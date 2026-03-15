Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rumilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rumilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Rumilly
13:09 - Christian Heison vainqueur de la dernière élection à Rumilly
Les résultats des précédentes municipales à Rumilly ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christian Heison (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 1 246 soutiens (36,48%). En deuxième position, Philippe Hector (Divers droite) a obtenu 32,41% des voix. Le léger écart entre les candidats en tête laissait place à un 2e tour très flou. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Christian Heison l'a finalement emporté avec 1 315 suffrages (38,09%), face à Jacques Morisot rassemblant 31,34% des électeurs inscrits et Philippe Hector obtenant 30,56% des électeurs. La dynamique a fini par se stabiliser en faveur d' un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a sans doute bénéficié du report de votes des listes éliminées, engrangeant 69 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Rumilly, c'est aujourd'hui
Dans le cadre des municipales 2026, les votants de Rumilly sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Rumilly. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Rumilly sont les suivants : de 8 h à 18 h. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections à Rumilly dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rumilly
|Tête de listeListe
|
Olivier Taix
Liste divers droite
DU BON SENS POUR RUMILLY
|
|
Christian Dulac
Liste Divers
UNIS POUR RUMILLY
|
|
Miguel Monteiro-Braz
Liste divers droite
RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Heison (23 élus) Rumilly, une dynamique pour un territoire
|1 315
|38,09%
|
|Jacques Morisot (5 élus) Rumilly albanais, une autre ambition
|1 082
|31,34%
|
|Philippe Hector (5 élus) L'engagement pour rumilly
|1 055
|30,56%
|
|Participation au scrutin
|Rumilly
|Taux de participation
|36,59%
|Taux d'abstention
|63,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 503
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Heison Rumilly, une dynamique pour un territoire
|1 246
|36,48%
|Philippe Hector L'engagement pour rumilly
|1 107
|32,41%
|Jacques Morisot Rumilly albanais, une autre ambition
|1 062
|31,09%
|Participation au scrutin
|Rumilly
|Taux de participation
|36,90%
|Taux d'abstention
|63,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 518
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bechet (26 élus) Rumilly notre ville
|2 250
|50,91%
|
|Jacques Morisot (3 élus) Rumilly une ambition nouvelle
|905
|20,47%
|
|Michel Brunet (2 élus) Rumilly pour tous
|671
|15,18%
|
|Thierry Forlin (2 élus) Rumilly, cap pour l'avenir
|593
|13,41%
|
|Participation au scrutin
|Rumilly
|Taux de participation
|53,42%
|Taux d'abstention
|46,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,52%
|Nombre de votants
|4 628
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