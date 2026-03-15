Résultat de l'élection municipale 2026 à Roura : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roura

Tête de listeListe
Jean Joël Dechesne
Jean Joël Dechesne Divers
A LA RECONQUETE DE NOS VALEURS
  • Jean Joël Dechesne
  • Maggy Facorat Ep Prévoteau
  • Akeny Lexeis
  • Mo Outsama
  • François Jeanjean
  • Angele Valentine Belina
  • Ky Lau
  • Larissa Isabelle Decembre
  • Cyril Bracquier
  • Elyse Jeanjean
  • Claude Castor
  • Clotilde Guiose
  • Christophe Decembre
  • Franciane Robert
  • Thierry Thesee
  • Shaina Edouard
  • Llyam Dechesne
  • Laure Perrault
  • Florian Polony
  • Deborrah Bonett
  • Corentin Charles
  • Nolwene Castor
  • Renan Ladouceur
David Riché
David Riché Divers
ENSEMBLE REPRENONS NOTRE COMMUNE EN MAIN
  • David Riché
  • Josette Polony
  • Phong Michel Ly
  • Marie-Line Matos
  • Tony Chevalier
  • Catherine Ya Nali
  • Jonathan Polony
  • Brigitte Bonneton
  • Thierry Moua
  • Ndxong Va
  • Chistopher Dominique
  • Marie-Alice Zobda
  • Jong Patrice Lau
  • Antonine Marie Accamah
  • Alex Mesipont
  • Rossilène Dos Santos Da Paixao
  • Pierre Gueritault
  • Mélanie Lucas
  • Eric Hedin
  • Paula Alexandra Da Silva Mendonça
  • Bruno Garnier
  • Tina Soyavong
  • Arthur Fleuret
  • Mauricia Bernard
  • Armand Jerome
Karen Ho-Tin-Noe
Karen Ho-Tin-Noe Divers
ROURA ENSEMBLE
  • Karen Ho-Tin-Noe
  • Jean-Marie Prévoteau
  • Élisa Goupillier
  • Jerrold Polony
  • Marie-Hélène Paille-Jerome
  • Laurent Barthelemi
  • Sylvie Patron
  • François-Xavier Jekal
  • Ghislaine Polony
  • Audrey Polony
  • Véronique Rabinaud
  • Romuald Gaubert
  • Élise Clement
  • Chrislain Behary-Laul-Sirder
  • Mérystel Bonnaire
  • Guy-Albert Paka
  • Lauriane Eugene
  • Augustin Labrador
  • Déborah Helas
  • Axel Guitteaud
  • Océane Polony
  • Maël Barthélémi
  • Juliette Decembre Ep Tarade
  • Florent Garcia Villar
Christian Noko
Christian Noko Divers
AVEC CHRISTIAN NOKO NOUS SOMMES PRETS POUR ROURA
  • Christian Noko
  • Josephine Metella
  • Jacques Ya Txeng
  • Huab Ya Ma
  • Christian Daude
  • Julie Roussel
  • Jean-Claude Glorie
  • Josephine Simon
  • La Linh Ly
  • Vanessa Sebeloue
  • Prosper Polony
  • Zety Billard
  • Francky Daniel
  • Ka Heu
  • Jerome Alibar
  • Marion de Lint
  • Thwj Ya Sai Po
  • Marie Lina Baptiste
  • Edmond Bernard
  • Sylvie Cornu
  • Nacim Benoit
  • Eve Olivier
  • Txheem Va Po

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Labrador
Jean-Claude Labrador Une vision commune pour roura 		453 43,43%
Roseline Gaillou
Roseline Gaillou Donnons vie a roura cacao 		428 41,03%
Christian Henri Claude Noko
Christian Henri Claude Noko Ensemble travaillons pour l'avenir de roura 		162 15,53%
Participation au scrutin Roura
Taux de participation 54,47%
Taux d'abstention 45,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 090

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Riché
David Riché (20 élus) Grandir roura ensemble 		965 71,85%
  • David Riché
  • Roseline Gaillou
  • Phong Ly
  • Marie-Reine Girault
  • Serge Sewgobind
  • Catherine Ya Nali
  • Jonathan Polony
  • Sylvie Piperol
  • Justin Moua
  • Raymonde Fernand
  • Laurent Sève
  • Ntxi Tho
  • Elie Cimonard
  • Liliane Ajax
  • Arthur Fleuret
  • Deborah Martin Pacheco
  • Jean-Claude Va
  • Lea Colombine
  • Francis Lucas
  • Alberte Balram
Annie-Claude Clovis
Annie-Claude Clovis (3 élus) Rassemblement pour le developpement de roura 		378 28,14%
  • Annie-Claude Clovis
  • Jean Lucas
  • Zety Su Billard
Participation au scrutin Roura
Taux de participation 70,79%
Taux d'abstention 29,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 1 386

Villes voisines de Roura

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