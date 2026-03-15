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19:16 - Élections municipales à Saint-Affrique : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-Affrique est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 7 924 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 720 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (64,16%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 372 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,06%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 034 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Saint-Affrique, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN monte-t-il à Saint-Affrique ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saint-Affrique en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 18,72% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Affrique comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,59% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,14% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 33,10% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 58,61 % de participation à Saint-Affrique Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Saint-Affrique sera capitale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 41,39 % lors des dernières municipales, un taux inférieur aux 55,3 % du pays, en pleine pandémie à l'époque. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 20,49 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Quoique ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux élections locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 44,38 % en 2022 à seulement 27,22 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,12 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Saint-Affrique : retour sur les derniers scrutins en date Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saint-Affrique, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,59%). Richard Bouigue (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Affrique après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 38,57%. Jean-François Rousset (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 29,64%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-François Rousset (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 66,90%. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saint-Affrique était indéchiffrable sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Affrique soutenaient en priorité Michel Rhin (Nupes) avec 35,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Rhin virant de nouveau en tête avec 51,91% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Affrique voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 25,24% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,69%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,83% pour Emmanuel Macron, contre 38,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les contribuables de Saint-Affrique se prononceront-ils sur les impôts ? Si l'on observe la fiscalité de Saint-Affrique, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,65 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 226 200 euros la même année, contre 1 432 600 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Affrique a évolué pour se fixer à 47,86 % en 2024 (contre 27,17 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Affrique a représenté 1 154 € en 2024 (contre 863 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Affrique : retour sur une élection très disputée Examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Affrique peut s'avérer éclairant. Au soir du premier tour à l'époque, Alain Fauconnier (Parti socialiste) a distancé ses adversaires en récoltant 39,69% des bulletins. Juste derrière, Sébastien David (Les Républicains) a capté 1 203 votes (38,79%). Loïc Raynal (Divers centre) était à la troisième place, glanant 667 voix (21,50%). Ce score plutôt ténu laissait planer d'importantes interrogations pour le second tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Sébastien David l'a finalement emporté avec 45,91% des suffrages, face à Alain Fauconnier rassemblant 1 432 électeurs inscrits (41,04%) et Loïc Raynal avec 455 suffrages (13,04%). Le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Les Républicains a certainement profité des voix des listes éliminées, récupérant 371 voix supplémentaires entre les deux tours.