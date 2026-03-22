Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumilly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rumilly

Le deuxième tour des élections municipales à Rumilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Taix
Olivier Taix Liste divers droite
DU BON SENS POUR RUMILLY
  • Olivier Taix
  • Nicole Favre
  • Christophe Coronas
  • Nathalie Romain
  • Berat Sumer
  • Aurélie Fatous
  • Thierry Rosset
  • Julie Odobert
  • Anthony Bouchez
  • Christelle Vacherand
  • Sacha Morel
  • Sylvie Mugnier
  • André Bouye
  • Corinne Ollier
  • Musa Aslan
  • Sylvie Gonthier
  • Dimitri Patin
  • Emma Le Dérout
  • Stéphane Multon
  • Déborah Costascia
  • Grégory Carpentier
  • Justine Poettoz
  • Ghaïs Francois
  • Saliha Edouiri
  • Eddy Réaux
  • Samira Bousalah
  • Charlie Martin
  • Anne-Christine Fontaine
  • Guy Tuffet
  • Josette Tuffet
  • Clément Gros
  • Blandine Rollet
  • Théo Porée
  • Yassrine Charaka
  • Quentin Dejoux
Christian Dulac
Christian Dulac Liste Divers
UNIS POUR RUMILLY
  • Christian Dulac
  • Edwige Laborier
  • Serge Bernard-Granger
  • Christine Boichet-Passicos
  • Nicolas Truffet
  • Florence Charvier
  • Yannick Clevy
  • Astrid Croenne
  • Michaël Viollet
  • Maude Galmiche
  • Serge Deplante
  • Sophie Brun
  • Eric Nicollet
  • Guylaine Terrier
  • Kamel Hamek
  • Andréa Païs
  • Nicolas Zarrella
  • Delphine Martina
  • Michel Abry
  • Laetitia Augustin
  • Alain Veni
  • Anne Burdin
  • Patrick Fontaine
  • Lucia Da Costa
  • Claude Perruisset
  • Marie Villeret
  • Pierre Barfety
  • Pascale Dachy
  • Mustapha Bahla
  • Magalie Rossi
  • Ghali Bouzar
  • Karine Briois
  • Florent Ramel
  • Jessica Meric
  • Christophe Peignon
Miguel Monteiro-Braz
Miguel Monteiro-Braz Liste divers droite
RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR
  • Miguel Monteiro-Braz
  • Sylviane Pignarre Lopes
  • Eddie Turk-Savigny
  • Anne Pellas
  • Gérard Démez
  • Jessica Sanctus
  • Yvan Gourbiere
  • Nadia Calabrese
  • Frédéric Forestier
  • Carole Bequet
  • Sébastien Gadras
  • Ingrid Chal
  • Gérard Haton
  • Aline Buttin
  • Stéphane Vial
  • Murielle Garzenne
  • Thibault Legrand
  • Camille Rodriguez
  • Michaël Gfeller
  • Magali Cros
  • Frédéric Lesieur
  • Edwige Arquin
  • Pierre Bonanséa
  • Dominique Grandgirard
  • Guillaume Orlhac
  • Marie Gruffat
  • Xavier Vazquez
  • Martine Mornay
  • Stéphane Bernard
  • Virgine Dupont Ducretet
  • Maël Tufner
  • Lucie Perolini
  • Jérôme Lambert
  • Chloé Vibert
  • Youssef Hamdi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rumilly

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian DULAC
Christian DULAC (Ballotage) UNIS POUR RUMILLY 		2 184 45,66%
Miguel MONTEIRO-BRAZ
Miguel MONTEIRO-BRAZ (Ballotage) RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR 		1 392 29,10%
Olivier TAIX
Olivier TAIX (Ballotage) DU BON SENS POUR RUMILLY 		1 207 25,24%
Participation au scrutin Rumilly
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 4 885

Source : ministère de l’Intérieur

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