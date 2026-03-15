Résultat municipale 2026 à Saint-Affrique (12400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Affrique a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Affrique, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Affrique [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément CARLES
Clément CARLES (24 élus) SAINT-AFFRIQUE, AVEC VOUS ET POUR VOUS 		2 343 60,32%
  • Clément CARLES
  • Anne AMBROZELLI
  • Éric FAUCONNIER
  • Régine SOULIER-QUET
  • Gilles ESCUYET
  • Chloé COUFFIN
  • Boris BENEZECH
  • Simone GAVALDA
  • Jean-Antoine BARTHES
  • Magalie SAUNIER
  • Jean-Luc MALET
  • Michèle DELMAS-BOUSQUET
  • Didier HERMANT
  • Lisa LE GUEN
  • Philippe CAUBEL
  • Annie PEREZ
  • Thierry VALDEBOUZE
  • Johanna FINATO
  • Bernard BOULARAND
  • Véronique BOYE
  • Éric APOLIT
  • Laurence MOLINIER-SABATHIE
  • Christian BOUCHARIN
  • Catherine MAURY
Sébastien DAVID
Sébastien DAVID (5 élus) affrique 		1 541 39,68%
  • Sébastien DAVID
  • Céline RENAUD
  • Guillaume BESSIÈRE
  • Emilie GRAL
  • Arnaud DURAND
Participation au scrutin Saint-Affrique
Taux de participation 72,73%
Taux d'abstention 27,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 4 108

Source : ministère de l’Intérieur

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