Résultat de l'élection municipale 2026 à Royan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Royan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Royan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Royan.
L'actu des élections municipales 2026 à Royan
13:09 - Une majorité Divers droite issue du résultat de l'élection municipale de 2020 à Royan
Qui avait remporté les municipales en 2020 à Royan ? Dès le premier tour, Patrick Marengo (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 2 575 voix (47,27%). Deuxième, Thomas Lafarie (Union du centre) a capté 1 165 suffrages en sa faveur (21,38%). Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Patrick Marengo l'a finalement emporté avec 52,20% des suffrages, face à Thomas Lafarie avec 21,63% des électeurs inscrits et Jacques Guiard avec 14,31% des électeurs inscrits. L'écart de départ s'est confirmé et même accru, conduisant à une victoire nette et sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a sans doute bénéficié des votes des listes éliminées, récupérant 287 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Royan
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Royan sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Royan. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Royan sont les suivants : de 8 h à 18 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Royan dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Royan
|Tête de listeListe
|
Patrick Marengo
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR ROYAN
|
|
Nicolas Calbrix
Liste du Rassemblement National
ROYAN RENOUVEAU
|
|
Thomas Lafarie
Liste divers centre
NOUVEL'R
|
|
Jacques Guiard
Liste d'union à gauche
ROYAN A GAUCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Marengo (26 élus) Royan force 17
|2 862
|52,20%
|
|Thomas Lafarie (3 élus) Nouvel'r
|1 186
|21,63%
|
|Jacques Guiard (2 élus) Royan à gauche
|785
|14,31%
|
|Thierry Rogister (2 élus) Vivre royan 2020 - liste d'union patriotique royannaise
|649
|11,83%
|
|Participation au scrutin
|Royan
|Taux de participation
|35,25%
|Taux d'abstention
|64,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 606
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Marengo Royan force 17
|2 575
|47,27%
|Thomas Lafarie Nouvel'r
|1 165
|21,38%
|Jacques Guiard Royan à gauche
|771
|14,15%
|Thierry Rogister Vivre royan 2020 - liste d'union patriotique royannaise
|672
|12,33%
|René-Luc Chabasse Royan a venir
|264
|4,84%
|Participation au scrutin
|Royan
|Taux de participation
|35,14%
|Taux d'abstention
|64,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 620
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Quentin (26 élus) Royan atout coeur
|4 665
|51,72%
|
|Thierry Rogister (3 élus) Royan bleu marine
|1 642
|18,20%
|
|Régine Joly (2 élus) Un élan pour royan à gauche, solidaires et responsables
|1 430
|15,85%
|
|Alain Larrain (2 élus) Perspectives pour royan 2014
|1 281
|14,20%
|
|Participation au scrutin
|Royan
|Taux de participation
|62,95%
|Taux d'abstention
|37,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|9 356
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Quentin Royan atout coeur
|3 974
|43,71%
|Thierry Rogister Royan bleu marine
|1 463
|16,09%
|Alain Larrain Perspectives pour royan 2014
|1 204
|13,24%
|Régine Joly Un élan pour royan à gauche, solidaires et responsables
|1 128
|12,40%
|Philippe Most J'aime royan
|792
|8,71%
|Jacques Guiard Royan solidaire
|530
|5,82%
|Participation au scrutin
|Royan
|Taux de participation
|62,94%
|Taux d'abstention
|37,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|9 366
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