Résultat municipale 2026 à Rouziers-de-Touraine (37360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouziers-de-Touraine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouziers-de-Touraine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouziers-de-Touraine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline BOILLE
Caroline BOILLE (12 élus) ROUZIERS CAP COMMUN 		348 52,57%
  • Caroline BOILLE
  • Mathieu OLLITRAUT-BERNARD
  • Lydie GAUDRÉ
  • Laurent SIMONEL
  • Nathalie GARANGER
  • Raphaël GIFFARD
  • Marie-Amélie MENARD
  • Gilles MOREAU
  • Céline PLET
  • Jérémy BEGUE
  • Laure GUITTON
  • Pierre BOULARD
Jean-Pierre GOMMENDY
Jean-Pierre GOMMENDY (3 élus) ENSEMBLE POUR ROUZIERS 		314 47,43%
  • Jean-Pierre GOMMENDY
  • Mary-Claude PROU
  • Michel JOUAN
Participation au scrutin Rouziers-de-Touraine
Taux de participation 64,34%
Taux d'abstention 35,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 691

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Indre-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Indre-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Rouziers-de-Touraine