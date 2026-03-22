Résultat municipale 2026 à Saillans (26340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saillans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saillans, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saillans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès HATTON
Agnès HATTON (15 élus) SAILLANS DEMAIN 		494 53,75%
  • Agnès HATTON
  • David REDOIS
  • Pascale SERVAJEAN
  • André DAUPHIN
  • Claudine ARNAUD
  • Didier WESTERLYNCK
  • Laurence ALGOUD
  • André ODDON
  • Dominique DEHAUT HUBERT
  • Didier RIBOT
  • Virginie LOISY
  • Etienne RIGAL
  • Fabienne REDOIS
  • Bernard HUFTIER
  • Arlette GAVARD
Clémence LATASTE
Clémence LATASTE (4 élus) Ambitions Citoyennes pour Saillans 		425 46,25%
  • Clémence LATASTE
  • Fernand KARAGIANNIS
  • Flore TRICOTELLE
  • Vincent BEILLARD
Participation au scrutin Saillans
Taux de participation 76,52%
Taux d'abstention 23,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 958

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saillans - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence LATASTE
Clémence LATASTE (Ballotage) Ambitions Citoyennes pour Saillans 		363 38,41%
Agnès HATTON
Agnès HATTON (Ballotage) SAILLANS DEMAIN 		339 35,87%
Pascale DARDIER
Pascale DARDIER (Ballotage) Saillans, continuons ensemble 		243 25,71%
Participation au scrutin Saillans
Taux de participation 76,84%
Taux d'abstention 23,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 962

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