premier tour, un score en demi-teinte. C'étaient 512 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 19,14 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 41,68 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,84 %, loin des 48,40 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Roulans comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.
15:59 - À Roulans, les élections de 2024 en faveur de la droite
Eric Fusis (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Roulans en juin 2024 avec 41,02%. Benoît Vuillemin (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 26,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Eric Fusis culminant à 50,83% des voix localement. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Roulans avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,91%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,33% des suffrages. La physionomie politique de Roulans a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Roulans : des résultats très tranchés lors des scrutins en 2022
Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Roulans votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,66%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 29,40%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,08%, contre 47,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Roulans soutenaient en priorité Eric Alauzet (Ensemble !) avec 36,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,95% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Roulans comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.
12:58 - Une fiscalité en hausse à Roulans qui aura un impact sur l'issue du scrutin
Sur le plan de la fiscalité locale à Roulans, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 526 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 395 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est resté figé à 26,11 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 10 100 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 151 000 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 10,01 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - Alain Jacquot vainqueur des dernières élections municipales à Roulans
Examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Roulans peut être intéressant. Au terme du premier tour, Alain Jacquot a dominé le scrutin en obtenant 73,05% des suffrages. En deuxième position, Sandra Emonin a obtenu 135 suffrages en sa faveur (26,94%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Alain Jacquot a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Roulans, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Roulans
Ce dimanche 15 mars 2026, les 925 votants de Roulans sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Roulans sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Vous pourrez retrouver les résultats à Roulans ici même dès 20 h.
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