Résultat de l'élection municipale 2026 à Sada : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sada

Le deuxième tour des élections municipales à Sada a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Abdel-Lattuf Ibrahim
Abdel-Lattuf Ibrahim Liste divers droite
LA FORCE COMMUNE
  • Abdel-Lattuf Ibrahim
  • Zaïnaba Mohamed
  • Ramadani Moussa
  • Djazilah Madi Charif
  • Nizari M'Dallah
  • Ankilati Ali Chanfi
  • Idrisse Mohamed
  • Riama Dhurari
  • Fahardine Ali
  • Rachida Omar
  • Saindou Faradji
  • Larissa Saphiline Mady
  • Said Ousseni
  • Moinécha Riffay
  • Sidi Maabadi
  • Faïzina Jary
  • Souette Nahouda Hanaffi
  • Rafza Youssouf Ali
  • Madi Said Maoulida Mari
  • Zaïna Ali Halifa
  • Ahmed Wirdane
  • Nasraniya Salim
  • Chadhouli Madi
  • Samianti Attoumani
  • Kassim Abdallah
  • Moinabibi Harouna
  • Fayehane Bacar
  • Zaina Mohamed
  • Abdoul-Karim Kamardine
  • Raoudhoitti Assani Boina
  • Issihaka Saidi Hala
  • Toybina M'Dere
  • Saïd Soidiki
  • Anfifa Archadi
Houssamoudine Abdallah
Houssamoudine Abdallah Liste divers droite
UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU
  • Houssamoudine Abdallah
  • Chaïdati Yssoufi
  • Mohamed Allaoui
  • Nayma Attoumani
  • Yamine Ben Abdullah Mattoir
  • Tahamida Darouechi
  • Mikidadi Assani Ndzakou
  • Djamila Mikidadi
  • Anli Saindou Silahi
  • Zaïnati Attibou
  • Salim Boina Mzé
  • Chantal Farsi
  • Hamadi Bacar
  • Chaharia Abdallah
  • Ali Andy
  • Maroudhia Abdou
  • Athoumani Farsi Hamada
  • Chamsia Ali
  • Ali Madi
  • Fatima Saïd Abdou
  • Anis Boinaidi
  • Sitti Said
  • Ali Dahalani Tamimou
  • Fatima Mohamed
  • Saïd Mohamed
  • Daanti Ahmed Miradji
  • Edouard Désiré Habib Hoareau
  • Hayatti Madi-Tchambo
  • Saindou Madi
  • Roukia Bacar Ousseni
  • Zoubert Abdallah
  • Anziza Saïndou
  • Fassuhou Adinani Simba

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sada

Tête de listeListe Voix % des voix
Houssamoudine ABDALLAH
Houssamoudine ABDALLAH (Ballotage) UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU 		2 079 41,32%
Abdel-Lattuf IBRAHIM
Abdel-Lattuf IBRAHIM (Ballotage) LA FORCE COMMUNE 		1 108 22,02%
Djamalidine DJABIRI
Djamalidine DJABIRI (Ballotage) ALLIANCE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA SECURITE 		1 086 21,58%
Chaharmane HOULAME
Chaharmane HOULAME (Ballotage) OSONS DEMAIN 		759 15,08%
Participation au scrutin Sada
Taux de participation 77,57%
Taux d'abstention 22,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 5 147

Source : ministère de l’Intérieur

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