Résultat municipale 2026 à Roura (97311) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roura a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roura, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roura [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David RICHÉ
David RICHÉ (18 élus) ENSEMBLE REPRENONS NOTRE COMMUNE EN MAIN 		629 52,24%
  • David RICHÉ
  • Josette POLONY
  • Phong Michel LY
  • Marie-Line MATOS
  • Tony CHEVALIER
  • Catherine YA NALI
  • Jonathan POLONY
  • Brigitte BONNETON
  • Thierry MOUA
  • Ndxong VA
  • Chistopher DOMINIQUE
  • Marie-Alice ZOBDA
  • Jong Patrice LAU
  • Antonine Marie ACCAMAH
  • Alex MESIPONT
  • Rossilène DOS SANTOS DA PAIXAO
  • Pierre GUERITAULT
  • Mélanie LUCAS
Karen HO-TIN-NOE
Karen HO-TIN-NOE (3 élus) ROURA ENSEMBLE 		280 23,26%
  • Karen HO-TIN-NOE
  • Jean-Marie PRÉVOTEAU
  • Élisa GOUPILLIER
Christian NOKO
Christian NOKO (2 élus) AVEC CHRISTIAN NOKO NOUS SOMMES PRETS POUR ROURA 		206 17,11%
  • Christian NOKO
  • Josephine METELLA
Jean Joël DECHESNE
Jean Joël DECHESNE A LA RECONQUETE DE NOS VALEURS 		89 7,39%
Participation au scrutin Roura
Taux de participation 58,68%
Taux d'abstention 41,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 1 241

Source : ministère de l’Intérieur

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