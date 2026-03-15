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19:21 - Royan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale municipale, Royan se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 19 322 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 307 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (44,36%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Royan forme une communauté diversifiée, avec ses 522 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 337 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,24%, synonyme d'une situation économique fragile. Pour finir, Royan incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Royan Le parti nationaliste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Royan il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 21,53% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,68% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 19,01% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le mouvement lepéniste obtenait 38,87% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,70% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,72% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Royan.--------------Il l'emportera d'ailleurs avec 41,30% le dimanche suivant.

16:58 - À Royan, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre des municipales 2026 à Royan, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 64,86 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 35,14 %) alors que la pandémie du Covid-19 bousculait l'événement. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 25,48 % dans la ville (la participation grimpant à 74,52 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 42,03 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,82 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,33 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Qui a remporté les votes en 2024 à Royan ? La physionomie politique de Royan a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les Européennes de 2024 à Royan avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (30,70%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 22,23% des voix. Les élections des députés à Royan une vingtaine de jours plus tard avaient ensuite donné l'avantage au courant 'Rassemblement National' (36,72%), devant la nuance Majorité présidentielle (23,25%) à l'échelle des 2 circonscriptions rattachées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, les marinistes culminant à 41,30% des votes dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Royan ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Royan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (34,23%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 21,53%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,32% pour Emmanuel Macron, contre 39,68% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Royan plaçaient en tête Ensemble ! Majorité présidentielle (35,37%) devant les marinistes (19,01%). Le dénouement au second tour était favorable aux macronistes, réunissant 61,13% des suffrages exprimés. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Royan s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Royan À Royan, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 2 236 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 527 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 53,36 % en 2024 (contre environ 31,86 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 5 889 930 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 7,36715 millions d'euros (7 367 150 € très exactement) engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 11,56 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat de l'élection municipale de 2020 à Royan Qui avait remporté les municipales en 2020 à Royan ? Dès le premier tour, Patrick Marengo (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 2 575 voix (47,27%). Deuxième, Thomas Lafarie (Union du centre) a capté 1 165 suffrages en sa faveur (21,38%). Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Patrick Marengo l'a finalement emporté avec 52,20% des suffrages, face à Thomas Lafarie avec 21,63% des électeurs inscrits et Jacques Guiard avec 14,31% des électeurs inscrits. L'écart de départ s'est confirmé et même accru, conduisant à une victoire nette et sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a sans doute bénéficié des votes des listes éliminées, récupérant 287 voix supplémentaires entre les deux tours.