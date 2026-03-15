Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rumilly

Tête de listeListe
Olivier Taix
Olivier Taix Liste divers droite
DU BON SENS POUR RUMILLY
  • Olivier Taix
  • Nicole Favre
  • Christophe Coronas
  • Nathalie Romain
  • Berat Sumer
  • Aurélie Fatous
  • Thierry Rosset
  • Julie Odobert
  • Anthony Bouchez
  • Christelle Vacherand
  • Sacha Morel
  • Sylvie Mugnier
  • André Bouye
  • Corinne Ollier
  • Musa Aslan
  • Sylvie Gonthier
  • Dimitri Patin
  • Emma Le Dérout
  • Stéphane Multon
  • Déborah Costascia
  • Grégory Carpentier
  • Justine Poettoz
  • Ghaïs Francois
  • Saliha Edouiri
  • Eddy Réaux
  • Samira Bousalah
  • Charlie Martin
  • Anne-Christine Fontaine
  • Guy Tuffet
  • Josette Tuffet
  • Clément Gros
  • Blandine Rollet
  • Théo Porée
  • Yassrine Charaka
  • Quentin Dejoux
Christian Dulac
Christian Dulac Liste Divers
UNIS POUR RUMILLY
  • Christian Dulac
  • Edwige Laborier
  • Serge Bernard-Granger
  • Christine Boichet-Passicos
  • Nicolas Truffet
  • Florence Charvier
  • Yannick Clevy
  • Astrid Croenne
  • Michaël Viollet
  • Maude Galmiche
  • Serge Deplante
  • Sophie Brun
  • Eric Nicollet
  • Guylaine Terrier
  • Kamel Hamek
  • Andréa Païs
  • Nicolas Zarrella
  • Delphine Martina
  • Michel Abry
  • Laetitia Augustin
  • Alain Veni
  • Anne Burdin
  • Patrick Fontaine
  • Lucia Da Costa
  • Claude Perruisset
  • Marie Villeret
  • Pierre Barfety
  • Pascale Dachy
  • Mustapha Bahla
  • Magalie Rossi
  • Ghali Bouzar
  • Karine Briois
  • Florent Ramel
  • Jessica Meric
  • Christophe Peignon
Miguel Monteiro-Braz
Miguel Monteiro-Braz Liste divers droite
RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR
  • Miguel Monteiro-Braz
  • Sylviane Pignarre Lopes
  • Eddie Turk-Savigny
  • Anne Pellas
  • Gérard Démez
  • Jessica Sanctus
  • Yvan Gourbiere
  • Nadia Calabrese
  • Frédéric Forestier
  • Carole Bequet
  • Sébastien Gadras
  • Ingrid Chal
  • Gérard Haton
  • Aline Buttin
  • Stéphane Vial
  • Murielle Garzenne
  • Thibault Legrand
  • Camille Rodriguez
  • Michaël Gfeller
  • Magali Cros
  • Frédéric Lesieur
  • Edwige Arquin
  • Pierre Bonanséa
  • Dominique Grandgirard
  • Guillaume Orlhac
  • Marie Gruffat
  • Xavier Vazquez
  • Martine Mornay
  • Stéphane Bernard
  • Virgine Dupont Ducretet
  • Maël Tufner
  • Lucie Perolini
  • Jérôme Lambert
  • Chloé Vibert
  • Youssef Hamdi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Heison
Christian Heison (23 élus) Rumilly, une dynamique pour un territoire 		1 315 38,09%
  • Christian Heison
  • Hélène Dousteyssier
  • Daniel Déplante
  • Delphine Cintas
  • Miguel Monteiro-Braz
  • Monique Bonansea
  • Eddie Turk-Savigny
  • Manon Boukili
  • Jean-Marc Truffet
  • Fanny Dumaine
  • Willy Buttin
  • Marie Stableaux
  • Grégory Dupuy
  • Catherine Cognard
  • Michel Abry
  • Ingrid Chal
  • Jean-Philippe Chiara
  • Amélie Genevois
  • Gérard Demez
  • Emmanuelle Fournier
  • Olivier Taix
  • Ayse Selam
  • Pedro Daniel Lopes
Jacques Morisot
Jacques Morisot (5 élus) Rumilly albanais, une autre ambition 		1 082 31,34%
  • Jacques Morisot
  • Pauline Orso-Marchand
  • Christian Dulac
  • Edwige Cheissel-Laborier
  • Yannick Clevy
Philippe Hector
Philippe Hector (5 élus) L'engagement pour rumilly 		1 055 30,56%
  • Philippe Hector
  • Danièle Darbon
  • Serge Bernard-Granger
  • Florence Charvier
  • Nicolas Truffet
Participation au scrutin Rumilly
Taux de participation 36,59%
Taux d'abstention 63,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 503

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Heison
Christian Heison Rumilly, une dynamique pour un territoire 		1 246 36,48%
Philippe Hector
Philippe Hector L'engagement pour rumilly 		1 107 32,41%
Jacques Morisot
Jacques Morisot Rumilly albanais, une autre ambition 		1 062 31,09%
Participation au scrutin Rumilly
Taux de participation 36,90%
Taux d'abstention 63,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 518

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bechet
Pierre Bechet (26 élus) Rumilly notre ville 		2 250 50,91%
  • Pierre Bechet
  • Danièle Darbon
  • Serge Deplante
  • Viviane Bonet
  • Raymond Favre
  • Sandrine Hector
  • Jean-Pierre Violette
  • Béatrice Chauvetet
  • Serge Bernard-Granger
  • Frédérique Charles
  • Michel Roupioz
  • Martine Bouvier
  • Daniel Déplante
  • Isabelle Carquillat
  • Miguel Monteiro-Braz
  • Monique Bonansea
  • Eddie Turk-Savigny
  • Tiziana Rossi
  • David Charvier
  • Véronique Trompier
  • Pierrick Lucas
  • Selma Sezen
  • Alain Mollier
  • Stéphanie Golliet-Mercier
  • Serge Parrouffe
  • Valérie Tartarat
Jacques Morisot
Jacques Morisot (3 élus) Rumilly une ambition nouvelle 		905 20,47%
  • Jacques Morisot
  • Edwige Laborier
  • Raymond Mollier
Michel Brunet
Michel Brunet (2 élus) Rumilly pour tous 		671 15,18%
  • Michel Brunet
  • Karine Affagard
Thierry Forlin
Thierry Forlin (2 élus) Rumilly, cap pour l'avenir 		593 13,41%
  • Thierry Forlin
  • Julie Rutella
Participation au scrutin Rumilly
Taux de participation 53,42%
Taux d'abstention 46,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,52%
Nombre de votants 4 628

Villes voisines de Rumilly

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