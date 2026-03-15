Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe : les infos en direct

Benoît Nicolardot Liste divers droite

Tous pour Sablé Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benoît Nicolardot Programme de Benoît Nicolardot à Sablé-sur-Sarthe (Tous pour Sablé) Engagement pour Sablé La liste TOUS POUR SABLÉ se présente comme un engagement fort pour la ville. Elle vise à révéler les atouts de Sablé-sur-Sarthe tout en renforçant sa vitalité. Ce programme est construit sur des valeurs de travail, de responsabilité et d'attachement au territoire. Projets concrets Les projets proposés se concentrent sur des priorités essentielles pour les habitants. Ils visent à rendre Sablé-sur-Sarthe plus attractive, plus sûre et plus solidaire. L'accent est mis sur la concertation et la démocratie locale pour répondre aux besoins des citoyens. Équipe représentative La liste est composée de membres issus de divers milieux, reflétant la diversité de Sablé. Elle inclut des femmes et des hommes aux compétences variées, prêts à agir efficacement. Cette équipe est profondément enracinée dans la ville et partage des valeurs de solidarité et de préservation de l'identité locale. Proximité et écoute La liste se veut proche des citoyens, avec une majorité de membres engagés dans la vie réelle. Elle est composée de jeunes, de parents et de bénévoles, conscients des réalités quotidiennes. Cette proximité permettra d'agir avec énergie et bon sens pour le bien de Sablé.

Benoît Nicolardot

Malica Laouar

Maxence Mazari

Maryline Chaudet

Philippe Mercier

Patricia Abraham

Jean-François Denos

Elisabeth Goibeau

Nicolas Landeau

Patricia Tome

Saikou Baldé

Virginie Dague

Didier Bellet-Odent

Marie-Laure Mottais

Thibault Gautier

Karine Rongeat

Philippe Lechantre

Capucine Guinoiseau

Mickaël Forget

Virginie Marty Roulois

Philippe Tachard-Mackey

Sylvie Halopeau

Raphaël Pierre

Cécile Tillie

Arnaud Chapeau

Virginie de Bodinat

Matthieu Touchard

Salama Binali

François Touchard

Léonore Chapeau

Ali Said

Anne Chabardes

Stéphane Goget

Julie Gouriten

Yoann Germain

Fabrice Brivain Liste divers gauche

Un avenir pour Sablé Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Brivain Programme de Fabrice Brivain à Sablé-sur-Sarthe (Un avenir pour Sablé) Une ville animée Créer une ville agréable qui favorise les dynamiques et les liens sociaux est essentiel pour renforcer la cohésion communautaire. Cela implique de soutenir les initiatives de la jeunesse et de dynamiser les quartiers stratégiques. En aménageant les espaces publics pour favoriser les rencontres, nous pouvons améliorer le cadre de vie pour tous les habitants. Une ville solidaire Se rapprocher de ses habitants, des plus jeunes aux plus âgés, est une priorité pour construire une société inclusive. Faire de la santé publique une priorité municipale et soutenir les familles sont des actions clés. Il est également crucial de protéger les plus vulnérables en facilitant l’accès aux droits et aux services publics. Une ville apaisée Faire preuve de fermeté tout en agissant sur les causes sociales est nécessaire pour améliorer le cadre de vie. Placer l’humain au cœur des dispositifs, comme la police de proximité et les acteurs sociaux, est fondamental. La rénovation de l’habitat et le développement de liaisons sécurisées pour les piétons et les cyclistes contribueront à une ville plus sereine. Une ville productive Créer les conditions d’un accompagnement pour des commerces de proximité de qualité est vital pour l’économie locale. Soutenir activement les commerces et l’artisanat local permettra de dynamiser la vie économique. En développant une alimentation locale et saine pour la restauration collective, nous favoriserons également un mode de vie durable.

