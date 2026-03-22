Résultat de l'élection municipale 2026 à Rozay-en-Brie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rozay-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rozay-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rozay-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à Rozay-en-Brie
11:46 - Les résultats du premier tour de la municipale à Rozay-en-Brie
Les élections municipales 2026 à Rozay-en-Brie ont vu Patrick Percik prendre la première place dimanche dernier avec 45,24 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Christophe Patrice Constant Piedinovi est arrivé en deuxième position avec 35,54 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Comme il y a six ans, Patrick Percik est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 54 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 19,23 %, Alain Gulczynski a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Rozay-en-Brie, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 60,07 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rozay-en-Brie
Le deuxième tour des élections municipales à Rozay-en-Brie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Percik
Divers
ROZAY AVENIR
|
|
Jean-Christophe Patrice Constant Piedinovi
Divers
ROZAY À VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rozay-en-Brie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick PERCIK (Ballotage) ROZAY AVENIR
|527
|45,24%
|Jean-Christophe Patrice Constant PIEDINOVI (Ballotage) ROZAY À VOUS
|414
|35,54%
|Alain GULCZYNSKI (Ballotage) ROZAY ENSEMBLE
|224
|19,23%
|Participation au scrutin
|Rozay-en-Brie
|Taux de participation
|60,07%
|Taux d'abstention
|39,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|1 181
Source : ministère de l’Intérieur
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