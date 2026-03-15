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19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Roussillon A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Roussillon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 584 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 615 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 978 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 384,63 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Roussillon contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Roussillon : des élections marquées par le vote RN Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Roussillon il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 27,34% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 46,30% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,07% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 44,96% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 39,32% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 39,85% pour le RN. Il terminera avec 43,60% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Roussillon À l'occasion de la municipale 2026, le degré d'abstention pèsera sur les résultats de Roussillon. La fuite des électeurs s'élevait à 63,44 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau plutôt élevé) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de coronavirus. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 28,65 % dans la ville (la participation grimpant à 71,35 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 59,31 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 35,85 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,45 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Roussillon il y a deux ans Les élections européennes du printemps 2024 à Roussillon avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (39,32%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 13,66% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Roussillon avaient ensuite placé en tête Benoît Auguste (Rassemblement National) avec 39,85% au premier tour, devant Dominique Dichard (Union de la gauche) avec 30,03%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Yannick Neuder (Les Républicains) en tête avec 56,40%. Le paysage politique de Roussillon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Roussillon apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Roussillon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,34% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 24,62%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,70% pour Emmanuel Macron, contre 46,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Roussillon accordaient leurs suffrages à Dominique Dichard (Nupes) avec 27,39% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Yannick Neuder (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 55,04%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Roussillon comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité locale à Roussillon À Roussillon, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 818 euros en 2024 (dernières données en date) contre 646 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 38,61 % en 2024 (contre 22,71 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 50 900 euros en 2024, bien en deçà des 846 000 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 8,87 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Roussillon Comment s'était terminé le précédent scrutin municipal à Roussillon ? À l'occasion de la première consultation électorale, Robert Duranton (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 59,20% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Zerrin Bataray (Divers gauche) a obtenu 528 votes (27,47%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Roussillon, ce décor pèsera irrémédiablement. Les opposants devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.