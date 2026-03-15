Résultat de l'élection municipale 2026 à Roura : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roura [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roura sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roura.
L'actu des élections municipales 2026 à Roura
13:45 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Roura
À Roura, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 650 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 618 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 68,42 % en 2024 (contre 35,50 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 85 680 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 406 300 euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 37,78 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Roura ?
Les résultats des municipales il y a six ans à Roura ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Claude Labrador (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 453 bulletins (43,43%). À ses trousses, Roseline Gaillou (Divers gauche) a rassemblé 41,03% des suffrages. Cette victoire écrasante de Jean-Claude Labrador a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Roura, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La minorité devra démultiplier les scores ce dimanche afin de renverser cette domination, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Roura
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les habitants de Roura sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la localité. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Roura. Les 3 bureaux de vote de la localité de Roura seront ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Recevez les résultats du premier tour des élections municipales à Roura dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roura
|Tête de listeListe
|
Jean Joël Dechesne
Divers
A LA RECONQUETE DE NOS VALEURS
|
|
David Riché
Divers
ENSEMBLE REPRENONS NOTRE COMMUNE EN MAIN
|
|
Karen Ho-Tin-Noe
Divers
ROURA ENSEMBLE
|
|
Christian Noko
Divers
AVEC CHRISTIAN NOKO NOUS SOMMES PRETS POUR ROURA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Labrador Une vision commune pour roura
|453
|43,43%
|Roseline Gaillou Donnons vie a roura cacao
|428
|41,03%
|Christian Henri Claude Noko Ensemble travaillons pour l'avenir de roura
|162
|15,53%
|Participation au scrutin
|Roura
|Taux de participation
|54,47%
|Taux d'abstention
|45,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 090
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Riché (20 élus) Grandir roura ensemble
|965
|71,85%
|
|Annie-Claude Clovis (3 élus) Rassemblement pour le developpement de roura
|378
|28,14%
|
|Participation au scrutin
|Roura
|Taux de participation
|70,79%
|Taux d'abstention
|29,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|1 386
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