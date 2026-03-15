Résultat municipale 2026 à Rozay-en-Brie (77540) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rozay-en-Brie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rozay-en-Brie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rozay-en-Brie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick PERCIK
Patrick PERCIK ROZAY AVENIR 		527 45,24%
Jean-Christophe Patrice Constant PIEDINOVI
Jean-Christophe Patrice Constant PIEDINOVI ROZAY À VOUS 		414 35,54%
Alain GULCZYNSKI
Alain GULCZYNSKI ROZAY ENSEMBLE 		224 19,23%
Participation au scrutin Rozay-en-Brie
Taux de participation 60,07%
Taux d'abstention 39,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 181

Source : ministère de l’Intérieur

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