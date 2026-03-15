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19:16 - Le poids démographique et économique de Ruffec aux élections municipales Dans les rues de Ruffec, les élections s'achèvent. Avec ses 3 394 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 313 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 845 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 10,25% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 35,72% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 302 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 137 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,03%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Ruffec écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Ruffec ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Ruffec en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 29,70% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,09% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,50% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 47,29% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,70% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,16% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 47,84% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 51,77 % à Ruffec aux dernières municipales La participation des électeurs de Ruffec constituera, à la fin du scrutin, une clé pour ces municipales 2026. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 48,23 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que l'événement se tenait en pleine pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 682 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 67,63 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 48,56 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 65,98 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 53,33 % des électeurs locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une zone en déficit de participation au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Ruffec lors des dernières élections ? À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Ruffec avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,70% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Ruffec avaient ensuite placé en tête Caroline Colombier (Rassemblement National) avec 39,16% au premier tour, devant Virginie Lebraud (Union de la gauche) avec 28,80%. C'est néanmoins Virginie Lebraud (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 52,16% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Ruffec a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Ruffec il y a 4 ans ? La physionomie politique de Ruffec laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Ruffec voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 29,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,87%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,91% pour Emmanuel Macron, contre 47,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Ruffec accordaient leurs suffrages à Laurent Fouillet (Divers) avec 24,36% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sylvie Mocoeur (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,71%.

12:58 - Thierry BASTIER a-t-il augmenté les impôts à Ruffec ? Pour ce qui est de la fiscalité de Ruffec, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 1 196 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 906 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 44,57 % en 2024 (contre près de 21,68 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 147 110 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 722 530 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,77 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Ruffec ? Lors des élections municipales il y a six ans à Ruffec, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes, Thierry Bastier a distancé ses rivaux en rassemblant 672 soutiens (59,62%). À sa poursuite, Jean-Michel Jeannet a rassemblé 455 voix (40,37%). Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ruffec, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.