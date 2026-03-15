Résultat municipale 2026 à Roulans (25640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roulans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roulans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roulans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques LOUVET
Jacques LOUVET (12 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR ROULANS 		411 61,71%
  • Jacques LOUVET
  • Sylvie BORODACZ
  • Pierre JOUFFROY
  • Mélanie JEANCLAUDE
  • Samuel JUAN
  • Sladana LAMOUCHE
  • Virgile GATRAT
  • Émilie STABILE
  • Said MOUAFFAK
  • Martine AURY
  • Jean-Yves LE DISET
  • Alisée VIVOT
Marguerite GAFFIE
Marguerite GAFFIE (3 élus) ROULANS, UNE AMBITION PARTAGÉE 		255 38,29%
  • Marguerite GAFFIE
  • René TRUCHE
  • Valérie DONEY
Participation au scrutin Roulans
Taux de participation 73,18%
Taux d'abstention 26,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 685

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Doubs ont le plus voté...
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