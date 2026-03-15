En direct

19:21 - Roura : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Roura, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 14,28% d'agriculteurs pour 3 382 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 135 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 416 foyers fiscaux. Dans la ville, 22,62% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 2,22% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Roura incarne une communauté diversifiée, avec ses 682 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 848 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,68%, synonyme d'une situation économique instable. À Roura, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Roura Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Roura il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 19,08% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,74% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 8,42% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Roura comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 28,72% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 14,15% pour le RN. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Roura aux municipales ? La désertion des bureaux de vote à Roura sera une variable majeure pour cette municipale. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 45,53 % du corps électoral, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois arrêté à 60,16 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 89,68 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 69,06 % au premier tour, contre 76,66 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Roura ? Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Roura avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,72% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Roura accordaient leurs suffrages à Jean-Victor Castor (Régionaliste) avec 58,84% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Victor Castor culminant à 75,29% des suffrages exprimés localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Pour les municipales 2026, Roura demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Roura était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 38,28% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,23%. Lors de la finale de l'élection à Roura, les électeurs accordaient 60,74% pour Marine Le Pen, contre 39,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Roura accordaient leurs suffrages à Yvane Goua (Régionaliste) avec 40,39% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Roura s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Roura À Roura, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 650 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 618 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 68,42 % en 2024 (contre 35,50 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 85 680 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 406 300 euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 37,78 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Roura ? Les résultats des municipales il y a six ans à Roura ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Claude Labrador (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 453 bulletins (43,43%). À ses trousses, Roseline Gaillou (Divers gauche) a rassemblé 41,03% des suffrages. Cette victoire écrasante de Jean-Claude Labrador a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Roura, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La minorité devra démultiplier les scores ce dimanche afin de renverser cette domination, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.