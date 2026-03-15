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19:21 - Saclas et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Saclas, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 857 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 120 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,92% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 36,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 43,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 81,47 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saclas, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Saclas Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Saclas en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 32,18% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,47% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 26,33% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 52,95% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 40,95% pour les européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 46,00% pour le parti nationaliste. Ce dernier terminera en tête avec 55,56% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saclas au crible L'affluence dans les bureaux de vote de Saclas sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 660 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 54,55 % (un score meilleur que les 44,7 % nationaux) alors que le Covid-19 commençait à se propager dans le pays. Rappelons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 78,27 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 56,98 % des électeurs (soit environ 653 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,47 %, bien au-delà des 48,61 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une commune relativement attachée au vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Le vote de Saclas nettement ancré au centre en 2024 Le panorama politique de Saclas a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saclas avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,95%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,73% des voix. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Saclas après la dissolution avec 46,00%. Mathieu Hillaire (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,38%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 55,56% des votes sur place.

14:57 - Saclas : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saclas plébiscitaient Mathieu Hillaire (Nupes) avec 28,29% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) en première position avec 52,95% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saclas qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,47% pour Marine Le Pen, contre 43,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saclas se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saclas À Saclas, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 914 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 751 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 36,33 % en 2024 (contre 19,96 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 23 880 € en 2024, contre quelque 302 600 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 11,95 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Yves Gaucher vainqueur de la dernière élection à Saclas Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saclas se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au terme du premier tour, Yves Gaucher a imposé son rythme en totalisant 401 suffrages (63,14%). Dans la position du principal opposant, Vincent Raullet a obtenu 36,85% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Yves Gaucher a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Saclas, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.