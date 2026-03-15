Résultat de l'élection municipale 2026 à Sada : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sada

Tête de listeListe
Abdel-Lattuf Ibrahim
Abdel-Lattuf Ibrahim Liste divers droite
LA FORCE COMMUNE
  • Abdel-Lattuf Ibrahim
  • Zaïnaba Mohamed
  • Ramadani Moussa
  • Djazilah Madi Charif
  • Nizari M'Dallah
  • Ankilati Ali Chanfi
  • Idrisse Mohamed
  • Riama Dhurari
  • Fahardine Ali
  • Rachida Omar
  • Saindou Faradji
  • Larissa Saphiline Mady
  • Said Ousseni
  • Moinécha Riffay
  • Sidi Maabadi
  • Faïzina Jary
  • Souette Nahouda Hanaffi
  • Rafza Youssouf Ali
  • Madi Said Maoulida Mari
  • Zaïna Ali Halifa
  • Ahmed Wirdane
  • Nasraniya Salim
  • Chadhouli Madi
  • Samianti Attoumani
  • Kassim Abdallah
  • Moinabibi Harouna
  • Fayehane Bacar
  • Zaina Mohamed
  • Abdoul-Karim Kamardine
  • Raoudhoitti Assani Boina
  • Issihaka Saidi Hala
  • Toybina M'Dere
  • Saïd Soidiki
  • Anfifa Archadi
Houssamoudine Abdallah
Houssamoudine Abdallah Liste divers droite
UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU
  • Houssamoudine Abdallah
  • Chaïdati Yssoufi
  • Mohamed Allaoui
  • Nayma Attoumani
  • Yamine Ben Abdullah Mattoir
  • Tahamida Darouechi
  • Mikidadi Assani Ndzakou
  • Djamila Mikidadi
  • Anli Saindou Silahi
  • Zaïnati Attibou
  • Salim Boina Mzé
  • Chantal Farsi
  • Hamadi Bacar
  • Chaharia Abdallah
  • Ali Andy
  • Maroudhia Abdou
  • Athoumani Farsi Hamada
  • Chamsia Ali
  • Ali Madi
  • Fatima Saïd Abdou
  • Anis Boinaidi
  • Sitti Said
  • Ali Dahalani Tamimou
  • Fatima Mohamed
  • Saïd Mohamed
  • Daanti Ahmed Miradji
  • Edouard Désiré Habib Hoareau
  • Hayatti Madi-Tchambo
  • Saindou Madi
  • Roukia Bacar Ousseni
  • Zoubert Abdallah
  • Anziza Saïndou
  • Fassuhou Adinani Simba
Djamalidine Djabiri
Djamalidine Djabiri Liste divers droite
ALLIANCE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA SECURITE
  • Djamalidine Djabiri
  • Inayat Ali
  • Moutouillahi Hamada Farsi
  • Habiba Souffou
  • Soulaïmana Hamada Saïd
  • Aysha Echati Abdallah Ali
  • Zaidani Harouna
  • Moiriziki Said
  • Hamidi Madi Chanfi
  • Nissioiti Baco
  • Saïndou Youssoufou
  • Sittirati Mohamed
  • Anli Saïd Combo
  • Riyama Soulé Ali
  • Andinani Said Ali
  • Salima Aryana Toilibou
  • Nadhoir Assani Hanaffi
  • Laini Attoumani
  • Moustoifa Abdou
  • Latufa Said
  • Pons Tadjidine
  • Dassami Attoumani
  • Malka Ayoub Khan Kelly-Amadi
  • Fatima Mari
  • Lihady Inzoudine
  • Warda Bacar
  • Cheik Mohamed Cheik
  • Fatima Madi
  • Hatub Boudouri
  • Haïrati Dahalani
  • Ancoubou Mari
  • Kourati Bahedja
  • Mohamed Mavouna Charia
Chaharmane Houlame
Chaharmane Houlame Liste des Républicains
OSONS DEMAIN
  • Chaharmane Houlame
  • Soundia Sanda
  • Yassian Abdillah
  • Ambaria Mogne Ahamadi
  • Ahmadourahman Idaroussi
  • Chaïbia Saindou
  • Aly Boura
  • Faïnoussati Youssouf
  • Arhab Said
  • Sayrati Saïdali
  • Aboubacari Babou
  • Rouhania Kamardine
  • Anli Toilibou
  • Zahara Balali
  • Saidina Chanfi
  • Maïlana Attoumani
  • Abdillah Ali Abdillah
  • Chahida M'Nemoi
  • Absoir Chanfi
  • Kourachia Mlamali
  • Ali Noussoura
  • Naïma Saïd Abdallah
  • Toihiridine Hamza
  • Saniyat Ridhoi
  • Mouhamadi Omar
  • Halima Boinali
  • Toufaïli Moussa
  • Salima Mhadji
  • Mohamed Lianrif Soula
  • Haniti Ahmed
  • Mahaboubi Hassani
  • Faouzia Satiroudine
  • Youssouf Achiraffi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Houssamoudine Abdallah
Houssamoudine Abdallah (23 élus) Unis pour construire sada mangajou 		1 616 36,51%
  • Houssamoudine Abdallah
  • Chaïdati Yssoufi
  • Dinimohamadi Moussa
  • Fatima Mohamed
  • Ismaël Chakrina
  • Sitti Said
  • Salim Boina M'zé
  • Daanti Miradji
  • Anli Saindou Silahi
  • Chamsia Ali
  • Mikidadi Ndzakou
  • Zaïnati Attibou
  • Mohamed Allaoui
  • Zaïnaba Mohamed
  • Mohamed Abdou
  • Chantal Farsi
  • Malka Kelly-Amadi
  • Nayma Attoumani
  • Ali Tamimou
  • Chaharia Abdallah
  • Yanis Souhaili
  • Zouhourati Boinali
  • Haribou Abdillah
Anchya Bamana
Anchya Bamana (5 élus) Sada mangajou solidaire 		1 437 32,46%
  • Anchya Bamana
  • Ali Madi
  • Fatima Madi
  • Ahmed Wiirdane
  • Inayat Ali
Soula Said-Souffou
Soula Said-Souffou (5 élus) Le temps d'agir 		1 373 31,02%
  • Soula Said-Souffou
  • Zoulayha Binti Omar Omar
  • Saindou Faradji
  • Oissulati Ousseni
  • Ali Andy
Participation au scrutin Sada
Taux de participation 82,34%
Taux d'abstention 17,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 481

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Houssamoudine Abdallah
Houssamoudine Abdallah Unis pour construire sada mangajou 		1 091 26,15%
Anchya Bamana
Anchya Bamana Sada mangajou solidaire 		1 001 23,99%
Soula Said-Souffou
Soula Said-Souffou Le temps d'agir 		834 19,99%
Soulaïmana Youssoufou
Soulaïmana Youssoufou Mouvement pour le développement de mayotte 		758 18,17%
Assani Yacoub
Assani Yacoub Vers une nouvelle forme de gouvernance 		487 11,67%
Participation au scrutin Sada
Taux de participation 78,35%
Taux d'abstention 21,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 234

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