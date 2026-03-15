Résultat de l'élection municipale 2026 à Royan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Royan

Tête de listeListe
Patrick Marengo
Patrick Marengo Liste divers droite
AVEC VOUS POUR ROYAN
  • Patrick Marengo
  • Éliane Ciraud-Lanoue
  • Philippe Cussac
  • Dominique Bergerot
  • Christophe Plassard
  • Nadine David
  • Julien Duressay
  • Fabienne Leproux
  • François-Xavier Pattedoie
  • Anne-Françoise Callandreau
  • Robert Galon
  • Elisabeth Graneris
  • Yves Page
  • Patricia Le Nôtre
  • Gilbert Thuleau
  • Florence Labeyrie
  • Jacques Giroux
  • Céline Drouillard Soler
  • Yannick Pavon
  • Océane Fernandes
  • Sébastien Gonzalez
  • Camille Révolat
  • Olivier Bertrand
  • Bérénice Lhomme
  • Jean-Michel Denis
  • Christine Masdoumier
  • Jean-Luc Chapoulie
  • Madeline Tantin
  • Gaël Joret
  • Agnès Lévêque
  • Willy Dubost
  • Cielle Fouquet
  • Bernard Gresser
  • Marie-Christine Raimbault
  • Dylan Blanchet
Nicolas Calbrix
Nicolas Calbrix Liste du Rassemblement National
ROYAN RENOUVEAU
  • Nicolas Calbrix
  • Léa Gallauziaux
  • Christophe Troyaux
  • Fabienne Pinel
  • Benoît Ardon
  • Dominique Barraud Ducheron
  • Maxime Zelazko
  • Marie Garnier
  • Philippe Sallat
  • Nathalie Letendart
  • Arnaud Delpit
  • Malvina Barilleau
  • David Machet
  • Micheline Leroy
  • Jimmy Geay
  • Françoise Chagnon
  • Gérard Lavigne
  • Viktoria Labarre
  • Patrick Bleau
  • Gisèle Lacroix
  • François Jolivet
  • Brigitte Bourigault
  • Marc Laneau
  • Cécile Epaillard
  • Michel Dieuaide
  • Patricia Holl
  • Claude Chagnon
  • Catherine Meunier
  • Jacky Bugiani
  • Marie France Sasles
  • Guy Roux
  • Marie-France Deroose
  • Pascal Markowsky
Thomas Lafarie
Thomas Lafarie Liste divers centre
NOUVEL'R
  • Thomas Lafarie
  • Agnès Bouffartigue
  • Eric Veyrent
  • Catherine Deborde
  • David Girardeau
  • Anne-Susette Berezowsky
  • Eric Morizot
  • Carole Brunet-Artaxet
  • Valentin Lefebvre
  • Brigitte Duvoid
  • Nicolas Pouit
  • Pierrette Carrere-Gee
  • Wandrille Lebéfaude
  • Lisa Caron
  • Gérald Papon
  • Emmanuelle Beauchage
  • Mickaël Sansiquier
  • Laïla Ragouba
  • Dominique Blaizot
  • Joëlle Nonni
  • Fabien Harel
  • Madeleine Rachel Van Den Reysen
  • Pierre Coissac
  • Audrey Mismetti
  • Emmanuel Richy
  • Claudine Racine
  • Mohammed Benakka
  • Leïla-Aurore Lakhtara
  • Cosimo Romano
  • Amandine Torque
  • Raymond Kuntz
  • Brigitte Coudray
  • Patrick Feuillet
  • Régine Joly
  • Jules Da Costa-Gregoire
Jacques Guiard
Jacques Guiard Liste d'union à gauche
ROYAN A GAUCHE
  • Jacques Guiard
  • Marie Anne Bauhain
  • Pascal Montava
  • Aurélie Bérard
  • Xavier Dectot
  • Cécile Llantia
  • Jean-Édouard Bernard
  • Marie-José Bernard
  • Jean-Jacques Azous
  • Syvie Souchard
  • Guillaume Nouali
  • Isabelle Hambli
  • Jean-Pierre Barraud
  • Sophie Michas
  • Mathieu Lavie
  • Annie Laurent
  • Stéphane Jouhet
  • Anita Porcel
  • Gérald Gaborit
  • Hélne Bétous
  • Dominique Longeville
  • Madeleine Viaud
  • Claude Lucas
  • Christiane Foucher
  • Henri Perret
  • Marie-Thérèse Marchal
  • Gilles Gauguery
  • Jacqueline Mesnil
  • Boris Lamot
  • Liliane Gaudin
  • Marc Bauhain
  • Marie Chapu
  • Joël Desouche
  • Maud Garnier
  • Jean-Claude Garrandeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Marengo
Patrick Marengo (26 élus) Royan force 17 		2 862 52,20%
  • Patrick Marengo
  • Eliane Ciraud-Lanoue
  • Philippe Cau
  • Nadine David
  • Philippe Cussac
  • Dominique Bergerot
  • Gérard Filoche
  • Sandrine Beuvelet-Hubert
  • Julien Duressay
  • Odile Chollet
  • Denis Moallic
  • Liliane Isendick Malterre
  • Didier Simonnet
  • Madeline Tantin
  • Raynald Rimbault
  • Dominique Gachet Barrière
  • Gilbert Loux
  • Marie-Pierre Quentin
  • Jean-Michel Denis
  • Christine Delpech Soulet
  • Bruno Jarroir
  • Océane Fernandes
  • Yannick Pavon
  • Françoise Larrieu
  • Gilbert Thuleau
  • Corinne Marolleau
Thomas Lafarie
Thomas Lafarie (3 élus) Nouvel'r 		1 186 21,63%
  • Thomas Lafarie
  • Marie-Claire Seurat
  • Christophe Plassard
Jacques Guiard
Jacques Guiard (2 élus) Royan à gauche 		785 14,31%
  • Jacques Guiard
  • Christelle Maire
Thierry Rogister
Thierry Rogister (2 élus) Vivre royan 2020 - liste d'union patriotique royannaise 		649 11,83%
  • Thierry Rogister
  • Dominique Parsigneau
Participation au scrutin Royan
Taux de participation 35,25%
Taux d'abstention 64,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 606

