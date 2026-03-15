Résultat municipale 2026 à Rumegies (59226) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rumegies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rumegies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumegies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Sophie GHESQUIERE
Anne Sophie GHESQUIERE (15 élus) ACTIONS ET PROJETS POUR RUMEGIES 		550 59,72%
  • Anne Sophie GHESQUIERE
  • Serge THUILLIER
  • Nathalie MICHEL
  • Philippe VIVIER
  • Fabienne VERHEECKE
  • Christophe FILMOTTE
  • Myriam BAUDUIN
  • Benoît CHOTEAU
  • Nathalie ANDULA
  • Hugues DELESALLE
  • Myriam MARTINACHE
  • Joel THUILLIER
  • Lydie LEPEER
  • Guillaume MAC VEIGH
  • Delphine HOUAIRI
Marie DUBOIS
Marie DUBOIS (4 élus) LA VIE AU COEUR DE RUMEGIES 		371 40,28%
  • Marie DUBOIS
  • Fabrice VANDEN STORME
  • Lauriane CNOCKAERT
  • Emmanuel DEJONGHE
Participation au scrutin Rumegies
Taux de participation 64,71%
Taux d'abstention 35,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 948

Source : ministère de l’Intérieur

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