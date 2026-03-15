Résultat municipale 2026 à Roumare (76480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roumare a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roumare, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roumare [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul COUILLER
Jean-Paul COUILLER (17 élus) Roumare, cap sur l'avenir 		605 75,81%
  • Jean-Paul COUILLER
  • Géraldine SAHUT
  • Daniel CALTOT
  • Claude BOULIER
  • Frédéric POTHERAT
  • Claire BEAUFILZ
  • Olivier ORIENT
  • Annick KOECHLER
  • Antoine DELESTRE
  • Sandrine SAMSON
  • Rémy JAMES
  • Annie LECOQ
  • Philippe MACÉ
  • Sylviane DEVILLERS
  • Arnaud DESANNAUX
  • Marion AUBRY
  • Jérôme LEFEBVRE
Christine TALBOT
Christine TALBOT Par amour de ROUMARE 		193 24,19%
Participation au scrutin Roumare
Taux de participation 70,49%
Taux d'abstention 29,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 812

Source : ministère de l’Intérieur

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