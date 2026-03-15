Résultat municipale 2026 à Saclay (91400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saclay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saclay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saclay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BOT
Pierre BOT (21 élus) Générations Saclay 		1 089 54,67%
  • Pierre BOT
  • Nathalie ROUSSEAU
  • Guillaume COCHARD
  • Huguette BOSESE
  • Julien TREILLARD
  • Catherine FERIOLI
  • Jerome DELAIRE
  • Caroline SAMAIN
  • Sylvain RAKOTOARISON
  • Fabienne COULLIN SCHIANO
  • Jerome RAISONNIER
  • Vanessa TANKOUA
  • Azedine HASSANI
  • Delphine CROCI
  • Théo PAYSANT
  • Sophie RENARD
  • Serge FOURGEAUD
  • Maria RODRIGUES
  • Jonathan THIBOUT
  • Maryline GALLET
  • François GUILLON
Didier CHAVERNOZ
Didier CHAVERNOZ (6 élus) Ensemble pour Saclay 		903 45,33%
  • Didier CHAVERNOZ
  • Sarra KHELIF
  • Grégory CHATILLON
  • Sabrina LOPES MATIAS
  • Thierry SAUDREAU
  • Marie-Sophie LECLERC
Participation au scrutin Saclay
Taux de participation 67,10%
Taux d'abstention 32,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 2 033

Source : ministère de l’Intérieur

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