Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sablé-sur-Sarthe sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sablé-sur-Sarthe.
L'actu des élections municipales 2026 à Sablé-sur-Sarthe
11:48 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe ?
Benoît Nicolardot (Divers droite) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe il y a une semaine, avec 35,19 % des suffrages exprimés. À sa suite, Nicolas Leudiere (Divers centre) s'est classé deuxième avec 32,36 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Franck Desgranges, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Fabrice Brivain, avec la nuance Divers gauche, a récolté 15,55 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Sablé-sur-Sarthe, le vote a enregistré une participation de 51,85 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sablé-sur-Sarthe
Le deuxième tour des élections municipales à Sablé-sur-Sarthe a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benoît Nicolardot
Liste divers droite
Tous pour Sablé
|
|
Fabrice Brivain
Liste divers gauche
Un avenir pour Sablé
|
|
Nicolas Leudiere
Liste divers centre
Sablé pour vous
|
|
Franck Desgranges
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Sablé
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît NICOLARDOT (Ballotage) Tous pour Sablé
|1 381
|35,19%
|Nicolas LEUDIERE (Ballotage) Sablé pour vous
|1 270
|32,36%
|Franck DESGRANGES (Ballotage) Rassemblement pour Sablé
|663
|16,90%
|Fabrice BRIVAIN (Ballotage) Un avenir pour Sablé
|610
|15,55%
|Participation au scrutin
|Sablé-sur-Sarthe
|Taux de participation
|51,85%
|Taux d'abstention
|48,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Nombre de votants
|4 035
Source : ministère de l’Intérieur
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