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Marengo
Patrick Marengo Royan force 17 		2 575 47,27%
Thomas Lafarie
Thomas Lafarie Nouvel'r 		1 165 21,38%
Jacques Guiard
Jacques Guiard Royan à gauche 		771 14,15%
Thierry Rogister
Thierry Rogister Vivre royan 2020 - liste d'union patriotique royannaise 		672 12,33%
René-Luc Chabasse
René-Luc Chabasse Royan a venir 		264 4,84%
Participation au scrutin Royan
Taux de participation 35,14%
Taux d'abstention 64,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 620

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Quentin
Didier Quentin (26 élus) Royan atout coeur 		4 665 51,72%
  • Didier Quentin
  • Eliane Ciraud-Lanoue
  • Patrick Marengo
  • Florence Deau
  • Bernard Giraud
  • Marie-Noëlle Peltier
  • René-Luc Chabasse
  • Eva Roy
  • Didier Besson
  • Marie-José Dauzidou
  • Gérard Filoche
  • Dominique Bergerot
  • Michel Servit
  • Nelly Serre
  • Philippe Cau
  • Marie-José Doumecq
  • Pierre Papeix
  • Marie-Claire Seurat
  • Yannick Pavon
  • Thérèse Gordons
  • Daniel Coassin
  • Dominique Barraud-Ducheron
  • Jean-Paul Clech
  • Nancy Lefebvre
  • Gilbert Loux
  • Dominique Parsigneau
Thierry Rogister
Thierry Rogister (3 élus) Royan bleu marine 		1 642 18,20%
  • Thierry Rogister
  • Alexandra Coudignac
  • Gérard Jouy
Régine Joly
Régine Joly (2 élus) Un élan pour royan à gauche, solidaires et responsables 		1 430 15,85%
  • Régine Joly
  • Denis Moallic
Alain Larrain
Alain Larrain (2 élus) Perspectives pour royan 2014 		1 281 14,20%
  • Alain Larrain
  • Annie Chabaneau
Participation au scrutin Royan
Taux de participation 62,95%
Taux d'abstention 37,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 9 356

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Quentin
Didier Quentin Royan atout coeur 		3 974 43,71%
Thierry Rogister
Thierry Rogister Royan bleu marine 		1 463 16,09%
Alain Larrain
Alain Larrain Perspectives pour royan 2014 		1 204 13,24%
Régine Joly
Régine Joly Un élan pour royan à gauche, solidaires et responsables 		1 128 12,40%
Philippe Most
Philippe Most J'aime royan 		792 8,71%
Jacques Guiard
Jacques Guiard Royan solidaire 		530 5,82%
Participation au scrutin Royan
Taux de participation 62,94%
Taux d'abstention 37,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 9 366

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