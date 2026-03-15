Résultat de l'élection municipale 2026 à Rungis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rungis

Tête de listeListe
Bruno Marcillaud
Bruno Marcillaud Liste divers droite
DE L'AMBITION POUR RUNGIS
  • Bruno Marcillaud
  • Véronique Bastide
  • Antoine Morelli
  • Françoise Payen
  • Alain Duquesne
  • Corinne Françoise Michelle Reiter
  • Martin Jardillier
  • Christine Gaillet
  • Mohand Ould-Slimane
  • Sabine Quartier
  • Patrick Leroy
  • Justine Saby
  • Jean-Marc Dian
  • Aurélie Banyuls
  • Philippe Benisti
  • Sanaa Zerrouki
  • Wisly Marcenat
  • Dominique James
  • Frédéric Fantou
  • Caroline Broggi
  • Albert Nakache
  • Florence Morell
  • Régis Carlier
  • Christelle Cavare
  • Emmanuel Drouot
  • Vanessa Morel
  • Hugo Parlier
  • Aurélie Gautier
  • Antoine Reveillard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Marcillaud
Bruno Marcillaud (22 élus) De l'ambition pour rungis 		1 035 45,57%
  • Bruno Marcillaud
  • Patricia Korchef-Lambert
  • Antoine Bruno
  • Véronique Bastide
  • Antoine Morelli
  • Agnès Gontier
  • Mohand Ould Slimane
  • Françoise Payen
  • Alain Duquesne
  • Fetta Bouhedjar
  • Patrick Attard
  • Dalila Chaïbelaïne
  • Patrick Leroy
  • Jennifer Imbert
  • Eladio Criado
  • Catherine Duquesne
  • Martin Jardillier
  • Marina Calvi
  • Philippe Benisti
  • Magali Maignen-Mazière
  • Pierre Guerreiro
  • Justine Saby
Béatrice Willem
Béatrice Willem (6 élus) Rungis agissons ensemble 		956 42,09%
  • Béatrice Willem
  • Jean-Denis Béquin
  • Corinne Reiter
  • Dominique Gasser
  • Anne-Sophie Mongin
  • Cyril Cabin
Jérôme Hajjar
Jérôme Hajjar (1 élu) Rungis avenir 		280 12,32%
  • Jérôme Hajjar
Participation au scrutin Rungis
Taux de participation 55,96%
Taux d'abstention 44,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 318

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Béatrice Willem
Béatrice Willem Rungis agissons ensemble 		921 42,52%
Bruno Marcillaud
Bruno Marcillaud De l'ambition pour rungis 		894 41,27%
Jérôme Hajjar
Jérôme Hajjar Rungis avenir 		351 16,20%
Participation au scrutin Rungis
Taux de participation 53,91%
Taux d'abstention 46,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 226

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Charresson
Raymond Charresson (23 élus) Tous rungissois 		1 584 55,26%
  • Raymond Charresson
  • Béatrice Willem
  • Jean-Claude Morgant
  • Véronique Bastide
  • Antoine Bruno
  • Patricia Laine-Melmi
  • Philippe Lelievre
  • Corinne Reiter
  • Antoine Morelli
  • Patricia Korchef - Lambert
  • Patrick Leroy
  • Sylvie Dreyfus
  • Mohand Ould Slimane
  • Anne-Sophie Mongin
  • Albert Nakache
  • Brigitte Lachaux
  • Arezky Manseur
  • Sandrine Palu-Bergerou
  • Tommy Djerbi
  • Louisa Hadjidj
  • Jérôme Bernard
  • Aurélie Dombrosio
  • Patrick Attard
Philippe Croq
Philippe Croq (6 élus) Union pour rungis notre ville 		1 282 44,73%
  • Philippe Croq
  • Véronique Jnioui
  • Jérôme Jawad Hajjar
  • Véronique Darmon
  • James Taib
  • Annie Casalta
Participation au scrutin Rungis
Taux de participation 72,25%
Taux d'abstention 27,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,79%
Nombre de votants 2 979

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Charresson
Raymond Charresson Tous rungissois 		1 349 47,71%
Philippe Croq
Philippe Croq Rungis notre ville 		988 34,94%
Jérôme Jawad Hajjar
Jérôme Jawad Hajjar Union pour l'avenir de rungis 		490 17,33%
Participation au scrutin Rungis
Taux de participation 70,14%
Taux d'abstention 29,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 2 892

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