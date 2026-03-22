Résultat de l'élection municipale 2026 à Rue : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rue

Le deuxième tour des élections municipales à Rue a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Dufrenoy
Christophe Dufrenoy Divers
ENSEMBLE AU COEUR DES PROJETS
  • Christophe Dufrenoy
  • Agnès Boulongne
  • Yves Manier
  • Gisele Carouge
  • Gilles Lecoutre
  • Séverine Boucher
  • Laurent Saison
  • Valérie Leclercq
  • Xavier Briois
  • Christine Salle
  • François Leblond
  • Stéphanie Leclercq
  • Bertrand Belpaume
  • Elodie Biets
  • Julien Dailly
  • Sylvie Avisse
  • Alexandre Lengagne
  • Chantal Delabie
  • Freddy Fournier
  • Dominique Guinle
  • Mickael Watbled
  • Nadia Claude
  • Claude-Alain Dufrenoy
  • Nathalie Proville
Régis Parant
Régis Parant Divers
SOUFFLE NOUVEAU : VOIR LOIN AGIR ICI
  • Régis Parant
  • Dominique Delarue
  • Jean-Marie Desmaret
  • Dominique Raepsaet
  • Frédéric Gellee
  • Pauline Heng
  • Bertrand Blard
  • Françoise Six
  • David Lorge
  • Doriane Kerjolon
  • Mathieu Biget
  • Clara Rousselle
  • Loîc Delattre
  • Ninon Menetrier
  • Hugo Beauvisage
  • Cécile Dumortier
  • Patrice Masson
  • Christelle Szymaniak
  • Michel Thueux
  • Cathy Dufrenoy
  • Jean-Marie Georgin
  • Laura Monclaire
  • Jacques Desire
Richard Renard
Richard Renard Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR RUE ET SES HAMEAUX
  • Richard Renard
  • Odile Gouesbier
  • Dominique Daras
  • Magali Quenehen
  • Gilbert Marcotte
  • Anne Fouques Duparc
  • Philippe Boinet
  • Alice Lefranc
  • Jean-Pierre Rep
  • Marie-Christine Hocquinghem
  • Peter Lenfant
  • Perrine Thiebaut
  • Fabrice Princé
  • Huguette Hoiret
  • Christophe Rouzé
  • Sophie Dewatre
  • Mathieu Coinon
  • Cathy Duvant
  • Daniel Feuillet
  • Agathe Delahaye
  • Alexandre Cacheleux
  • Elodie Bourgeois
  • Thierry Gamain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rue

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DUFRENOY
Christophe DUFRENOY (Ballotage) ENSEMBLE AU COEUR DES PROJETS 		689 46,12%
Richard RENARD
Richard RENARD (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR RUE ET SES HAMEAUX 		481 32,20%
Régis PARANT
Régis PARANT (Ballotage) SOUFFLE NOUVEAU : VOIR LOIN AGIR ICI 		324 21,69%
Participation au scrutin Rue
Taux de participation 68,05%
Taux d'abstention 31,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 1 572

Source : ministère de l’Intérieur

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