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19:18 - Rouziers-de-Touraine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et la situation socio-économique de Rouziers-de-Touraine façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,30% et une densité de population de 74 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 772 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,02%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,17%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,40%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rouziers-de-Touraine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Rouziers-de-Touraine aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Rouziers-de-Touraine il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,26% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 41,41% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 23,80% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme obtenait 43,04% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,32% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 41,71% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 45,93% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Rouziers-de-Touraine plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre des municipales 2026 à Rouziers-de-Touraine, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 50,68 % lors du premier tour, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que progressait le Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 16,97 % dans la ville (83,03 % de participation). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,47 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,44 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,34 % d'abstention. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune s'affiche comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Rouziers-de-Touraine ? Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Rouziers-de-Touraine avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (36,32%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,61% des votes. Les législatives à Rouziers-de-Touraine qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite François Ducamp (Rassemblement National) en tête avec 41,71% au premier tour, devant Sabine Thillaye (Ensemble !) avec 25,94%. Au second tour, c'est en revanche Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 54,07% des suffrages exprimés. La situation politique de Rouziers-de-Touraine a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Rouziers-de-Touraine ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Rouziers-de-Touraine plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,19% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 27,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,59% pour Emmanuel Macron, contre 41,41% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Rouziers-de-Touraine accordaient leurs suffrages à Sabine Thillaye (Ensemble !) avec 28,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,96%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts stables à Rouziers-de-Touraine À Rouziers-de-Touraine, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 594 euros en 2024 (année des dernières données) contre 579 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 37,40 % en 2024 (contre 20,92 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 11 480 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 189 800 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,08 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections de 2020 à Rouziers-de-Touraine Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Rouziers-de-Touraine ? Unique liste en présence, 'Ensemble, agir pour rouziers' menée par Philippe Behaegel a logiquement rassemblé 443 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rouziers-de-Touraine, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Rouziers-de-Touraine, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a déjà été apporté.