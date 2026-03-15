En direct

19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ruoms Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Ruoms montrent des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 17,89% et une densité de population de 188 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (55,64%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1219 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,53%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (15,83%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,23%, comme à Ruoms, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Ruoms ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Ruoms en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 31,25% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 52,06% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 21,24% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Ruoms comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,00% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 39,44% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 42,15% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Fabrice Brun.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Ruoms ? Au soir de l'élection municipale de 2026, le score de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Ruoms. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 52,55 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 47,45 %) alors que le Covid-19 jetait une ombre sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,42 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 48,36 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,73 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,58 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Ruoms il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de 2024 à Ruoms, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (41,00%). Cyrille Grangier (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Ruoms près d'un mois plus tard avec 39,44%. Fabrice Brun (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 26,77%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cyrille Grangier culminant à 42,15% des voix sur place. Le paysage politique de Ruoms a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Ruoms ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Ruoms privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,25%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 24,76%. Lors de la finale de l'élection à Ruoms, les électeurs accordaient 52,06% pour Marine Le Pen, contre 47,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Ruoms soutenaient en priorité Fabrice Brun (LR) avec 23,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fabrice Brun virant de nouveau en tête avec 65,47% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Ruoms une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Ruoms À Ruoms, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 992 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 512 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 39,28 % en 2024 (contre 14,18 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 169 130 € de recettes en 2024. Un montant loin des 341 800 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 11,27 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le match de l'élection municipale à Ruoms n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats des précédentes municipales à Ruoms ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Guy Clement a distancé ses adversaires en recueillant 50,94% des bulletins. À ses trousses, Françoise Plantevin a engrangé 49,05% des suffrages. Cette victoire sans appel de Guy Clement a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Ruoms, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de remettre en cause cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.