Fabrice Brivain

Hélène Drou

Mustafa Güney

Sabine Ghemame

Vincent Huet

Amélie Faucheux

Sébastien Bouttier

Yasmine Redois

Jacky Renoult

Chloé Cooper

Alisan Altun

Bernadette Nkouakoua

Tadjidine Said

Ibtissem Guéhéneuc

Jean-Laurent Viviani

Hélène Masson

Hervé Pinaud

Lucie Baugé

Abdoumroihim Ombad

Amina Njima

Vincent Friconneau

Camille Boucher

Gaël Guitter

Julie Riéjou

Maël Rousseau

Rozenn Foret

Hassan Ghemame

Claudine Le Corre

Pascal Froger

Marine Chauveau

Louis Beury

Marie-Geneviève Massé

Gérard Fretellière

Sylvie René

Jean Malbaux

Nicolas Leudiere Liste divers centre

Sablé pour vous Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nicolas Leudiere Programme de Nicolas Leudiere à Sablé-sur-Sarthe (Sablé pour vous) Réaménagement urbain Une vaste opération de réaménagement urbain est prévue sur la rive gauche du centre-ville. Cela inclut la réhabilitation de l’îlot des Lavanderies et la création de halles marchandes. Ces aménagements visent à redonner vie et dynamisme au centre-ville de Sablé. Engagement citoyen Un nouveau contrat municipal sera proposé avec une équipe renouvelée à 40 %, composée de citoyens issus de la société civile. Cette équipe a pour objectif de rassembler sans clivage politique et de servir les intérêts des Sabolien(ne)s. La priorité est de travailler ensemble autour d'un projet commun pour la ville. Valorisation du patrimoine Le potentiel patrimonial de Sablé est immense et mérite d'être pleinement exploité. La valorisation architecturale et le cadre verdoyant des bords de Sarthe et de l'Evre contribueront à enrichir l'expérience des visiteurs. L'objectif est de faire du centre-ville un véritable joyau. Projets réalistes Le programme proposé ne contient aucune proposition utopique, mais se concentre sur des projets justes et réalisables. L'engagement est de maintenir une ligne de conduite honnête et transparente pour le mandat à venir. Des réunions publiques seront organisées pour échanger directement avec les citoyens.

Nicolas Leudiere

Muriel Petitgas

Olivier Dubois

Esther Lebouleux

Nicolas Renou

Mylène Montron

Benoît Legay

Marie-Noëlle Lebrec

Jean-Pierre Ferrand

Magali Moyon

Xavier Fallard

Nathalie Montron

Pascal Garreau

Elodie Romarie

Alain Pontonnier

Cécile Chiari

Abdelkader Hadji

Isabelle Chatelain

Jérôme Noblet

Anastasia Lasne

Christophe Chanteau

Najette Touami

Carl Geindreau

Carine Hucliez

Philippe Roiné

Emmanuelle Chouteau-Frézon

Ozgur Ozturk

Blandine Létard

Marc Heurtaux

Manuela Gourichon

Maxime Geffriaud

Geneviève Potier

Julien Herault

Franck Desgranges Liste du Rassemblement National

Rassemblement pour Sablé Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Franck Desgranges Programme de Franck Desgranges à Sablé-sur-Sarthe (Rassemblement pour Sablé) Élections municipales Les élections municipales à Sablé-sur-Sarthe se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Ces élections sont cruciales pour l'avenir de la commune et nécessitent une mobilisation des citoyens. Le choix des élus influencera directement la gestion locale et le développement de la ville. Priorités du candidat Franck DESGRANGES met en avant plusieurs priorités pour sa campagne, notamment l'augmentation des effectifs de la Police Municipale. Il souhaite également améliorer les services publics, comme les repas à la cantine, en intégrant davantage de produits locaux. La mise en valeur des commerces et des productions locales est également au cœur de son programme. Engagement pour la sécurité La sécurité est un enjeu majeur pour Franck DESGRANGES, qui propose de créer une brigade cynophile pour renforcer l'efficacité de la Police Municipale. Cet engagement vise à rassurer les habitants et à garantir un cadre de vie serein. La protection des citoyens est une priorité qui doit être au centre des préoccupations municipales. Rassemblement et écoute Franck DESGRANGES appelle à un rassemblement au-delà des divisions partisanes pour mieux servir les intérêts de la commune. Il se positionne comme un maire accessible, à l'écoute des attentes des habitants. Son objectif est de redonner à Sablé-sur-Sarthe le rayonnement qu'elle mérite grâce à une gestion rigoureuse et transparente.