Résultat de l'élection municipale 2026 à Sains-en-Amiénois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sains-en-Amiénois

Le deuxième tour des élections municipales à Sains-en-Amiénois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michele Defert
Michele Defert Divers
AGIR ENSEMBLE POUR SAINS
  • Michele Defert
  • Sylvain Maquigny
  • Nadege Esteves
  • Jacques Delecroix
  • Marie Zouini
  • Vincent Lefebvre
  • Anaïs Picq
  • Christophe Esteves
  • Céline Binand
  • Thierry Levrel
  • Marie-Claire Poncet
  • Jerome Bailly
  • Marie Corbeel
  • Franck-Olivier Froment
  • Dorothée Fontaine
  • Romain Bled
Moïse Blanc
Moïse Blanc Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINS-EN-AMIENOIS
  • Moïse Blanc
  • Lysiane Boudenne
  • Pierre Andre-Romagny
  • Mahdia Chevalier
  • Olivier Gombert
  • Axelle Berthout
  • Romain Chantry
  • Hélène Debeaumont
  • Sébastien Martel
  • Sabine Cadic
  • Simon Marx
  • Maryse Debeve
  • Olivier Staes
  • Barbara Tattegrain
  • Pascal Legrand
  • Christelle Bouchet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sains-en-Amiénois

Tête de listeListe Voix % des voix
Moïse BLANC
Moïse BLANC (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINS-EN-AMIENOIS 		322 46,80%
Michele DEFERT
Michele DEFERT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAINS 		254 36,92%
Marie-Bénédicte PAPILLON
Marie-Bénédicte PAPILLON (Ballotage) Ensemble, faisons avancer Sains. 		112 16,28%
Participation au scrutin Sains-en-Amiénois
Taux de participation 71,76%
Taux d'abstention 28,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 719

Source : ministère de l’Intérieur

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