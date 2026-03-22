Résultat de l'élection municipale 2026 à Rue : les résultats du 2e tour
- Election municipale 2026 à Rue - Tour 2 [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Rue - Tour 2
- Résultat municipale 2026 à Rue - Tour 1
- Bureaux de vote Rue
- Rue (toutes les informations sur la ville)
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rue [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rue sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rue.
L'actu des élections municipales 2026 à Rue
11:46 - Les premiers résultats des élections 2026 à Rue
Dimanche dernier à Rue, le scrutin a vu 68,05 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Christophe Dufrenoy qui s'est placé en première position en rassemblant 46,12 % des bulletins valides. Dans son sillage, Richard Renard a obtenu la seconde place avec 32,20 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Régis Parant s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rue
Le deuxième tour des élections municipales à Rue a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Dufrenoy
Divers
ENSEMBLE AU COEUR DES PROJETS
|
|
Régis Parant
Divers
SOUFFLE NOUVEAU : VOIR LOIN AGIR ICI
|
|
Richard Renard
Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR RUE ET SES HAMEAUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rue
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe DUFRENOY (Ballotage) ENSEMBLE AU COEUR DES PROJETS
|689
|46,12%
|Richard RENARD (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR RUE ET SES HAMEAUX
|481
|32,20%
|Régis PARANT (Ballotage) SOUFFLE NOUVEAU : VOIR LOIN AGIR ICI
|324
|21,69%
|Participation au scrutin
|Rue
|Taux de participation
|68,05%
|Taux d'abstention
|31,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|1 572
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Rue
- Rue (80120)
- Ecole primaire à Rue
- Maternités à Rue
- Crèches et garderies à Rue
- Classement des collèges à Rue
- Salaires à Rue
- Impôts à Rue
- Dette et budget de Rue
- Climat et historique météo de Rue
- Accidents à Rue
- Délinquance à Rue
- Inondations à Rue
- Nombre de médecins à Rue
- Pollution à Rue
- Entreprises à Rue
- Prix immobilier à Rue