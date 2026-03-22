Résultat municipale 2026 à Ruoms (07120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ruoms a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ruoms, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ruoms [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy CLEMENT
Guy CLEMENT (15 élus) Ruoms naturellement 		660 54,91%
  • Guy CLEMENT
  • Colette VIGNE
  • Jean-François DEGORE
  • Arlette DENEAZ
  • Laurent BERNARD
  • Tatiana VASSELIERE
  • Didier VEILLOT
  • Simone MARTIN
  • Didier RODRIGUEZ
  • Marie-Christine LAUER
  • Didier DUPRÉ
  • Carole PIANET
  • Adrien SOUBEYRAND
  • Nicole ARRIGHI
  • Francis GAILLARD
Xavier TOURRE
Xavier TOURRE (3 élus) RUOMS ENSEMBLE 		360 29,95%
  • Xavier TOURRE
  • Arlette BOUCHER
  • Bernard PLANTEVIN
Thierry TOURRE
Thierry TOURRE (1 élu) Ruoms pour tous 		182 15,14%
  • Thierry TOURRE
Participation au scrutin Ruoms
Taux de participation 63,72%
Taux d'abstention 36,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 219

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ardèche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ardèche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Ruoms - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy CLEMENT
Guy CLEMENT (Ballotage) Ruoms naturellement 		592 48,13%
Xavier TOURRE
Xavier TOURRE (Ballotage) RUOMS ENSEMBLE 		364 29,59%
Thierry TOURRE
Thierry TOURRE (Ballotage) Ruoms pour tous 		274 22,28%
Participation au scrutin Ruoms
Taux de participation 65,34%
Taux d'abstention 34,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 1 250

Villes voisines de Ruoms

En savoir plus sur Ruoms