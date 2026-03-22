Résultat de l'élection municipale 2026 à Rozay-en-Brie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rozay-en-Brie

Le deuxième tour des élections municipales à Rozay-en-Brie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Percik
Patrick Percik Divers
ROZAY AVENIR
  • Patrick Percik
  • Evelyne Samson
  • Gilbert de Matos
  • Vanessa Allard
  • Sébastien Perocheau
  • Christelle Da Costa
  • Thierry Leproust
  • Nanthilde Maquinghen
  • Jean-Pierre Peter
  • Houria Boutouba
  • Yvan Boulanger
  • Bernadette Bourget
  • Michel Muller
  • Brigitte Miszczak
  • Stéphan Willart
  • Alexandra Grandin
  • Yvens Bimane
  • Sylvie Michalowski
  • Michaël Marechal
  • Marion de Carvalho
  • Sébastien Durieux
  • Elodie Babel
  • Frédéric Nassau
  • Myriam Mofradj
  • Hervé Pailler
Jean-Christophe Patrice Constant Piedinovi
Jean-Christophe Patrice Constant Piedinovi Divers
ROZAY À VOUS
  • Jean-Christophe Patrice Constant Piedinovi
  • Séverine Colette Gisèle Barbiere
  • Laurent Raymond Gilbert Suzeau
  • Estelle Marie-Neige Lucet
  • Ludovic Lionel Lucien Gilbert Van Praêt
  • Céline Élise Biollay épouse Michard
  • Sylvain Stéphane Zajac
  • Aurélie Louisette Raymonde Mosny
  • Rocco Marasco
  • Gwladys Vanessa Garcia
  • Jean-Pierre Marcel Bernard Pognot
  • Ana Cristina de Almeida Correia Pereira
  • Léon Bernard Dumas
  • Betty Annick Momal épouse Huber
  • Sven Coulon
  • Jennifer Da Cunha
  • Hervé Gilles Roland Gerbet
  • Sylvie Marie Jeanne Yvonne Bizet
  • Grégory Manuel Bertrand
  • Ludivine Céline Bunel
  • Mohamed Bobo Barry
  • Karine Céline Pognot
  • Fabrice Renaud Michaud
  • Gordana Pavlicek
  • Jean-Pierre Julien Maurice Possot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rozay-en-Brie

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick PERCIK
Patrick PERCIK (Ballotage) ROZAY AVENIR 		527 45,24%
Jean-Christophe Patrice Constant PIEDINOVI
Jean-Christophe Patrice Constant PIEDINOVI (Ballotage) ROZAY À VOUS 		414 35,54%
Alain GULCZYNSKI
Alain GULCZYNSKI (Ballotage) ROZAY ENSEMBLE 		224 19,23%
Participation au scrutin Rozay-en-Brie
Taux de participation 60,07%
Taux d'abstention 39,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 181

Source : ministère de l’Intérieur

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