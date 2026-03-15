Résultat municipale 2026 à Sahurs (76113) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sahurs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sahurs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sahurs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry JOUENNE
Thierry JOUENNE (13 élus) Avec vous pour Sahurs 		465 70,24%
  • Thierry JOUENNE
  • Patricia NICOLLE
  • Régis BILLARD
  • Rosamée ROUILLARD GUIGNERY
  • Gilles BERNEVAL
  • Marine SIMON
  • Michaël BOUYER
  • Marine GRANDIERE
  • Michel DE VILLEQUIER
  • Chrystelle LEGOIS
  • Manuel GUERARD
  • Isabelle GOUY
  • Patrick JAQUET
Romain DUBUCQUE
Romain DUBUCQUE (2 élus) ENSEMBLE POUR SAHURS 		197 29,76%
  • Romain DUBUCQUE
  • Margaux DUFOUR
Participation au scrutin Sahurs
Taux de participation 66,70%
Taux d'abstention 33,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 683

Source : ministère de l’Intérieur

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