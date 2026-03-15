Résultat municipale 2026 à Rumilly (74150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rumilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rumilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rumilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian DULAC
Christian DULAC UNIS POUR RUMILLY 		2 184 45,66%
Miguel MONTEIRO-BRAZ
Miguel MONTEIRO-BRAZ RUMILLY VILLE D'HISTOIRE, VILLE D'AVENIR 		1 392 29,10%
Olivier TAIX
Olivier TAIX DU BON SENS POUR RUMILLY 		1 207 25,24%
Participation au scrutin Rumilly
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 4 885

Source : ministère de l’Intérieur

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