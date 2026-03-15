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19:20 - Analyse socio-économique de Rozay-en-Brie : perspectives électorales Dans les rues de Rozay-en-Brie, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 840 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 210 entreprises, Rozay-en-Brie offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,94%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 198 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,54%, Rozay-en-Brie est un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1641,47 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Rozay-en-Brie, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les votants de Rozay-en-Brie Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Rozay-en-Brie il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 31,48% des votes lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,72% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,09% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme réunissait 47,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 44,52% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 46,80% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,04% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Julien Limongi.

16:58 - À Rozay-en-Brie, l'abstention s'annonce forte aux municipales L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Rozay-en-Brie sera l'un des tournants de ces élections municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 74,61 %, une abstention très élevée (la participation se limitant à 25,39 %) alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à frapper la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 25,37 % au premier tour (26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,10 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,81 %, loin des 55,09 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une contrée assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Rozay-en-Brie Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Rozay-en-Brie. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (44,52%). Les élections législatives à Rozay-en-Brie quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Julien Limongi (Rassemblement National) en tête du peloton avec 46,80% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 28,41%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Limongi culminant à 50,04% des voix dans la commune.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Rozay-en-Brie lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Rozay-en-Brie soutenaient en priorité Aymeric Durox (RN) avec 28,09% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Isabelle Perigault (Les Républicains) en première position avec 52,05% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Rozay-en-Brie quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 31,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,72% pour Marine Le Pen, contre 49,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Rozay-en-Brie touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Pour ce qui est des contributions locales à Rozay-en-Brie, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 866 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 577 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 44,63 % en 2024 (contre environ 18,63 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 23 030 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 429 320 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 12,18 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Rozay Avenir" grande gagnante des dernières municipales à Rozay-en-Brie Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Rozay-en-Brie ? Seule en lice, 'Rozay avenir' a sans surprise rassemblé 381 voix (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Rozay-en-Brie, cet équilibre pose les bases. Un mandat après ce scrutin sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne certainement déjà un premier élément de réponse.