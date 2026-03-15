Résultat municipale 2026 à Saâcy-sur-Marne (77730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saâcy-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saâcy-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saâcy-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian CABARIBERE
Florian CABARIBERE (15 élus) AVEC VOUS POUR SAACY 		466 56,28%
  • Florian CABARIBERE
  • Ludivine LECLERC
  • Jacques DOS SANTOS
  • Jocelyne BOMBART
  • Steeve POMMERY
  • Charlotte FAURE
  • Cyril MARCHAL
  • Dorothée SALZE
  • Jean-Claude BOUVRANDE
  • Caroline ANDRIVEAU
  • Romain KOPP
  • Nathalie RINO
  • Jacques BOURRIOUX
  • Annie GOFFINON
  • Jean-Marc ESCARBASSIERE
Katy VEYSSET
Katy VEYSSET (4 élus) SÂACY 2026 PLUS LOIN POUR DEMAIN 		362 43,72%
  • Katy VEYSSET
  • Eric HAZÉ
  • Sylvie MONTAMBAULT-LABLE
  • Denis MORAT
Participation au scrutin Saâcy-sur-Marne
Taux de participation 63,49%
Taux d'abstention 36,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 859

Source : ministère de l’Intérieur

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