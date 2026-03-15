Résultat municipale 2026 à Ruffec (16700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ruffec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ruffec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ruffec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BASTIER
Thierry BASTIER (19 élus) Ruffec, au coeur de notre avenir 		815 59,36%
  • Thierry BASTIER
  • Nina BASTIER
  • Jean-Paul FORT
  • Valérie DUBOIS
  • Pascal NOURRI
  • Laëtitia PELLADEAUD-AVIGNON
  • Herve JAMBARD
  • Pascale BETIN
  • Pierre BARBARIT
  • Nicole GAYOUX
  • Jean-Pierre CHARDONNET
  • Catherine SENNAVOINE
  • Guy PELLADEAUD
  • Aurélie SARRAZIN
  • Didier MOINEAU
  • Sandie MERLE
  • Louis PACAULT
  • Sabrina BOUYER
  • Pascal HENRY
Julien GENDREAU
Julien GENDREAU (3 élus) RUFFEC AVEC VOUS 		436 31,76%
  • Julien GENDREAU
  • Emmanuelle BOURGUIGNON
  • Marc GRANGIER
Alexandre RAGUET
Alexandre RAGUET (1 élu) RUFFEC POPULAIRE 		122 8,89%
  • Alexandre RAGUET
Participation au scrutin Ruffec
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 1 431

Source : ministère de l’Intérieur

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