Résultat municipale 2026 à Rouxmesnil-Bouteilles (76370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouxmesnil-Bouteilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouxmesnil-Bouteilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouxmesnil-Bouteilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal LEGOIS
Pascal LEGOIS (17 élus) Expérience et souffle nouveau 		662 72,19%
  • Pascal LEGOIS
  • Marie-Laure DELAHAYE
  • Ronald SAHUT
  • Anne-Marie ARTUR
  • Pascal CAILLY
  • Florence COSSARD
  • Alain NOËL
  • Fanie EVRARD
  • Yann TROTEL
  • Martine BUISSON
  • Gilles BIMONT
  • Priscille CLEMENT
  • Alain DEHAIS
  • Stéphanie LEVILLAIN
  • Fabrice LANGEVIN
  • Candice BILLIER
  • Romain OSVALT
Odile VILLARD
Odile VILLARD (2 élus) Votre avenir...Nos défis 		255 27,81%
  • Odile VILLARD
  • Emmanuel DELAFONTAINE
Participation au scrutin Rouxmesnil-Bouteilles
Taux de participation 60,63%
Taux d'abstention 39,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 947

Source : ministère de l’Intérieur

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