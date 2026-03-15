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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Roumare Dans les rues de Roumare, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 618 logements pour 1 561 habitants, la densité de la commune est de 157 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 93 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 769 foyers fiscaux. Dans la localité, 20,12% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,32% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 27,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 46,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 171,10 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Roumare manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - À Roumare, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales 2026 Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Roumare en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,52% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 40,16% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 23,39% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 47,41% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,97% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,47% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 45,15% lors du vote final.

16:58 - Roumare classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Roumare avait été marqué par une abstention de 36,23 %, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 63,77 %) alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été accompagnée d'une abstention à 18,84 % dans la ville (contre 81,16 % de participation). La fuite des électeurs atteignait de son côté 37,79 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,00 %, contre 46,84 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cet élément à Roumare sera en tout cas un 'game changer' pour ces municipales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Roumare Lors des dernières européennes, le podium à Roumare s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (34,97%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,93%) et Raphaël Glucksmann (13,15%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Roumare avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avec 35,47% au premier tour, devant Jean Delalandre (Horizons) avec 31,72%. C'est finalement Gérard Leseul (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,85% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Roumare a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Roumare : des suffrages très instructifs lors des scrutins en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Roumare voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 34,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,52%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,84% pour Emmanuel Macron, contre 40,16% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Roumare plébiscitaient Jean Delalandre (Ensemble !) avec 41,69% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,59% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Roumare se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Roumare Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Roumare, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,63 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 9 500 euros la même année, en net recul par rapport aux 254 900 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Roumare atteint désormais un peu moins de 40,45 % en 2024 (contre 15,09 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Roumare a atteint 849 € en 2024, alors que ce montant se situait à 609 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une victoire nette à la dernière élection à Roumare Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Roumare ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Josiane Lelievre a terminé en tête en récoltant 397 suffrages (57,61%). Deuxième, Christine Talbot a obtenu 292 suffrages en sa faveur (42,38%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Roumare, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.