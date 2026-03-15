Résultat de l'élection municipale 2026 à Sada : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sada [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sada sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sada.
L'actu des élections municipales 2026 à Sada
13:10 - Houssamoudine Abdallah vainqueur de la dernière municipale à Sada
Dans la ville de Sada, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore aujourd'hui façonnés par le verdict des dernières élections municipales. Lors de la première manche électorale à l'époque, Houssamoudine Abdallah (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 1 091 soutiens (26,15%). À sa poursuite, Anchya Bamana (Divers centre) a obtenu 23,99% des voix. Le léger écart entre les candidats en tête laissait place à un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Houssamoudine Abdallah l'a finalement emporté avec 36,51% des suffrages, face à Anchya Bamana avec 1 437 électeurs inscrits (32,46%) et Soula Said-Souffou obtenant 1 373 électeurs inscrits (31,02%). L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a certainement profité du report de voix des listes éliminées, ajoutant 525 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Sada, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.
09:57 - Journée électorale à Sada : les horaires des 10 bureaux de vote
Les 10 bureaux de vote de la ville de Sada sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur les défis qui affectent leur ville. À Sada comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Houssamoudine Abdallah (Divers droite), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Sada. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sada
|Tête de listeListe
|
Abdel-Lattuf Ibrahim
Liste divers droite
LA FORCE COMMUNE
|
|
Houssamoudine Abdallah
Liste divers droite
UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU
|
|
Djamalidine Djabiri
Liste divers droite
ALLIANCE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA SECURITE
|
|
Chaharmane Houlame
Liste des Républicains
OSONS DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Houssamoudine Abdallah (23 élus) Unis pour construire sada mangajou
|1 616
|36,51%
|
|Anchya Bamana (5 élus) Sada mangajou solidaire
|1 437
|32,46%
|
|Soula Said-Souffou (5 élus) Le temps d'agir
|1 373
|31,02%
|
|Participation au scrutin
|Sada
|Taux de participation
|82,34%
|Taux d'abstention
|17,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 481
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Houssamoudine Abdallah Unis pour construire sada mangajou
|1 091
|26,15%
|Anchya Bamana Sada mangajou solidaire
|1 001
|23,99%
|Soula Said-Souffou Le temps d'agir
|834
|19,99%
|Soulaïmana Youssoufou Mouvement pour le développement de mayotte
|758
|18,17%
|Assani Yacoub Vers une nouvelle forme de gouvernance
|487
|11,67%
|Participation au scrutin
|Sada
|Taux de participation
|78,35%
|Taux d'abstention
|21,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 234
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