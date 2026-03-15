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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sains-du-Nord Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sains-du-Nord montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 26,62%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (55,08%) souligne le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 033 €/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,60%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,14%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sains-du-Nord mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,74% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Le RN avance à Sains-du-Nord Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Sains-du-Nord il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 44,77% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 37,70% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 57,72% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 54,99% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 55,28% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Sains-du-Nord ? En ce jour de municipale à Sains-du-Nord, la mobilisation sera regardée de près. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 49,37 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 72,95 % de participation dans la ville (contre 27,05 % d'abstention). Même si les dynamiques changent d'un type d'élection à l'autre, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche d'enseignements. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 44,16 % au premier tour en 2022 à 62,07 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 48,91 % (51,49 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une localité en déficit de participation face aux moyennes nationales.

15:59 - Sains-du-Nord : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les élections européennes de juin 2024 à Sains-du-Nord avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (54,99%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 10,43% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Sains-du-Nord avaient ensuite favorisé Michael Taverne (Rassemblement National) avec 55,28% au premier tour, devant Sébastien Seguin (Divers droite) avec 23,35%. Les votants tranchaient d'ailleurs l'affaire sans trembler dans la circonscription, qui sera privée de second tour

14:57 - Pour les municipales 2026, Sains-du-Nord reste un territoire arrimé à l'extrême droite La synthèse des votes de 2022 dépeint Sains-du-Nord comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sains-du-Nord plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 44,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,27%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,32% pour Marine Le Pen, contre 35,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sains-du-Nord accordaient leurs suffrages à Michaël Taverne (RN) avec 37,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michaël Taverne virant de nouveau en tête avec 57,72% des voix.

12:58 - Les contribuables de Sains-du-Nord voteront-ils sur les impôts ? À Sains-du-Nord, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,40 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant près de 39 500 euros la même année, loin des quelque 298 600 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Sains-du-Nord s'est établi à environ 40,03 % en 2024 (contre 20,74 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sains-du-Nord a représenté environ 482 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 414 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Sains-du-Nord S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Sains-du-Nord peut se révéler édifiant. Dès le premier tour à l'époque, Christine Basquin a pris la première place en obtenant 62,76% des voix. À ses trousses, Marie-Camille Wautriche-Lixon a obtenu 328 bulletins valides (37,23%). Cette victoire écrasante de Christine Basquin a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Sains-du-Nord, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.