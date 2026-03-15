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19:21 - Analyse socio-économique de Rumilly : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Rumilly est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 082 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 151 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 19,45% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,83% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 680 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,34%, favorise son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 42,26% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 220,88 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Rumilly, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Vers une percée du RN à Rumilly aux élections de 2026 ? Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Rumilly il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 26,11% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,27% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 24,86% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Rumilly comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,35% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,06% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 45,63% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Rumilly Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Rumilly, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 63,10 % du corps électoral, un score notable alors que l'épidémie de Covid-19 planait sur la compétition. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections locales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 27,72 %. Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 60,01 % en 2022 à seulement 34,47 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,78 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Rumilly : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le choc des Européennes de 2024 à Rumilly avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (36,35%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,24% des suffrages. Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Rumilly après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 40,06%. Véronique Riotton (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 26,35%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Véronique Riotton (Majorité présidentielle) en tête avec 54,37%. La physionomie politique de Rumilly a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Rumilly ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Rumilly était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 26,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,73% pour Emmanuel Macron, contre 46,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Rumilly plébiscitaient Véronique Riotton (Ensemble !) avec 27,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,87% des suffrages.

12:58 - Les premières élections municipales à Rumilly depuis la réforme fiscale À Rumilly, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 586 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 649 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à environ 24,15 % en 2024 (contre 12,12 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 173 210 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 3,03293 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,22 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Christian Heison vainqueur de la dernière élection à Rumilly Les résultats des précédentes municipales à Rumilly ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christian Heison (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 1 246 soutiens (36,48%). En deuxième position, Philippe Hector (Divers droite) a obtenu 32,41% des voix. Le léger écart entre les candidats en tête laissait place à un 2e tour très flou. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Christian Heison l'a finalement emporté avec 1 315 suffrages (38,09%), face à Jacques Morisot rassemblant 31,34% des électeurs inscrits et Philippe Hector obtenant 30,56% des électeurs. La dynamique a fini par se stabiliser en faveur d' un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a sans doute bénéficié du report de votes des listes éliminées, engrangeant 69 voix supplémentaires entre les deux tours.