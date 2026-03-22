Résultat de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rueil-Malmaison

Le deuxième tour des élections municipales à Rueil-Malmaison a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hugues Ruffat
Hugues Ruffat Liste divers droite
Rueil Ensemble et Libres
  • Hugues Ruffat
  • Céline Veilhan
  • Laurent Charon
  • Nathalie Badaire
  • Éric Leprêtre
  • Aliénor Ménard
  • Paul Poncon
  • Anne Françoise Bernard
  • Michel Le Roy
  • Nathalie Lamy
  • Christophe Mandereau
  • Capucine Requillart
  • Christophe Civit
  • Estelle Becuwe
  • Gilles Grangé
  • Adeline de Queylar
  • Jean-Louis Simon
  • Karine Adam Gruson
  • Frédéric Noël
  • Camille Lemercier
  • Pascal Borel
  • Emma Ruiz
  • Jean Lucas
  • Agnès Bucheli
  • Patrick Barbier
  • Marie-Anne Charre
  • Julien Audet
  • Yujing Océane Gondouin Qi
  • Philippe Galin
  • Carine Guetta
  • Christophe Garcia
  • Flore Martini
  • Julien Tricoire
  • Christine Chaput
  • Frédéric Wasson
  • Mathilde Toujouse
  • Nicolas Redier
  • Marie Jeannette Goua-Lou
  • Yan Legrand
  • Sabrina Vermesse
  • Cyrille Morvan
  • Louise de Poix
  • Philippe Vandenberghe
  • Isabelle Bos
  • Yann Begue
  • Sophie Meurisse
  • Mohamed Abdelkader
  • Christine Dubost
  • Florent Halard
  • Sandra Van Den Berg
  • Franck Hourdin
  • Marie Noëlle Millet
  • Yannick Waller
  • Marie Argouse
  • Luis Del Cerro
Patrick Ollier
Patrick Ollier Liste d'union à droite
L'Expérience pour l'avenir de Rueil
  • Patrick Ollier
  • Marine Breuil-Salles
  • Denis Gabriel
  • Valérie Cordon
  • François Le Clec'h
  • Blandine Chancerelle
  • Pierre Cazeneuve
  • Carine Huart
  • Xabi Elizagoyen
  • Fabienne Monot
  • Pierre Gomez
  • Fatima El Ouasdi
  • Philippe Trotin
  • Françoise Roubinet
  • Ahmed Tabit
  • Martine Mayet
  • Jérôme Pardigon
  • Guennola Vollaire
  • Jean-Simon Pasadas
  • Alexandra Glanz
  • Aurélien Mallet
  • Camille Passeron
  • Nicolas-Robert Ballester
  • Sophie Mariette
  • Alexandre Guinée
  • Ghania Kempf
  • Serge Rocchi
  • Pauline Mbaku
  • Montasser Jabrane
  • Vincenza Valletta
  • Adil Azami Idrissi
  • Henda Hamza
  • Boris Nabedryk
  • Karine Goulet-Nyssen
  • Stéphane Marrec
  • Alice Marchal
  • Jérôme Deheyn
  • Valérie Chemla Rogier
  • Fabrice Vichon
  • Nancy Jacquet
  • Maurice Ruiz
  • Tiphaine Lauga
  • Patrice Cosson
  • Mouna Picard
  • Thomas-Olivier Mc Donald
  • Sylvie Halipré
  • Benoît Chesnais
  • Céline Forest
  • Jean-Claude Ramos
  • Virginie Ruivo
  • Cyrille Desmarest
  • Sarah Mautin
  • Gabriel Andrei
  • Barbara Haloin
  • Arthur Blondel
Patrick Indjian
Patrick Indjian Liste d'union à gauche
Rueil en commun
  • Patrick Indjian
  • Leslie Theil-Verin
  • Fabrice Gourdoux
  • Jocelyne Joly
  • Frédéric Aubert
  • Isabelle Delhaye
  • Vincent Poizat
  • Amélia Guénot
  • Naël Prime-Ihallaine
  • Sophie Sanchez
  • Martin Gaudillere
  • Bérengère Cayrade Bonnet
  • Jean-Marc Cahu
  • Bernadette Vincent Bensaude
  • Elliot Fontaine
  • Dominique Richer
  • Vincent Godard
  • Nathalie Ollivier
  • Samuel Koch
  • Evelyne Huge
  • Corentin Salaün
  • Mary-Selva Alves
  • Hacène El Mekeddem
  • Céline Cotza
  • Bruno Girard
  • Marylin Pacouret
  • Yanis Blin Capelle
  • Lucila Arrigazzi Jallade
  • Gilles Schuehmacher
  • Maryline Nguyen
  • Gilles Leconte
  • Nadine Mesureur
  • Nabil Cherqui
  • Valérie Bobin
  • Maxime Poizat
  • Rachida Chatir
  • Hervé Duran
  • Elisabeth Dano
  • Gérald Casterou
  • Odile Dietenbeck
  • Claude Mesureur
  • Paule Bruneau Demari
  • Claude Maisonhaute
  • Danielle Bourguignon
  • Michel Prevost-Boure
  • Lydie Humez-Escalante
  • Patrick Mainemer
  • Najat Boumoussi
  • Michel Gilles
  • Louise Dauron
  • Paul David
  • Maryvonne Gilles
  • Jean-Pierre Favennec
  • Marie-Christiane Meunier
  • Jean Giroud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick OLLIER
Patrick OLLIER (Ballotage) L'Expérience pour l'avenir de Rueil 		14 229 48,52%
Hugues RUFFAT
Hugues RUFFAT (Ballotage) Rueil Ensemble et Libres 		7 581 25,85%
Patrick INDJIAN
Patrick INDJIAN (Ballotage) Rueil en commun 		4 932 16,82%
François VASSÉ
François VASSÉ À la reconquête de Rueil 		2 587 8,82%
Participation au scrutin Rueil-Malmaison
Taux de participation 53,03%
Taux d'abstention 46,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 30 013

Source : ministère de l’Intérieur

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