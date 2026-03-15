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19:20 - Analyse socio-économique de Sahurs : perspectives électorales La démographie et le contexte socio-économique de Sahurs contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans le village, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,93% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 730 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,83%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sahurs mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,58% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - À Sahurs, le vote RN s'annonce massif aux municipales Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Sahurs en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 21,87% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,66% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 22,26% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste obtenait 42,98% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 35,30% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 36,58% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 47,16% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Sahurs au crible Lors des municipales de 2020 à Sahurs, l'abstention avait grimpé à 63,77 % à la fin du premier round, un score notable, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche stabilisé à 18,15 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 39,02 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,00 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 41,90 % des inscrits. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. Cette donnée à Sahurs sera en tout cas l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Comment Sahurs a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Sahurs avaient propulsé aux avants-postes Guillaume Pennelle (Rassemblement National) avec 36,58% au premier tour, devant Laurent Bonnaterre (Horizons) avec 33,90%. C'est néanmoins Alma Dufour (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,84% des suffrages exprimés. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Sahurs avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,30%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,54% des suffrages. La physionomie politique de Sahurs a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Sahurs il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Sahurs s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Sahurs choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,05% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 22,97%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 60,34% pour Emmanuel Macron, contre 39,66% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Sahurs plébiscitaient Alma Dufour (Nupes) avec 26,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,02%.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Sahurs Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Sahurs, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,36 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 8 030 € la même année. Un apport qui est loin des 191 160 € enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sahurs atteint désormais environ 46,76 % en 2024 (contre 21,40 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sahurs a représenté 793 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 617 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Sahurs ? Les résultats des dernières élections municipales à Sahurs ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Sahurs au coeur' a sans surprise recueilli 275 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sahurs, cette répartition historique des voix pose les bases. Au lendemain de cette élection sans véritable concurrence, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.