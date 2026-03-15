Résultat municipale 2026 à Saclas (91690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saclas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saclas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saclas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice JAOUEN
Fabrice JAOUEN (17 élus) Toujours dynamique 		514 71,59%
  • Fabrice JAOUEN
  • Danielle PECHIN
  • Dominique ABAUTRET
  • Myriam REBUT
  • Michael COATES
  • Julie DUPERRON
  • Didier PECHIN
  • Melocy MONTEIRO
  • Thierry KUMMEL
  • Sylvie BRUNET
  • Laurent DUPONT
  • Marianne DORVAL
  • Cyrille ESTEVES
  • Meghann BARBARAY
  • Frederic GAUCHER
  • Clementine CHEF
  • Nathan ROBERT
Romuald AUMONT
Romuald AUMONT (2 élus) Le renouveau 		204 28,41%
  • Romuald AUMONT
  • Ana OSORIO TEIXEIRA
Participation au scrutin Saclas
Taux de participation 62,99%
Taux d'abstention 37,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 754

Source : ministère de l’Intérieur

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