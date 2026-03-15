Résultat municipale 2026 à Sains-du-Nord (59177) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sains-du-Nord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sains-du-Nord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sains-du-Nord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine BASQUIN
Christine BASQUIN (18 élus) Unis pour Sains 		643 52,70%
  • Christine BASQUIN
  • Jean-Pierre DESSAINT
  • Maryse DÉJARDIN-NOYON
  • Emmanuel CANIOT
  • Sabine BUFI
  • Philippe LERICHE
  • Coralie LECLERCQ
  • Gilles CONTESSE
  • Nathalie POULAT
  • Thierry LOPPE
  • Geraldine PRUDENCE
  • Jordan CŒUR
  • Cindy DRUART
  • Michel PICAVET
  • Marie-Louise PLACE
  • Jean-Jacques BRUIT
  • Nathalie DAUMERIES
  • Pascal DOUAY
Mehdi SOYAH
Mehdi SOYAH (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR SAINS 		384 31,48%
  • Mehdi SOYAH
  • Anne-Marie LENTIER
  • Pierre KRUG
Natacha VAN ELSLANDE
Natacha VAN ELSLANDE (2 élus) Sainsois(es), demain vous appartient 		193 15,82%
  • Natacha VAN ELSLANDE
  • Robert CROCFER
Participation au scrutin Sains-du-Nord
Taux de participation 67,95%
Taux d'abstention 32,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 255

Source : ministère de l’Intérieur

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