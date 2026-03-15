Résultat municipale 2026 à Saillans (26340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saillans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saillans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saillans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence LATASTE
Clémence LATASTE Ambitions Citoyennes pour Saillans 		363 38,41%
Agnès HATTON
Agnès HATTON SAILLANS DEMAIN 		339 35,87%
Pascale DARDIER
Pascale DARDIER Saillans, continuons ensemble 		243 25,71%
Participation au scrutin Saillans
Taux de participation 76,84%
Taux d'abstention 23,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 962

Source : ministère de l’Intérieur

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