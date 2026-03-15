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19:19 - Dynamique électorale à Rumegies : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Rumegies, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 738 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 108 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 540 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 29,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 44,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 272,82 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Rumegies, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN monte-t-il à Rumegies ? Le Rassemblement national était absent à la dernière bataille municipale à Rumegies il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 31,65% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,69% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 28,13% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 48,35% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,60% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 46,42% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Guillaume Florquin.

16:58 - Quelle abstention attendre à Rumegies aux municipales ? L'affluence dans les isoloirs de Rumegies constituera ce soir un gros enjeu pour cette municipale 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait vu 35,35 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, une mobilisation modeste. C'étaient 468 votants qui s'étaient manifestés alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 77,57 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 47,14 % au premier tour en 2022 à 71,08 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 54,65 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation.

15:59 - En 2024, Rumegies a choisi l'extrême droite Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Rumegies avaient favorisé Guillaume Florquin (Rassemblement National) avec 46,42% au premier tour, devant Fabien Roussel (Union de la gauche) avec 27,10%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Rumegies avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,60%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,28% des voix. Le paysage politique de Rumegies a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Rumegies lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Rumegies tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,98%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en offrant 50,69% pour Marine Le Pen, contre 49,31% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rumegies portaient leur choix sur Fabien Roussel (Nupes) avec 28,44% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,65% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Rumegies s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Décryptage de l'évolution des impôts locaux à Rumegies Pour ce qui est des contributions locales à Rumegies, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 651 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 698 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à environ 39,29 % en 2024 (contre près de 20,00 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 8 390 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 349 980 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 19,00 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Rumegies Il peut se révéler intéressant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Rumegies. Sans aucune opposition, 'Liste d'union pour la defense des interets communaux' menée par Anne Sophie Ghesquiere a logiquement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Rumegies, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.