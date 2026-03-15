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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saillans Comment la population de Saillans peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 17,88% et une densité de population de 96 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (43,18%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 925 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,95%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (19,63%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,87%, comme à Saillans, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Les votants de Saillans de plus en plus tentés par le RN Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Saillans il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 11,54% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 28,77% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 6,77% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Saillans comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 12,87% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 15,92% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il achèvera sa course avec 21,17% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saillans aux dernières élections ? La participation atteignait 74,21 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saillans, un score très supérieur aux 44,7 % du pays alors que l'épidémie de coronavirus frappait le pays. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 81,73 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 62,57 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,28 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 62,20 % des inscrits. En prenant du recul, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une localité soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. Pour cette élection municipale, cette réalité à Saillans sera en définitive primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saillans Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Saillans accordaient leurs suffrages à Marie Pochon (Union de la gauche) avec 64,32% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Pochon culminant à 78,83% des votes dans la commune. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Saillans avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 23,17% des bulletins. .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saillans s'était fortement tournée vers la gauche La physionomie politique de Saillans révèle un territoire fortement orienté à gauche. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saillans choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 47,76% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 17,63%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,23% pour Emmanuel Macron, contre 28,77% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saillans plébiscitaient Marie Pochon (Nupes) avec 59,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,44%.

12:58 - Impôts locaux à Saillans : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Saillans, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 759 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 737 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 30,29 % en 2024 (contre 14,78 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 122 300 euros en 2024, bien en deçà des quelque 380 000 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 19,66 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saillans Quelles leçons retenir des résultats des précédentes municipales à Saillans ? Dès le premier tour à l'époque, François Brocard a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 434 soutiens (51,05%). Dans la position du principal opposant, Fernand Karagiannis a rassemblé 416 suffrages en sa faveur (48,94%). Cette victoire écrasante de François Brocard a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saillans, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.