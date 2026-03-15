Résultat municipale 2026 à Ruelle-sur-Touvre (16600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ruelle-sur-Touvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ruelle-sur-Touvre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ruelle-sur-Touvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Murielle DEZIER
Murielle DEZIER (24 élus) RUELLE TERRE DE LIENS 		1 638 62,71%
  • Murielle DEZIER
  • Yannick PERONNET
  • Christelle ROBUCHON
  • Julien DELAGE
  • Marguerite PISSIER
  • Patrick DELAGE
  • Minerve CALDERARI
  • Alain DUPONT
  • Mélanie DUPONT
  • Lionel VERRIERE
  • Alexia RIFFE
  • Yves MERINE
  • Coralie PASQUIER
  • Emmanuel LAMBERT
  • Corine COMBRET
  • Mathieu GIRAUD
  • Virginie ZERROUK
  • Laurent SOUCHERE
  • Claire MOREL
  • Thierry BUISSET
  • Maryemme BOUSSIQUET
  • Simon BELCH-ESQUINA
  • Julie MAZAUFROY
  • Dominique LE PAGE
Annie MARC
Annie MARC (5 élus) RUELLE AVEC VOUS 		974 37,29%
  • Annie MARC
  • Alain CHAUME
  • Marylène ALLANIC-BOSOTTI
  • Jonathan GADESAUD
  • Mélanie TOURNIER
Participation au scrutin Ruelle-sur-Touvre
Taux de participation 50,67%
Taux d'abstention 49,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 2 777

Source : ministère de l’Intérieur

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