Résultat de l'élection municipale 2026 à Sablé-sur-Sarthe : les résultats du 2e tour

Benoît Nicolardot Liste divers droite

Tous pour Sablé Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benoît Nicolardot Programme de Benoît Nicolardot à Sablé-sur-Sarthe (Tous pour Sablé) Élections municipales 2026 Les élections municipales de 2026 représentent une opportunité pour les habitants de Sablé-sur-Sarthe de s'engager activement dans la vie de leur commune. La liste TOUS POUR SABLÉ, conduite par Benoît Nicolardot, se veut le reflet des attentes des Saboliennes et Saboliennes. Ce programme est conçu pour répondre aux besoins quotidiens tout en préparant l'avenir de la ville. Engagement pour Sablé Le programme de TOUS POUR SABLÉ est un véritable engagement pour la ville, visant à renforcer sa vitalité et à préserver sa qualité de vie. Il repose sur des valeurs de travail, de responsabilité et d'attachement au territoire. La concertation et la démocratie locale sont au cœur de cette démarche, permettant d'agir en collaboration avec les citoyens. Priorités de la liste La liste met en avant trois priorités essentielles : rendre Sablé plus attractive, plus sûre et plus solidaire. Ces priorités visent à créer un environnement où chaque habitant se sent protégé et soutenu, tout en favorisant l'accès à la santé et en soutenant les associations locales. L'objectif est de bâtir une ville dynamique et vivante pour tous. Équipe représentative et engagée La liste TOUS POUR SABLÉ se distingue par sa diversité et son enracinement dans la communauté. Composée de femmes et d'hommes issus de différents milieux, elle reflète la richesse des quartiers de Sablé. Cette équipe, jeune et proche des réalités quotidiennes, est prête à défendre les intérêts de la ville à tous les niveaux, grâce à des relations solides avec les acteurs économiques et les institutions.

Benoît Nicolardot

Malica Laouar

Maxence Mazari

Maryline Chaudet

Philippe Mercier

Patricia Abraham

Jean François Denos

Elisabeth Goibeau

Nicolas Landeau

Patricia Tome

Saikou Baldé

Virginie Dague

Didier Bellet-Odent

Marie-Laure Mottais

Thibault Gautier

Karine Rongeat

Philippe Lechantre

Capucine Guinoiseau

Mickaël Forget

Virginie Marty Roulois

Philippe Tachard-Mackey

Sylvie Halopeau

Raphaël Pierre

Cécile Tillie

Arnaud Chapeau

Virginie de Bodinat

Matthieu Touchard

Salama Binali

François Touchard

Léonore Chapeau

Ali Said

Anne Chabardes

Stéphane Goget

Julie Gouriten

Yoann Germain

Fabrice Brivain Liste divers gauche

Un avenir pour Sablé Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Brivain Programme de Fabrice Brivain à Sablé-sur-Sarthe (Un avenir pour Sablé) Une ville animée Créer une ville agréable qui favorise les dynamiques et les liens sociaux est essentiel. Cela implique de renforcer les temps forts populaires et associatifs tout en soutenant les initiatives de la jeunesse. L'objectif est de dynamiser les quartiers stratégiques et d'améliorer le cadre de vie en aménageant des espaces propices aux rencontres. Une ville solidaire Se rapprocher de ses habitants, des plus jeunes aux plus âgés, est une priorité. Faire de la santé publique une priorité municipale et soutenir les familles sont des actions clés. Il est également crucial de protéger les plus vulnérables en facilitant l'accès aux droits et aux services publics. Une ville apaisée Faire preuve de fermeté tout en agissant sur les causes sociales est nécessaire pour améliorer le cadre de vie. Placer l'humain au cœur du dispositif, avec des policiers de proximité et des acteurs sociaux, est fondamental. De plus, il faut lutter contre la vacance et l'habitat indigne tout en développant des liaisons sécurisées pour les piétons et les cyclistes. Une ville productive Créer les conditions d'un accompagnement pour des commerces de proximité de qualité est essentiel. Cela inclut le soutien actif aux commerces et à l'artisanat local, ainsi que le développement d'une alimentation locale pour la restauration collective. Mieux éclairer les zones d'activités est également une priorité pour favoriser l'emploi et l'activité économique.

