Résultat de l'élection municipale 2026 à Sains-en-Amiénois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sains-en-Amiénois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sains-en-Amiénois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sains-en-Amiénois.
L'actu des élections municipales 2026 à Sains-en-Amiénois
11:46 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Sains-en-Amiénois pour l'élection municipale
Pour le premier tour des élections municipales à Sains-en-Amiénois, c'est Moïse Blanc qui est arrivé en tête avec 46,80 % des voix. Derrière, Michele Defert a obtenu la seconde place avec 36,92 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 16,28 %, Marie-Bénédicte Papillon a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Sains-en-Amiénois, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 28,24 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sains-en-Amiénois
Le deuxième tour des élections municipales à Sains-en-Amiénois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michele Defert
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR SAINS
|
|
Moïse Blanc
Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINS-EN-AMIENOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sains-en-Amiénois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Moïse BLANC (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINS-EN-AMIENOIS
|322
|46,80%
|Michele DEFERT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAINS
|254
|36,92%
|Marie-Bénédicte PAPILLON (Ballotage) Ensemble, faisons avancer Sains.
|112
|16,28%
|Participation au scrutin
|Sains-en-Amiénois
|Taux de participation
|71,76%
|Taux d'abstention
|28,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|719
Source : ministère de l’Intérieur
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