Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe

Tête de listeListe
Benoît Nicolardot
Benoît Nicolardot Liste divers droite
Tous pour Sablé
  • Benoît Nicolardot
  • Malica Laouar
  • Maxence Mazari
  • Maryline Chaudet
  • Philippe Mercier
  • Patricia Abraham
  • Jean-François Denos
  • Elisabeth Goibeau
  • Nicolas Landeau
  • Patricia Tome
  • Saikou Baldé
  • Virginie Dague
  • Didier Bellet-Odent
  • Marie-Laure Mottais
  • Thibault Gautier
  • Karine Rongeat
  • Philippe Lechantre
  • Capucine Guinoiseau
  • Mickaël Forget
  • Virginie Marty Roulois
  • Philippe Tachard-Mackey
  • Sylvie Halopeau
  • Raphaël Pierre
  • Cécile Tillie
  • Arnaud Chapeau
  • Virginie de Bodinat
  • Matthieu Touchard
  • Salama Binali
  • François Touchard
  • Léonore Chapeau
  • Ali Said
  • Anne Chabardes
  • Stéphane Goget
  • Julie Gouriten
  • Yoann Germain
Fabrice Brivain
Fabrice Brivain Liste divers gauche
Un avenir pour Sablé
  • Fabrice Brivain
  • Hélène Drou
  • Mustafa Güney
  • Sabine Ghemame
  • Vincent Huet
  • Amélie Faucheux
  • Sébastien Bouttier
  • Yasmine Redois
  • Jacky Renoult
  • Chloé Cooper
  • Alisan Altun
  • Bernadette Nkouakoua
  • Tadjidine Said
  • Ibtissem Guéhéneuc
  • Jean-Laurent Viviani
  • Hélène Masson
  • Hervé Pinaud
  • Lucie Baugé
  • Abdoumroihim Ombad
  • Amina Njima
  • Vincent Friconneau
  • Camille Boucher
  • Gaël Guitter
  • Julie Riéjou
  • Maël Rousseau
  • Rozenn Foret
  • Hassan Ghemame
  • Claudine Le Corre
  • Pascal Froger
  • Marine Chauveau
  • Louis Beury
  • Marie-Geneviève Massé
  • Gérard Fretellière
  • Sylvie René
  • Jean Malbaux
Nicolas Leudiere
Nicolas Leudiere Liste divers centre
Sablé pour vous
  • Nicolas Leudiere
  • Muriel Petitgas
  • Olivier Dubois
  • Esther Lebouleux
  • Nicolas Renou
  • Mylène Montron
  • Benoît Legay
  • Marie-Noëlle Lebrec
  • Jean-Pierre Ferrand
  • Magali Moyon
  • Xavier Fallard
  • Nathalie Montron
  • Pascal Garreau
  • Elodie Romarie
  • Alain Pontonnier
  • Cécile Chiari
  • Abdelkader Hadji
  • Isabelle Chatelain
  • Jérôme Noblet
  • Anastasia Lasne
  • Christophe Chanteau
  • Najette Touami
  • Carl Geindreau
  • Carine Hucliez
  • Philippe Roiné
  • Emmanuelle Chouteau-Frézon
  • Ozgur Ozturk
  • Blandine Létard
  • Marc Heurtaux
  • Manuela Gourichon
  • Maxime Geffriaud
  • Geneviève Potier
  • Julien Herault
Franck Desgranges
Franck Desgranges Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Sablé
  • Franck Desgranges
  • Ana Fernandes
  • François-Régis Berthe
  • Marie-Françoise Clément
  • Théo Lagache
  • Laurence Poulain
  • Christophe Quentin
  • Camille Ribot
  • Guillaume Neau
  • Sandrine Penifort
  • Sylvain Pichon
  • Danièle Carrer
  • Franck Dénos
  • Magali Leliège
  • Teddy Finelle
  • Magali Billard
  • Antony Greffier
  • Denise Gommer
  • Serge Landeau
  • Stéphanie Corbin
  • Christian Pichon
  • Françoise Darré
  • William Pipelier
  • Ondine Morel
  • André Poulain
  • Sarah Ligeon
  • Benoit Bourmault
  • Daniele Poiron
  • Alexis Leroy
  • Danielle Crochard
  • Mattéo Belland
  • Marie-France Bray
  • Timothé Berthe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Leudière
Nicolas Leudière (25 élus) Sablé 2020 		1 472 47,96%
  • Nicolas Leudière
  • Muriel Petitgas
  • Benoit Legay
  • Esther Lebouleux
  • Olivier Dubois
  • Geneviève Potier
  • Denis Rocher
  • Blandine Létard
  • Nicolas Renou
  • Manuela Gourichon
  • Jean-Pierre Ferrand
  • Barbara Anis
  • Alain Pontonnier
  • Magali Moyon
  • Adrien Le Dréau
  • Julie Riéjou
  • Xavier Fallard
  • Sandra Trassard
  • Stéphane Peltier
  • Anaïs Launay
  • Abdelkader Hadji
  • Françoise Richard
  • Julien Herault
  • Mylène Montron
  • Philippe De Jocas
Marc Joulaud
Marc Joulaud (7 élus) Sable au coeur 		1 339 43,62%
  • Marc Joulaud
  • Marie-Paule Frémont
  • Laurent Fournier
  • Anne-Marie Fouilleux
  • Philippe Mercier
  • Flavie Guimbert
  • Jean Distel
Rémi Mareau
Rémi Mareau (1 élu) Mieux vivre à sablé 		258 8,40%
  • Rémi Mareau
Participation au scrutin Sablé-sur-Sarthe
Taux de participation 39,87%
Taux d'abstention 60,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 152

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Leudière
Nicolas Leudière Sablé 2020 		1 245 43,94%
Marc Joulaud
Marc Joulaud Sable au coeur 		1 106 39,03%
Rémi Mareau
Rémi Mareau Mieux vivre à sablé 		323 11,40%
Jean-Luc Ballot
Jean-Luc Ballot Ensemble pour sablé 2020 		159 5,61%
Participation au scrutin Sablé-sur-Sarthe
Taux de participation 38,25%
Taux d'abstention 61,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 020

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Joulaud
Marc Joulaud (28 élus) Sablé ensemble 		2 674 68,30%
  • Marc Joulaud
  • Anne-Marie Fouilleux
  • Alain Lavoué
  • Annie Bonnaud
  • Alain Tessier
  • Andrée Castel
  • Claude Perrinelle
  • Anne-Laure Moreau
  • Laurent Fournier
  • Ghislaine Bodard-Soudée
  • Bernard Tarin
  • Michèle Marreau
  • Frédéric Hardouin
  • Catherine Cailleau
  • Yves Renoult
  • Paulette Tonnelier
  • Loïc Saucet
  • Marie-Laure Da Silva Ferreira
  • Freddy Tessier
  • Marie-Claire Pellerin
  • Sémi Aouni
  • Marie-Paule Frémont
  • Nicolas Leudière
  • Maryline Chaudet
  • Philippe Mercier
  • Bénédicte Coconnier
  • Antoine Arthus-Bertrand
  • Flavie Guimbert
Claire Belot
Claire Belot (5 élus) Sablé avec vous et pour vous 		1 241 31,69%
  • Claire Belot
  • Rémi Mareau
  • Bédia Aok
  • Bernard Journet
  • Marie-Claire Klein
Participation au scrutin Sablé-sur-Sarthe
Taux de participation 52,63%
Taux d'abstention 47,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 10,29%
Nombre de votants 4 364

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