Résultat municipale 2026 à Ruoms (07120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Ruoms - Tour 2
- Election municipale 2026 à Ruoms [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Ruoms - Tour 1
- Bureaux de vote Ruoms
- Ruoms (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ruoms a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ruoms, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ruoms [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy CLEMENT (15 élus) Ruoms naturellement
|660
|54,91%
|
|Xavier TOURRE (3 élus) RUOMS ENSEMBLE
|360
|29,95%
|
|Thierry TOURRE (1 élu) Ruoms pour tous
|182
|15,14%
|
|Participation au scrutin
|Ruoms
|Taux de participation
|63,72%
|Taux d'abstention
|36,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|1 219
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ruoms - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy CLEMENT (Ballotage) Ruoms naturellement
|592
|48,13%
|Xavier TOURRE (Ballotage) RUOMS ENSEMBLE
|364
|29,59%
|Thierry TOURRE (Ballotage) Ruoms pour tous
|274
|22,28%
|Participation au scrutin
|Ruoms
|Taux de participation
|65,34%
|Taux d'abstention
|34,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,32%
|Nombre de votants
|1 250
Election municipale 2026 à Ruoms [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ruoms sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ruoms.
L'actu des élections municipales 2026 à Ruoms
18:35 - Comment Ruoms a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le panorama politique de Ruoms a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Ruoms avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,00%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 13,85% des votes. Les élections législatives à Ruoms quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Cyrille Grangier (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,44% au premier tour, devant Fabrice Brun (Divers droite) avec 26,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Cyrille Grangier culminant à 42,15% des votes localement.
15:57 - Les résultats de la dernière élection à Ruoms
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Ruoms est particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Guy Clement a fait la course en tête en récoltant 50,94% des soutiens. Sur la seconde marche, Françoise Plantevin a engrangé 388 votes (49,05%). Cette victoire au premier tour de Guy Clement a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Ruoms, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Ruoms, c'est une triangulaire qui se présente
La finale se joue donc ce dimanche entre Guy Clement sous l'étiquette DIV ("Ruoms Naturellement"), Thierry Tourre avec la liste "Ruoms Pour Tous" (DIV) et Xavier Tourre avec la liste "Ruoms Ensemble" (DIV), selon la liste des candidats au deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, le bureau de vote de Ruoms ferme ses portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Guy Clement, Xavier Tourre et Thierry Tourre forment le trio de tête à Ruoms
Guy Clement a remporté le premier tour de l'élection municipale 2026 à Ruoms il y a une semaine, avec 48,13 % des votes. Derrière, Xavier Tourre a obtenu la seconde place avec 29,59 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Guy Clement a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a marqué un léger repli de 2 points depuis. Par ailleurs, avec 22,28 %, Thierry Tourre s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Ruoms, le vote a vu 65,34 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Ruoms
- Ruoms (07120)
- Ecole primaire à Ruoms
- Maternités à Ruoms
- Crèches et garderies à Ruoms
- Classement des collèges à Ruoms
- Salaires à Ruoms
- Impôts à Ruoms
- Dette et budget de Ruoms
- Climat et historique météo de Ruoms
- Accidents à Ruoms
- Délinquance à Ruoms
- Inondations à Ruoms
- Nombre de médecins à Ruoms
- Pollution à Ruoms
- Entreprises à Ruoms
- Prix immobilier à Ruoms