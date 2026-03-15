Résultat municipale 2026 à Roussillon (38150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roussillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roussillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roussillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert DURANTON
Robert DURANTON (26 élus) Confiance en Roussillon 		1 829 79,01%
  • Robert DURANTON
  • Sylvie DEZARNAUD
  • Paul MADINIER
  • Josette BONNET
  • Romain PETIT
  • Evelyne GUILLERMO
  • Hubert BREYSSE
  • Marie-Hélène VINCENT
  • Jean Claude FAUQUE
  • Pascale TORSIELLO
  • Yasin TOPAL
  • Nathalie LINOSSIER
  • Alain GIOVANELLI
  • Brigitte DOREL
  • Patrick ROTTINI
  • Cécile COMBET
  • Alexandre HARO
  • Magali ANDRE
  • Jean-Luc ANDRE
  • Naïma EL GOTE
  • Maxime NETO
  • Anne IMBLOT
  • Pierre GRENIER
  • Martine GUYON
  • Christophe CHAMODON
  • Sophie MARTY
Didier CHARPENAY
Didier CHARPENAY (3 élus) ROUSSILLON 2026 		486 20,99%
  • Didier CHARPENAY
  • Clemence MASERATI
  • Philippe DESPRES
Participation au scrutin Roussillon
Taux de participation 44,70%
Taux d'abstention 55,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 2 505

Source : ministère de l’Intérieur

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