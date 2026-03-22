Résultat de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison : les résultats du 2e tour

Programme de Hugues Ruffat à Rueil-Malmaison (Rueil Ensemble et Libres)

Proximité et écoute

Le projet vise à renforcer le lien entre les élus et les habitants, en mettant l'accent sur les plus vulnérables. Des initiatives comme la création de la MAISON DES GÉNÉRATIONS et de la MAISON DES CITOYENS seront mises en place pour favoriser l'interaction. L'objectif est de soutenir les associations et d'offrir des opportunités culturelles et sportives aux jeunes.

Sécurité et cadre de vie

Une ville plus sûre et agréable est au cœur des préoccupations, avec des mesures pour améliorer la sécurité des déplacements. Cela inclut le renforcement de la sécurité autour des écoles et l'amélioration des infrastructures pour piétons et cyclistes. Le projet vise également à développer des espaces verts et à garantir des constructions respectueuses de la qualité de vie.

Vitalité économique

Pour revitaliser l'économie locale, des initiatives seront lancées pour soutenir les commerces et les entreprises. Le Plan Vitalité Commerce et STATION R sont des projets clés pour encourager l'entrepreneuriat. L'accent sera également mis sur le dynamisme associatif pour renforcer l'ancrage local.

Gestion responsable

Une gestion transparente et efficace est essentielle pour le développement de la ville. Des bilans d'actions et des finances claires seront publiés chaque année pour rendre des comptes aux citoyens. Le projet inclut également des investissements dans l'éducation, la santé et des infrastructures durables pour assurer un avenir responsable.