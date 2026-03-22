Résultat de l'élection municipale 2026 à Roye : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roye.
L'actu des élections municipales 2026 à Roye
11:46 - Un premier constat à Roye avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Roye ont vu Delphine Delannoy prendre la première place il y a une semaine avec 41,77 % des bulletins valides. Derrière, Olivier Valin a pris la position de dauphin avec 38,60 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Grégory Bosco, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Roye, l'élection a vu 63,22 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roye
Le deuxième tour des élections municipales à Roye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Valin
Liste Divers
ENSEMBLE POUR ROYE
|
|
Grégory Bosco
Liste du Rassemblement National
ROYE NOUVEAU
|
|
Delphine Delannoy
Liste Divers
RÉUNIS POUR VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roye
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine DELANNOY (Ballotage) RÉUNIS POUR VOUS !
|964
|41,77%
|Olivier VALIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR ROYE
|891
|38,60%
|Grégory BOSCO (Ballotage) ROYE NOUVEAU
|453
|19,63%
|Participation au scrutin
|Roye
|Taux de participation
|63,22%
|Taux d'abstention
|36,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|2 357
Source : ministère de l’Intérieur
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