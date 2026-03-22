Résultat municipale 2026 à Saillans (26340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saillans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saillans, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saillans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès HATTON (15 élus) SAILLANS DEMAIN
|494
|53,75%
|
|Clémence LATASTE (4 élus) Ambitions Citoyennes pour Saillans
|425
|46,25%
|
|Participation au scrutin
|Saillans
|Taux de participation
|76,52%
|Taux d'abstention
|23,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|958
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saillans - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clémence LATASTE (Ballotage) Ambitions Citoyennes pour Saillans
|363
|38,41%
|Agnès HATTON (Ballotage) SAILLANS DEMAIN
|339
|35,87%
|Pascale DARDIER (Ballotage) Saillans, continuons ensemble
|243
|25,71%
|Participation au scrutin
|Saillans
|Taux de participation
|76,84%
|Taux d'abstention
|23,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|962
Election municipale 2026 à Saillans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saillans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saillans.
L'actu des élections municipales 2026 à Saillans
18:37 - Comment a voté Saillans lors de la dernière année électorale ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saillans, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Manon Aubry (23,17%). Marie Pochon (Union de la gauche) avait par la suite enlevé le premier tour des élections législatives à Saillans une vingtaine de jours plus tard avec 64,32%. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) suivait à la deuxième place avec 15,92%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Pochon culminant à 78,83% des voix sur place. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Saillans demeurait à l'époque un territoire fortement orienté à gauche, dans la logique de la présidentielle 2022.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Saillans
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saillans peut s'avérer instructif. À l'occasion du premier vote, François Brocard a imposé son rythme en rassemblant 434 voix (51,05%). Deuxième, Fernand Karagiannis a capté 416 voix (48,94%). Ce succès d'emblée de François Brocard a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saillans, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Saillans, un duel tendu
La confrontation a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Agnès Hatton et Clémence Lataste, selon les candidatures au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Pascale Dardier a pour sa part décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un niveau suffisant au tour précédent. Les électeurs de la ville ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Saillans, afin de faire leur devoir de citoyen.
11:59 - Clémence Lataste, Agnès Hatton et Pascale Dardier forment le trio de tête à Saillans
A l'ouverture de l'élection municipale à Saillans, le rendez-vous a mobilisé 76,84 % des électeurs dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Clémence Lataste qui a dominé avec 38,41 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Agnès Hatton a obtenu la seconde place avec 35,87 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Pascale Dardier est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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