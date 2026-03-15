Résultat municipale 2026 à Royan (17200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Royan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Royan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Royan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MARENGO
Patrick MARENGO AVEC VOUS POUR ROYAN 		4 454 46,61%
Nicolas CALBRIX
Nicolas CALBRIX ROYAN RENOUVEAU 		2 460 25,74%
Thomas LAFARIE
Thomas LAFARIE NOUVEL'R 		1 531 16,02%
Jacques GUIARD
Jacques GUIARD ROYAN A GAUCHE 		1 111 11,63%
Participation au scrutin Royan
Taux de participation 57,55%
Taux d'abstention 42,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 9 769

Source : ministère de l’Intérieur

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