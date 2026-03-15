Résultat municipale 2026 à Sada (97640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sada a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sada, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sada [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Houssamoudine ABDALLAH
Houssamoudine ABDALLAH UNIS POUR CONSTRUIRE SADA-MANGAJOU 		2 079 41,32%
Abdel-Lattuf IBRAHIM
Abdel-Lattuf IBRAHIM LA FORCE COMMUNE 		1 108 22,02%
Djamalidine DJABIRI
Djamalidine DJABIRI ALLIANCE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA SECURITE 		1 086 21,58%
Chaharmane HOULAME
Chaharmane HOULAME OSONS DEMAIN 		759 15,08%
Participation au scrutin Sada
Taux de participation 77,57%
Taux d'abstention 22,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 5 147

Source : ministère de l’Intérieur

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