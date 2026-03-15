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19:16 - Dynamique électorale à Ruelle-sur-Touvre : une analyse socio-démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ruelle-sur-Touvre fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 396 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 361 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,15%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 203 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 50,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1025,70 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ruelle-sur-Touvre incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quel est le poids du RN à Ruelle-sur-Touvre ? Le RN n'était pas représenté sur le podium lors de l'élection municipale à Ruelle-sur-Touvre en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 22,21% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 40,89% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 17,52% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Ruelle-sur-Touvre comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 31,37% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,81% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 33,71% lors du vote définitif.

16:58 - Ruelle-sur-Touvre : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La fuite des électeurs atteignait 69,34 % à Ruelle-sur-Touvre pour le premier tour des municipales de 2020 (une abstention plutôt forte) alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 25,41 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 53,57 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 33,46 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,88 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une zone souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale à Ruelle-sur-Touvre, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Ruelle-sur-Touvre il y a deux ans Pour le tour unique des européennes 2024 à Ruelle-sur-Touvre, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,37%). Marion Latus (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Ruelle-sur-Touvre quelques semaines plus tard avec 32,81%. René Pilato (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,75%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de René Pilato (Union de la gauche), avec 33,96%. Le contexte politique de Ruelle-sur-Touvre a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Ruelle-sur-Touvre : les résultats à analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ruelle-sur-Touvre soutenaient en priorité Thomas Mesnier (Ensemble !) avec 30,19% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,62%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Ruelle-sur-Touvre votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (28,04%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 22,54%. Lors de la finale de l'élection à Ruelle-sur-Touvre, les électeurs accordaient 59,11% pour Emmanuel Macron, contre 40,89% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Ruelle-sur-Touvre s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les premières municipales à Ruelle-sur-Touvre depuis la réforme fiscale Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Ruelle-sur-Touvre, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,67 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 89 050 €, en net recul par rapport aux quelque 1,57599 million d'euros (1 575 990 € très exactement) engrangés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Ruelle-sur-Touvre atteint désormais un peu plus de 50,06 % en 2024 (contre 24,79 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Ruelle-sur-Touvre a atteint 1 190 € en 2024 (contre 941 € en 2020).

11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Ruelle-sur-Touvre L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Ruelle-sur-Touvre est particulièrement éclairante. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Luc Valantin (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 64,58% des soutiens. À ses trousses, Karen Dubois (Divers gauche) a obtenu 35,41% des votes. Cette victoire au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Ruelle-sur-Touvre, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.