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19:20 - Saâcy-sur-Marne : municipales et dynamiques démographiques Comment la population de Saâcy-sur-Marne peut-elle impacter le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 18,83% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,89% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,05%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 857 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,46%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saâcy-sur-Marne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,67% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Saâcy-sur-Marne aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Saâcy-sur-Marne il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 34,04% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 54,97% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 31,59% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 55,81% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,12% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 48,27% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Ce dernier finira en tête avec 53,52% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Franck Riester.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Saâcy-sur-Marne ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 67,23 % à Saâcy-sur-Marne lors des précédentes élections municipales, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 23,78 % des personnes inscrites. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,10 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,13 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,70 %. Avec du recul, la ville apparaît visiblement comme une contrée distancée du processus électoral. En ce jour de municipales 2026 à Saâcy-sur-Marne, cette variable sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Les élections de 2024 : quel verdict à Saâcy-sur-Marne ? Au printemps 2024, les élections législatives à Saâcy-sur-Marne avaient propulsé aux avants-postes Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avec 48,27% au premier tour, devant Franck Riester (Majorité présidentielle) avec 25,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Philippe Fontana culminant à 53,52% des voix localement. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saâcy-sur-Marne avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,12%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 9,90% des votes. .

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saâcy-sur-Marne reste un territoire orienté vers la droite radicale Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saâcy-sur-Marne votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,04%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 19,56%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en offrant 54,97% pour Marine Le Pen, contre 45,03% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saâcy-sur-Marne portaient leur choix sur François Lenormand (RN) avec 31,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Lenormand virant de nouveau en tête avec 55,81% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Saâcy-sur-Marne Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saâcy-sur-Marne, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 10,89 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 39 970 €. Un apport qui est loin des 231 900 euros engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saâcy-sur-Marne a évolué pour se fixer à près de 38,28 % en 2024 (contre 19,54 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Saâcy-sur-Marne s'est chiffrée à 667 € en 2024, alors que ce montant se situait à 509 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Saâcy : Gardons Le Cap" grande gagnante des dernières municipales à Saâcy-sur-Marne L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Saâcy-sur-Marne s'avère très instructive. Seule en lice, la liste menée par Katy Veysset a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Saâcy-sur-Marne, cette répartition historique des voix pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Saâcy-sur-Marne, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse assez parlant a d'ores et déjà été fourni.