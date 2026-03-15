Résultat municipale 2026 à Ruy-Montceau (38300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ruy-Montceau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ruy-Montceau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ruy-Montceau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy RABUEL
Guy RABUEL (21 élus) Agir Ensemble Pour Ruy Montceau 		1 497 56,83%
  • Guy RABUEL
  • Sandrine PRADELLE
  • Alain ASTIER
  • Laëtitia MARGASSIAN
  • David CHAUVY
  • Aurélie MARIE
  • Lilian RENAUD
  • Séverine ORELLE
  • Jérôme VELLAY
  • Laure GERVET
  • Jean-Louis GEORGE-BATIER
  • Marjorie BENOIT
  • Pascal FARIN
  • Séverine VERNISSAT
  • Fabien DOMINGOS
  • Gisela ESCOLA
  • Théo MOLLIER
  • Régine COLOMB
  • Patrice PEREZ
  • Christine VERGER
  • Sébastien RICCARDI
Eric SCHULZ
Eric SCHULZ (6 élus) Pour vous, Pour Ruy-Montceau 		1 137 43,17%
  • Eric SCHULZ
  • Anne BARTOLOMUCCI
  • Frédérick CHATEAU
  • Karine PLATEAU
  • Michael AYDIN
  • Karen ANDREIS
Participation au scrutin Ruy-Montceau
Taux de participation 69,32%
Taux d'abstention 30,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 2 711

Source : ministère de l’Intérieur

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