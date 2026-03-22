Résultat de l'élection municipale 2026 à Royan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Royan

Le deuxième tour des élections municipales à Royan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Marengo
Patrick Marengo Liste divers droite
AVEC VOUS POUR ROYAN
  • Patrick Marengo
  • Éliane Ciraud-Lanoue
  • Philippe Cussac
  • Dominique Bergerot
  • Christophe Plassard
  • Nadine David
  • Julien Duressay
  • Fabienne Leproux
  • François-Xavier Pattedoie
  • Anne-Françoise Callandreau
  • Robert Galon
  • Elisabeth Graneris
  • Yves Page
  • Patricia Le Nôtre
  • Gilbert Thuleau
  • Florence Labeyrie
  • Jacques Giroux
  • Céline Drouillard Soler
  • Yannick Pavon
  • Océane Fernandes
  • Sébastien Gonzalez
  • Camille Révolat
  • Olivier Bertrand
  • Bérénice Lhomme
  • Jean-Michel Denis
  • Christine Masdoumier
  • Jean-Luc Chapoulie
  • Madeline Tantin
  • Gaël Joret
  • Agnès Lévêque
  • Willy Dubost
  • Cielle Fouquet
  • Bernard Gresser
  • Marie-Christine Raimbault
  • Dylan Blanchet
Nicolas Calbrix
Nicolas Calbrix Liste du Rassemblement National
ROYAN RENOUVEAU
  • Nicolas Calbrix
  • Léa Gallauziaux
  • Christophe Troyaux
  • Fabienne Pinel
  • Benoît Ardon
  • Dominique Barraud Ducheron
  • Maxime Zelazko
  • Marie Garnier
  • Philippe Sallat
  • Nathalie Letendart
  • Arnaud Delpit
  • Malvina Barilleau
  • David Machet
  • Micheline Leroy
  • Jimmy Geay
  • Françoise Chagnon
  • Gérard Lavigne
  • Viktoria Labarre
  • Patrick Bleau
  • Gisèle Lacroix
  • François Jolivet
  • Brigitte Bourigault
  • Marc Laneau
  • Cécile Epaillard
  • Michel Dieuaide
  • Patricia Holl
  • Claude Chagnon
  • Catherine Meunier
  • Jacky Bugiani
  • Marie France Sasles
  • Guy Roux
  • Marie-France Deroose
  • Pascal Markowsky
Thomas Lafarie
Thomas Lafarie Liste divers centre
NOUVEL'R
  • Thomas Lafarie
  • Agnès Bouffartigue
  • Eric Veyrent
  • Catherine Deborde
  • David Girardeau
  • Anne-Susette Berezowsky
  • Eric Morizot
  • Carole Brunet-Artaxet
  • Valentin Lefebvre
  • Brigitte Duvoid
  • Nicolas Pouit
  • Pierrette Carrere-Gee
  • Wandrille Lebéfaude
  • Lisa Caron
  • Gérald Papon
  • Emmanuelle Beauchage
  • Mickaël Sansiquier
  • Laïla Ragouba
  • Dominique Blaizot
  • Joëlle Nonni
  • Fabien Harel
  • Madeleine Rachel Van Den Reysen
  • Pierre Coissac
  • Audrey Mismetti
  • Emmanuel Richy
  • Claudine Racine
  • Mohammed Benakka
  • Leïla-Aurore Lakhtara
  • Cosimo Romano
  • Amandine Torque
  • Raymond Kuntz
  • Brigitte Coudray
  • Patrick Feuillet
  • Régine Joly
  • Jules Da Costa-Gregoire
Jacques Guiard
Jacques Guiard Liste d'union à gauche
ROYAN A GAUCHE
  • Jacques Guiard
  • Marie Anne Bauhain
  • Pascal Montava
  • Aurélie Bérard
  • Xavier Dectot
  • Cécile Llantia
  • Jean-Édouard Bernard
  • Marie-José Bernard
  • Jean-Jacques Azous
  • Syvie Souchard
  • Guillaume Nouali
  • Isabelle Hambli
  • Jean-Pierre Barraud
  • Sophie Michas
  • Mathieu Lavie
  • Annie Laurent
  • Stéphane Jouhet
  • Anita Porcel
  • Gérald Gaborit
  • Hélne Bétous
  • Dominique Longeville
  • Madeleine Viaud
  • Claude Lucas
  • Christiane Foucher
  • Henri Perret
  • Marie-Thérèse Marchal
  • Gilles Gauguery
  • Jacqueline Mesnil
  • Boris Lamot
  • Liliane Gaudin
  • Marc Bauhain
  • Marie Chapu
  • Joël Desouche
  • Maud Garnier
  • Jean-Claude Garrandeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Royan

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MARENGO
Patrick MARENGO (Ballotage) AVEC VOUS POUR ROYAN 		4 454 46,61%
Nicolas CALBRIX
Nicolas CALBRIX (Ballotage) ROYAN RENOUVEAU 		2 460 25,74%
Thomas LAFARIE
Thomas LAFARIE (Ballotage) NOUVEL'R 		1 531 16,02%
Jacques GUIARD
Jacques GUIARD (Ballotage) ROYAN A GAUCHE 		1 111 11,63%
Participation au scrutin Royan
Taux de participation 57,55%
Taux d'abstention 42,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 9 769

Source : ministère de l’Intérieur

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