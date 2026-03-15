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19:20 - Rouxmesnil-Bouteilles : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Rouxmesnil-Bouteilles comme dans toute la France. Avec ses 1 806 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 136 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 062 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,53%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,96% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 56,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 562,22 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Rouxmesnil-Bouteilles affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de la France.

17:57 - Le RN à Rouxmesnil-Bouteilles : quel résultat aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Rouxmesnil-Bouteilles il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 31,91% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 24,87% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 37,50% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,98% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 39,53% pour le RN. Il achèvera sa course avec 43,82% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Rouxmesnil-Bouteilles Il y a six ans à Rouxmesnil-Bouteilles, le tour de chauffe des municipales avait vu 53,82 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. 824 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le moment où les électeurs votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 77,67 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 51,61 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 67,71 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 53,38 % des électeurs. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité assez participative par rapport au reste du pays. L'adhésion au scrutin des électeurs de Rouxmesnil-Bouteilles sera en tout cas un enjeu majeur pour cette municipale 2026.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Rouxmesnil-Bouteilles a-t-elle voté ? Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Rouxmesnil-Bouteilles avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,98%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 11,63% des votes. Sébastien Jumel (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Rouxmesnil-Bouteilles quelques semaines plus tard avec 41,28%. Patrice Martin (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 39,53%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sébastien Jumel culminant à 56,18% des voix localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Rouxmesnil-Bouteilles reste un territoire difficile à situer politiquement Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Rouxmesnil-Bouteilles choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,91% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,60% pour Marine Le Pen, contre 46,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Rouxmesnil-Bouteilles soutenaient en priorité Sébastien Jumel (Nupes) avec 45,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Jumel virant de nouveau en tête avec 62,50% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Rouxmesnil-Bouteilles s'inscrit comme une ville politiquement partagée.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Rouxmesnil-Bouteilles ? Du côté de la fiscalité locale de Rouxmesnil-Bouteilles, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 657 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 897 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 40,48 % en 2024 (contre 15,12 % en 2020). Un taux à rapprocher de la moyenne nationale, qui approche les 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 3 800 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 78 520 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 5,50 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Notre Commune, C'est Vous" à l'élection municipale de 2020 à Rouxmesnil-Bouteilles L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Rouxmesnil-Bouteilles s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Claude Grout a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 673 soutiens (83,91%). En deuxième position, Didier Jean Lager a obtenu 8,22% des votes. Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Rouxmesnil-Bouteilles, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour ébranler cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.