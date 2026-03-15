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19:18 - Ruy-Montceau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La structure démographique et socio-économique de Ruy-Montceau définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,17%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (77,86%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,19%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (9,29%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,55%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,51%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ruy-Montceau, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Ruy-Montceau ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Ruy-Montceau il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 27,12% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 43,08% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,56% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 43,95% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 38,15% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,84% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,10% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Alexis Jolly.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Ruy-Montceau ? À l'occasion de l'élection municipale 2026, le niveau de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Ruy-Montceau. Aux municipales de 2020, la participation avait atteint 50,92 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le rendez-vous se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été évalué à 81,80 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 61,47 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,19 % au premier tour, contre 50,44 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une zone civiquement engagée face aux moyennes nationales.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Ruy-Montceau ? La physionomie politique de Ruy-Montceau a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Ruy-Montceau avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,15% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ruy-Montceau avaient ensuite placé en tête Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 41,84% au premier tour, devant Cendra Motin (Majorité présidentielle) avec 24,70%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexis Jolly culminant à 60,10% des voix dans la localité.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Ruy-Montceau ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ruy-Montceau tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 27,12%. Lors de la finale de l'élection à Ruy-Montceau, les électeurs accordaient 56,92% pour Emmanuel Macron, contre 43,08% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Ruy-Montceau plébiscitaient Cendra Motin (Ensemble !) avec 34,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,05% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Ruy-Montceau une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La municipalité de Ruy-Montceau a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité À Ruy-Montceau, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 802 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 583 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 35,56 % en 2024 (contre près de 19,66 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence utile. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 17 400 euros en 2024, contre 444 170 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 6,84 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Denis Giraud s'est imposé à Ruy-Montceau Qui avait gagné le scrutin municipal en 2020 à Ruy-Montceau ? Dès le dimanche du premier tour, Denis Giraud (Divers centre) a devancé tous ses adversaires en totalisant 51,26% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Guy Rabuel (Divers droite) a recueilli 48,73% des bulletins valides. Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Ruy-Montceau, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.