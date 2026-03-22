Résultat de l'élection municipale 2026 à Sada : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sada [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sada sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sada.
L'actu des élections municipales 2026 à Sada
11:51 - Houssamoudine Abdallah, Abdel-Lattuf Ibrahim et Djamalidine Djabiri forment le trio de tête à Sada
Dimanche dernier, c'est Houssamoudine Abdallah (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 41,32 % des voix. Abdel-Lattuf Ibrahim (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 22,02 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Comme il y a six ans, Houssamoudine Abdallah est resté au sommet du classement, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 15,17 points gagnés. Par ailleurs, avec 21,58 %, Djamalidine Djabiri (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Chaharmane Houlame, portant la nuance Les Républicains, a terminé avec 15,08 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sada, l'élection a mobilisé 77,57 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sada
Le deuxième tour des élections municipales à Sada a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Abdel-Lattuf Ibrahim
Liste divers droite
LA FORCE COMMUNE
|
|
Houssamoudine Abdallah
Liste divers droite
UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sada
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Houssamoudine ABDALLAH (Ballotage) UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU
|2 079
|41,32%
|Abdel-Lattuf IBRAHIM (Ballotage) LA FORCE COMMUNE
|1 108
|22,02%
|Djamalidine DJABIRI (Ballotage) ALLIANCE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA SECURITE
|1 086
|21,58%
|Chaharmane HOULAME (Ballotage) OSONS DEMAIN
|759
|15,08%
|Participation au scrutin
|Sada
|Taux de participation
|77,57%
|Taux d'abstention
|22,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|5 147
Source : ministère de l’Intérieur
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