Fabrice Brivain

Hélène Drou

Mustafa Güney

Sabine Ghemame

Vincent Huet

Amélie Faucheux

Sébastien Bouttier

Yasmine Redois

Jacky Renoult

Chloé Cooper

Alisan Altun

Bernadette Nkouakoua

Tadjidine Said

Ibtissem Guéhéneuc

Jean-Laurent Viviani

Hélène Masson

Hervé Pinaud

Lucie Baugé

Abdoumroihim Ombad

Amina Njima

Vincent Friconneau

Camille Boucher

Gaël Guitter

Julie Riéjou

Maël Rousseau

Rozenn Foret

Hassan Ghemame

Claudine Le Corre

Pascal Froger

Marine Chauveau

Louis Beury

Marie-Geneviève Massé

Gérard Fretellière

Sylvie René

Jean Malbaux

Nicolas Leudiere Liste divers centre

Sablé pour vous Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nicolas Leudiere Programme de Nicolas Leudiere à Sablé-sur-Sarthe (Sablé pour vous) Confiance et Mobilisation Le candidat remercie les électeurs pour leur confiance lors du premier tour et souligne l'importance de leur mobilisation. Il affirme que cette mobilisation est une force qui encourage l'équipe à poursuivre son action pour la ville de Sablé. Il rappelle que leur ambition pour Sablé reste intacte et qu'il sollicite à nouveau le suffrage des habitants. Critique des Candidats Le candidat critique ses adversaires, les qualifiant de « hors sol » et indécis dans leurs propositions. Il met en avant le manque de cohérence et de réalisme des projets de ses concurrents, notamment en ce qui concerne l'aménagement de l’îlot des Lavandières. Il souligne également les promesses irréalistes faites par un second candidat, qui ne tient pas compte des réalités administratives. Engagement pour l'Intérêt Collectif Le candidat affirme son engagement envers l'intérêt collectif tout au long de son mandat. Il insiste sur l'importance de bâtir l'avenir de Sablé ensemble, sans opposer les habitants les uns aux autres. Il appelle les électeurs à ne pas laisser d'autres choisir à leur place et à voter pour une équipe qui connaît et respecte Sablé. Équipe et Proximité Le candidat présente son équipe comme une liste aux sensibilités diverses, unie par une fierté commune pour Sablé. Il met en avant l'expérience et la proximité de son équipe avec les habitants. Le message final est un appel à voter pour « Sablé pour vous » avec Nicolas Leudière, soulignant l'importance de l'engagement local.

Nicolas Leudiere

Muriel Petitgas

Olivier Dubois

Esther Lebouleux

Nicolas Renou

Mylène Montron

Benoît Legay

Marie-Noëlle Lebrec

Jean-Pierre Ferrand

Magali Moyon

Xavier Fallard

Nathalie Montron

Pascal Garreau

Elodie Romarie

Alain Pontonnier

Cécile Chiari

Abdelkader Hadji

Isabelle Chatelain

Jérôme Noblet

Anastasia Lasne

Christophe Chanteau

Najette Touami

Carl Geindreau

Carine Hucliez

Philippe Roiné

Emmanuelle Chouteau-Frézon

Ozgur Ozturk

Blandine Létard

Marc Heurtaux

Manuela Gourichon

Maxime Geffriaud

Geneviève Potier

Julien Herault

Franck Desgranges Liste du Rassemblement National

Rassemblement pour Sablé Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Franck Desgranges Programme de Franck Desgranges à Sablé-sur-Sarthe (Rassemblement pour Sablé) Élections municipales Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont cruciales pour l'avenir de Sablé-sur-Sarthe. Ce scrutin représente une opportunité pour les habitants de choisir une équipe engagée et à leur écoute. Le résultat de ces élections déterminera la direction que prendra la commune face à ses défis. Engagement de Franck Desgranges Franck DESGRANGES, ancien chef d'entreprise, se présente comme un candidat soutenu par Marine LE PEN et Jordan BARDELLA. Il souhaite rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour revitaliser la ville. Son engagement se traduit par une volonté de gestion rigoureuse et de proximité avec les habitants. Priorités pour la commune Parmi les priorités de Franck DESGRANGES, on trouve l'augmentation des effectifs de la Police Municipale et le soutien aux commerces locaux. Il propose également d'améliorer la qualité des repas à la cantine en privilégiant les produits locaux. Ces mesures visent à renforcer le dynamisme économique et la sécurité à Sablé-sur-Sarthe. Vision pour l'avenir La vision de Franck DESGRANGES pour Sablé-sur-Sarthe inclut une gestion des deniers publics axée sur l'intérêt général. Il souhaite également réaffirmer l'identité française au quotidien et créer des dispositifs d'aide pour les petits commerces. Son objectif est de redonner à la ville le rayonnement qu'elle mérite.