Résultat de l'élection municipale 2026 à Roye : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roye

Le deuxième tour des élections municipales à Roye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Valin
Olivier Valin Liste Divers
ENSEMBLE POUR ROYE
  • Olivier Valin
  • Corinne Fromentin
  • Bruno Thorel
  • Claire Mignet
  • Eric Guibon
  • Géraldine Skrzynski
  • Robert Dorigo
  • Aurélie Da Silva
  • Fabrice Fromentin
  • Ludivine Goy
  • Corentin Thorel
  • Carole Chevalier
  • Emmanuel Vanghelué
  • Fabienne Sommermont
  • Hervé Lambelin
  • Frédérique Plet
  • Freddy Demoen
  • Marilou Chevalier
  • Frédéric Leguay
  • Marie-Laure Bitz
  • Jean-Pierre Ramu
  • Anne Chellé
  • Juff Nobin
  • Stéphanie Asselin
  • Wilfried Beranger
  • Asma El Bouayadi
  • William Vassant
  • Christine Villain-Delvaux
  • Hubert Thommeret
  • Christine Tribalat
  • Dominique Corrion
Grégory Bosco
Grégory Bosco Liste du Rassemblement National
ROYE NOUVEAU
  • Grégory Bosco
  • Caroline Mariotti
  • Tristan Regnier
  • Christiane Demoor
  • Vicente Jimenez-Roldan
  • Audrey Meunier
  • Florent Carpentier
  • Marie-Amélie Tarnok
  • Florent Guibon
  • Maureen Aubert
  • Cyril Diamond
  • Julie Couturier
  • Loan Foyard
  • Florence Martine
  • Denis Froissart
  • Louane Levert
  • Frédéric Lievin
  • Yvette Campagnie
  • Cédric Thoquenne
  • Anne-Marie Rossard
  • Jean-Marie Démaret
  • Valérie Uflont
  • Filip Diers
  • Yael Menache
  • Rémy Collart
  • Florence Fouilloy
  • Xavier Rubin
  • Kathy Hincelin
  • James Delnef
Delphine Delannoy
Delphine Delannoy Liste Divers
RÉUNIS POUR VOUS !
  • Delphine Delannoy
  • Yohann Willmann
  • Salima Tiddari
  • Loïc Carette
  • Sophie Soufflet
  • Olivier Devillers
  • Elodie Theot
  • Hervé Vélut
  • Valérie Marette
  • Freddy Cantrel
  • Josiane Hérouart
  • Michaël Maille
  • Angélique Carreel
  • Dany Proisy
  • Elodie Lemaitre
  • Bastien Foy
  • Emilie Senkez
  • Dann-Charles Deneux
  • Cathy Cormont
  • Didier Morval
  • Justine Francelle
  • Yannick Caron
  • Loann Teixeira
  • Pascal Boitel
  • Alice Ziliani
  • Timmy Boitel
  • Emeline Sekrane
  • Kévin Mouillard
  • Marie-Hélène Comte
  • Vincent Plet
  • Lisa Begliomini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roye

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine DELANNOY
Delphine DELANNOY (Ballotage) RÉUNIS POUR VOUS ! 		964 41,77%
Olivier VALIN
Olivier VALIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR ROYE 		891 38,60%
Grégory BOSCO
Grégory BOSCO (Ballotage) ROYE NOUVEAU 		453 19,63%
Participation au scrutin Roye
Taux de participation 63,22%
Taux d'abstention 36,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 2 357

Source : ministère de l’Intérieur

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