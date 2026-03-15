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19:21 - Dynamique électorale à Sada : une analyse socio-démographique Devant les 10 bureaux de vote dispersés à travers Sada, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 11 156 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur démographique. Avec 98 entreprises, Sada est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. La population d'une commune influence les résultats des élections municipales par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

17:57 - Le RN à Sada : quel score aux élections de 2026 ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Sada en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 42,57% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,03% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 2,62% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Sada comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 49,96% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 22,63% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 42,27% lors du vote final.

16:58 - La commune de Sada plutôt abstentionniste lors des élections La fuite des électeurs atteignait 21,65 % à Sada pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau très bas), en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Traditionnellement, les municipales restent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement, s'agissant de choisir leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 57,82 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 78,19 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 43,30 % au premier tour, contre 43,39 % en 2022. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Sada comme une ville frappée par un fort abstentionnisme. Au soir de l'élection municipale de 2026, ce paramètre pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Sada.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Sada Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sada. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,96%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Mansour Kamardine (Les Républicains) en tête du peloton avec 40,13% au premier tour, devant Soula Saïd-Souffou (Divers centre) avec 29,24%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mansour Kamardine culminant à 57,73% des voix sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Sada il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sada voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 42,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,49%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,03% pour Marine Le Pen, contre 36,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Sada plébiscitaient Soula Said-Souffou (Divers centre) avec 50,70% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Mansour Kamardine (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 67,54% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Sada comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Impôts locaux à Sada : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Sada, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,54 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 228 900 euros environ. Une somme bien en-dessous des 531 400 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Sada atteint désormais 22,00 % en 2024 (contre 7,84 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Sada s'est chiffrée à 371 € en 2024 (contre 279 € en 2020).

11:59 - Houssamoudine Abdallah vainqueur de la dernière municipale à Sada Dans la ville de Sada, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore aujourd'hui façonnés par le verdict des dernières élections municipales. Lors de la première manche électorale à l'époque, Houssamoudine Abdallah (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 1 091 soutiens (26,15%). À sa poursuite, Anchya Bamana (Divers centre) a obtenu 23,99% des voix. Le léger écart entre les candidats en tête laissait place à un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Houssamoudine Abdallah l'a finalement emporté avec 36,51% des suffrages, face à Anchya Bamana avec 1 437 électeurs inscrits (32,46%) et Soula Said-Souffou obtenant 1 373 électeurs inscrits (31,02%). L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a certainement profité du report de voix des listes éliminées, ajoutant 525 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Sada, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.