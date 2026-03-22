Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sablé-sur-Sarthe

Le deuxième tour des élections municipales à Sablé-sur-Sarthe a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benoît Nicolardot
Benoît Nicolardot Liste divers droite
Tous pour Sablé
  • Benoît Nicolardot
  • Malica Laouar
  • Maxence Mazari
  • Maryline Chaudet
  • Philippe Mercier
  • Patricia Abraham
  • Jean François Denos
  • Elisabeth Goibeau
  • Nicolas Landeau
  • Patricia Tome
  • Saikou Baldé
  • Virginie Dague
  • Didier Bellet-Odent
  • Marie-Laure Mottais
  • Thibault Gautier
  • Karine Rongeat
  • Philippe Lechantre
  • Capucine Guinoiseau
  • Mickaël Forget
  • Virginie Marty Roulois
  • Philippe Tachard-Mackey
  • Sylvie Halopeau
  • Raphaël Pierre
  • Cécile Tillie
  • Arnaud Chapeau
  • Virginie de Bodinat
  • Matthieu Touchard
  • Salama Binali
  • François Touchard
  • Léonore Chapeau
  • Ali Said
  • Anne Chabardes
  • Stéphane Goget
  • Julie Gouriten
  • Yoann Germain
Fabrice Brivain
Fabrice Brivain Liste divers gauche
Un avenir pour Sablé
  • Fabrice Brivain
  • Hélène Drou
  • Mustafa Güney
  • Sabine Ghemame
  • Vincent Huet
  • Amélie Faucheux
  • Sébastien Bouttier
  • Yasmine Redois
  • Jacky Renoult
  • Chloé Cooper
  • Alisan Altun
  • Bernadette Nkouakoua
  • Tadjidine Said
  • Ibtissem Guéhéneuc
  • Jean-Laurent Viviani
  • Hélène Masson
  • Hervé Pinaud
  • Lucie Baugé
  • Abdoumroihim Ombad
  • Amina Njima
  • Vincent Friconneau
  • Camille Boucher
  • Gaël Guitter
  • Julie Riéjou
  • Maël Rousseau
  • Rozenn Foret
  • Hassan Ghemame
  • Claudine Le Corre
  • Pascal Froger
  • Marine Chauveau
  • Louis Beury
  • Marie-Geneviève Massé
  • Gérard Fretellière
  • Sylvie René
  • Jean Malbaux
Nicolas Leudiere
Nicolas Leudiere Liste divers centre
Sablé pour vous
  • Nicolas Leudiere
  • Muriel Petitgas
  • Olivier Dubois
  • Esther Lebouleux
  • Nicolas Renou
  • Mylène Montron
  • Benoît Legay
  • Marie-Noëlle Lebrec
  • Jean-Pierre Ferrand
  • Magali Moyon
  • Xavier Fallard
  • Nathalie Montron
  • Pascal Garreau
  • Elodie Romarie
  • Alain Pontonnier
  • Cécile Chiari
  • Abdelkader Hadji
  • Isabelle Chatelain
  • Jérôme Noblet
  • Anastasia Lasne
  • Christophe Chanteau
  • Najette Touami
  • Carl Geindreau
  • Carine Hucliez
  • Philippe Roiné
  • Emmanuelle Chouteau-Frézon
  • Ozgur Ozturk
  • Blandine Létard
  • Marc Heurtaux
  • Manuela Gourichon
  • Maxime Geffriaud
  • Geneviève Potier
  • Julien Herault
Franck Desgranges
Franck Desgranges Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Sablé
  • Franck Desgranges
  • Ana Fernandes
  • François-Régis Berthe
  • Marie-Françoise Clément
  • Théo Lagache
  • Sophie Poulain
  • Christophe Quentin
  • Nathalie Ribot
  • Guillaume Neau
  • Sandrine Penifort
  • Sylvain Pichon
  • Danièle Carrer
  • Franck Dénos
  • Yvonne Leliège
  • Teddy Finelle
  • Magali Billard
  • Antony Greffier
  • Denise Gommer
  • Serge Landeau
  • Stéphanie Corbin
  • Christian Pichon
  • Françoise Darré
  • William Pipelier
  • Ondine Morel
  • André Poulain
  • Sarah Ligeon
  • Benoit Bourmault
  • Daniele Poiron
  • Alexis Leroy
  • Danielle Crochard
  • Mattéo Belland
  • Marie-France Bray
  • Timothé Berthe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît NICOLARDOT
Benoît NICOLARDOT (Ballotage) Tous pour Sablé 		1 381 35,19%
Nicolas LEUDIERE
Nicolas LEUDIERE (Ballotage) Sablé pour vous 		1 270 32,36%
Franck DESGRANGES
Franck DESGRANGES (Ballotage) Rassemblement pour Sablé 		663 16,90%
Fabrice BRIVAIN
Fabrice BRIVAIN (Ballotage) Un avenir pour Sablé 		610 15,55%
Participation au scrutin Sablé-sur-Sarthe
Taux de participation 51,85%
Taux d'abstention 48,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 4 035

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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