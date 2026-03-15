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19:21 - Saclay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Saclay, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 44,01% de cadres pour 4 380 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 327 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 176 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,13%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 241 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 4 392 euros/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Saclay, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Saclay ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté sur le podium lors de l'élection municipale à Saclay en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 12,71% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 24,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 12,04% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Saclay comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,56% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 22,88% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Saclay : le point sur la participation En ce jour d'élections municipales à Saclay, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 49,15 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 50,85 %), la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 16,58 % dans la ville (83,42 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 41,23 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 21,18 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 34,37 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Saclay nettement ancré à droite en 2024 Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saclay, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Valérie Hayer (24,07%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saclay avaient ensuite propulsé aux avants-postes Paul Midy (Ensemble !) avec 38,60% au premier tour, devant Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avec 27,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Paul Midy culminant à 64,40% des votes dans la commune. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Saclay il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saclay soutenaient en priorité Paul Midy (Ensemble !) avec 38,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,95% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Saclay votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (40,02%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 17,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 75,50% pour Emmanuel Macron, contre 24,50% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saclay comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - De quelle façon a évolué l'imposition à Saclay avant les municipales ? Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saclay, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,50 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 43 950 €. Une recette bien loin des 1,05016 million d'euros perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saclay a évolué pour se fixer à environ 37,16 % en 2024 (contre 14,60 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saclay a représenté environ 3 124 euros en 2024 contre 1 180 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saclay Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Saclay ? Au terme du premier tour, Michel Senot (Divers) a imposé son rythme en obtenant 871 bulletins (61,46%). Juste derrière, Eric Raimond (Divers) a engrangé 546 bulletins valides (38,53%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Saclay, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.