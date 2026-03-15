Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sablé-sur-Sarthe sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sablé-sur-Sarthe.
L'actu des élections municipales 2026 à Sablé-sur-Sarthe
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Sablé-sur-Sarthe
À l'occasion des municipales précédentes à Sablé-sur-Sarthe, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Nicolas Leudière (Divers) a fait la course en tête en totalisant 43,94% des bulletins. En deuxième position, Marc Joulaud (Les Républicains) a engrangé 39,03% des suffrages. Rémi Mareau (Divers gauche) était à la troisième place, avec 11,40% des bulletins. Le petit gap entre les candidats semblait annoncer un deuxième tour très flou. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Nicolas Leudière l'a finalement emporté avec 1 472 bulletins (47,96%), face à Marc Joulaud qui a obtenu 1 339 électeurs inscrits (43,62%) et Rémi Mareau réunissant 258 électeurs (8,40%). La confrontation a tenu toutes ses promesses avec un vote demeuré extrêmement serré jusqu'à la proclamation des résultats. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Même si Marc Joulaud a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 233 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers a probablement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées.
09:57 - Les municipales à Sablé-sur-Sarthe, c'est aujourd'hui
Les municipales offrent la possibilité aux votants de Sablé-sur-Sarthe de se faire entendre sur les défis qui affectent leur commune. À Sablé-sur-Sarthe comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat ou candidate succédera à Nicolas Leudière (Divers), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Sablé-sur-Sarthe. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Sablé-sur-Sarthe. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections à Sablé-sur-Sarthe dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe
|Tête de listeListe
|
Benoît Nicolardot
Liste divers droite
Tous pour Sablé
|
|
Fabrice Brivain
Liste divers gauche
Un avenir pour Sablé
|
|
Nicolas Leudiere
Liste divers centre
Sablé pour vous
|
|
Franck Desgranges
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Sablé
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Leudière (25 élus) Sablé 2020
|1 472
|47,96%
|
|Marc Joulaud (7 élus) Sable au coeur
|1 339
|43,62%
|
|Rémi Mareau (1 élu) Mieux vivre à sablé
|258
|8,40%
|
|Participation au scrutin
|Sablé-sur-Sarthe
|Taux de participation
|39,87%
|Taux d'abstention
|60,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 152
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Leudière Sablé 2020
|1 245
|43,94%
|Marc Joulaud Sable au coeur
|1 106
|39,03%
|Rémi Mareau Mieux vivre à sablé
|323
|11,40%
|Jean-Luc Ballot Ensemble pour sablé 2020
|159
|5,61%
|Participation au scrutin
|Sablé-sur-Sarthe
|Taux de participation
|38,25%
|Taux d'abstention
|61,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 020
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Joulaud (28 élus) Sablé ensemble
|2 674
|68,30%
|
|Claire Belot (5 élus) Sablé avec vous et pour vous
|1 241
|31,69%
|
|Participation au scrutin
|Sablé-sur-Sarthe
|Taux de participation
|52,63%
|Taux d'abstention
|47,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|10,29%
|Nombre de votants
|4 364
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