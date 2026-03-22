Résultat municipale 2026 à Saint-Agnant (17620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Agnant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Agnant, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Agnant [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard GIRAUD (17 élus) ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN
|614
|44,95%
|
|Nicolas RIZZUTO (5 élus) CAP SUR NOTRE AVENIR À SAINT-AGNANT! AVEC NICOLAS RIZZUTO
|548
|40,12%
|
|Patrick MAZEDIER (1 élu) NOUVEL ELAN POUR SAINT-AGNANT
|204
|14,93%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Agnant
|Taux de participation
|61,68%
|Taux d'abstention
|38,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|1 389
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Agnant - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard GIRAUD (Ballotage) ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN
|638
|44,96%
|Nicolas RIZZUTO (Ballotage) CAP SUR NOTRE AVENIR À SAINT-AGNANT! AVEC NICOLAS RIZZUTO
|478
|33,69%
|Patrick MAZEDIER (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SAINT-AGNANT
|303
|21,35%
|Participation au scrutin
|Saint-Agnant
|Taux de participation
|64,70%
|Taux d'abstention
|35,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|1 457
Election municipale 2026 à Saint-Agnant [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Agnant sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Agnant.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Agnant
18:36 - Le choc de la dernière séquence électorale à Saint-Agnant
Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Aymeric Mongelous (Rassemblement National) en tête du peloton avec 45,74% au premier tour, devant Anne Brachet (Union de la gauche) avec 27,70%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aymeric Mongelous culminant à 51,09% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,41%). Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Saint-Agnant restait à l'époque une localité à dominante nationaliste, en cohérence avec les choix de la présidentielle 2022.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Saint-Agnant
Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Saint-Agnant peut s'avérer éclairant. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint-agnant' menée par Bernard Giraud a naturellement engrangé 655 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Agnant, cette géographie électorale pose les bases. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Saint-Agnant doit départager 3 listes
Comme le montre la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager Bernard Giraud, Patrick Mazedier et Nicolas Rizzuto ce 22 mars. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la commune de Saint-Agnant permettent aux votants de voter.
11:59 - Bernard Giraud, Nicolas Rizzuto et Patrick Mazedier forment le trio de tête à Saint-Agnant
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Agnant dimanche dernier, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 64,70 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Bernard Giraud qui a pris une longueur d'avance avec 44,96 % des bulletins valides. Ensuite, Nicolas Rizzuto a pris la position de dauphin avec 33,69 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Comme il y a six ans, Bernard Giraud est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 55 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 21,35 %, Patrick Mazedier a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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