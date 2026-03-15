Résultat de l'élection municipale 2026 à Rungis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rungis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rungis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rungis.
L'actu des élections municipales 2026 à Rungis
17:20 - Les électeurs de Rungis très mobilisés lors des scrutins
En ce jour d'élection municipale à Rungis, la mobilisation sera scrutée. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait vu 53,91 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un niveau plutôt élevé. C'étaient 2 226 votants qui s'étaient manifestés alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 79,58 % de participation dans la ville (20,42 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 57,33 % des électeurs (soit environ 2 382 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,92 %, bien au-delà des 50,76 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une localité assez participative au regard des moyennes nationales.
15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Rungis
La situation politique de Rungis a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Rungis avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 24,75% des votes. Vincent Jeanbrun (Les Républicains) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Rungis après la dissolution de l'Assemblée avec 46,07%. Rachel Keke (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 27,21%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Vincent Jeanbrun culminant à 69,02% des voix localement.
14:57 - À Rungis, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Rungis était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 34,87% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 21,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,98% pour Emmanuel Macron, contre 29,02% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Rungis plébiscitaient Roxana Maracineanu (Ensemble !) avec 30,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,29% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Rungis comme une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Rungis
Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Rungis, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,35 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de près de 84 500 euros la même année. Un montant loin des 1,80659 million d'euros (1 806 590 € très exactement) engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Rungis atteint désormais un peu plus de 21,85 % en 2024 (contre 8,10 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Rungis s'est établi à 4 220 € en 2024 contre 2 385 euros en début de mandat.
11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Rungis
Les résultats des dernières élections municipales à Rungis ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Béatrice Willem (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 921 suffrages (42,52%). Derrière, Bruno Marcillaud (Divers droite) a obtenu 41,27% des suffrages. Jérôme Hajjar (Divers droite) était troisième, s'adjugeant 16,20% des voix. Avec un écart aussi réduit, la clôture du 2ème tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Bruno Marcillaud l'a finalement emporté avec 45,57% des voix, face à Béatrice Willem qui a obtenu 42,09% des électeurs et Jérôme Hajjar réunissant 280 électeurs inscrits (12,32%). Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, actant un spectaculaire renversement de tendance. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement tiré parti des votes des listes éliminées, récupérant 114 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Rungis ?
Les municipales 2026 doivent permettre aux 4 147 votants de Rungis de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Rungis. A noter que les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Rungis sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Pour recevoir les résultats des élections à Rungis dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rungis
|Tête de listeListe
|
Bruno Marcillaud
Liste divers droite
DE L'AMBITION POUR RUNGIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Marcillaud (22 élus) De l'ambition pour rungis
|1 035
|45,57%
|
|Béatrice Willem (6 élus) Rungis agissons ensemble
|956
|42,09%
|
|Jérôme Hajjar (1 élu) Rungis avenir
|280
|12,32%
|
|Participation au scrutin
|Rungis
|Taux de participation
|55,96%
|Taux d'abstention
|44,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 318
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Béatrice Willem Rungis agissons ensemble
|921
|42,52%
|Bruno Marcillaud De l'ambition pour rungis
|894
|41,27%
|Jérôme Hajjar Rungis avenir
|351
|16,20%
|Participation au scrutin
|Rungis
|Taux de participation
|53,91%
|Taux d'abstention
|46,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 226
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Charresson (23 élus) Tous rungissois
|1 584
|55,26%
|
|Philippe Croq (6 élus) Union pour rungis notre ville
|1 282
|44,73%
|
|Participation au scrutin
|Rungis
|Taux de participation
|72,25%
|Taux d'abstention
|27,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,79%
|Nombre de votants
|2 979
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Charresson Tous rungissois
|1 349
|47,71%
|Philippe Croq Rungis notre ville
|988
|34,94%
|Jérôme Jawad Hajjar Union pour l'avenir de rungis
|490
|17,33%
|Participation au scrutin
|Rungis
|Taux de participation
|70,14%
|Taux d'abstention
|29,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|2 892
Villes voisines de Rungis
- Rungis (94150)
- Ecole primaire à Rungis
- Maternités à Rungis
- Crèches et garderies à Rungis
- Classement des collèges à Rungis
- Salaires à Rungis
- Impôts à Rungis
- Dette et budget de Rungis
- Climat et historique météo de Rungis
- Accidents à Rungis
- Délinquance à Rungis
- Inondations à Rungis
- Nombre de médecins à Rungis
- Pollution à Rungis
- Entreprises à Rungis
- Prix immobilier à Rungis