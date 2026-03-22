Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumilly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rumilly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rumilly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rumilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Rumilly
11:48 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Rumilly pour les élections
Christian Dulac a remporté le premier round des municipales à Rumilly la semaine dernière, avec 45,66 % des bulletins valides. À sa suite, Miguel Monteiro-Braz (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 29,10 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, avec 25,24 %, Olivier Taix (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Rumilly, l'élection a enregistré une participation de 52,03 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rumilly
Le deuxième tour des élections municipales à Rumilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Taix
Liste divers droite
DU BON SENS POUR RUMILLY
|
|
Christian Dulac
Liste Divers
UNIS POUR RUMILLY
|
|
Miguel Monteiro-Braz
Liste divers droite
RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rumilly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian DULAC (Ballotage) UNIS POUR RUMILLY
|2 184
|45,66%
|Miguel MONTEIRO-BRAZ (Ballotage) RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR
|1 392
|29,10%
|Olivier TAIX (Ballotage) DU BON SENS POUR RUMILLY
|1 207
|25,24%
|Participation au scrutin
|Rumilly
|Taux de participation
|52,03%
|Taux d'abstention
|47,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|4 885
Source : ministère de l’Intérieur
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