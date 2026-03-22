Résultat de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rueil-Malmaison sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rueil-Malmaison.
L'actu des élections municipales 2026 à Rueil-Malmaison
11:52 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Rueil-Malmaison
Les élections municipales 2026 à Rueil-Malmaison ont vu Patrick Ollier (Union de la droite) s'imposer dimanche dernier avec 48,52 % des voix. Dans son sillage, Hugues Ruffat (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 25,85 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Patrick Ollier a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Indjian (Union de la gauche) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, François Vassé a rassemblé 8,82 % des bulletins, trop peu pour aller au second tour. Enfin, concernant la participation à Rueil-Malmaison, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 46,97 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rueil-Malmaison
Le deuxième tour des élections municipales à Rueil-Malmaison a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hugues Ruffat
Liste divers droite
Rueil Ensemble et Libres
|
|
Patrick Ollier
Liste d'union à droite
L'Expérience pour l'avenir de Rueil
|
|
Patrick Indjian
Liste d'union à gauche
Rueil en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick OLLIER (Ballotage) L'Expérience pour l'avenir de Rueil
|14 229
|48,52%
|Hugues RUFFAT (Ballotage) Rueil Ensemble et Libres
|7 581
|25,85%
|Patrick INDJIAN (Ballotage) Rueil en commun
|4 932
|16,82%
|François VASSÉ À la reconquête de Rueil
|2 587
|8,82%
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|53,03%
|Taux d'abstention
|46,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|30 013
Source : ministère de l’Intérieur
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