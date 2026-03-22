Résultat de l'élection municipale 2026 à Royan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Royan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Royan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Royan.
L'actu des élections municipales 2026 à Royan
11:49 - Un premier constat à Royan avec les résultats du 1er tour
Pour le lancement des municipales à Royan, le scrutin a mobilisé 57,55 % des électeurs dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Patrick Marengo (Divers droite) qui a pris la tête en rassemblant 46,61 % des suffrages exprimés. Ensuite, Nicolas Calbrix (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 25,74 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Patrick Marengo est resté au sommet du classement. Pour compléter ce tableau, avec 16,02 %, Thomas Lafarie, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jacques Guiard, portant la nuance Union de la gauche, a terminé avec 11,63 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Royan
Le deuxième tour des élections municipales à Royan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Marengo
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR ROYAN
|
|
Nicolas Calbrix
Liste du Rassemblement National
ROYAN RENOUVEAU
|
|
Thomas Lafarie
Liste divers centre
NOUVEL'R
|
|
Jacques Guiard
Liste d'union à gauche
ROYAN A GAUCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Royan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick MARENGO (Ballotage) AVEC VOUS POUR ROYAN
|4 454
|46,61%
|Nicolas CALBRIX (Ballotage) ROYAN RENOUVEAU
|2 460
|25,74%
|Thomas LAFARIE (Ballotage) NOUVEL'R
|1 531
|16,02%
|Jacques GUIARD (Ballotage) ROYAN A GAUCHE
|1 111
|11,63%
|Participation au scrutin
|Royan
|Taux de participation
|57,55%
|Taux d'abstention
|42,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|9 769
Source : ministère de l’Intérieur
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