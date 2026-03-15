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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Agnant Dans la commune de Saint-Agnant, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 123 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,85%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,17%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1554 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,78%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,54%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Agnant mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,69% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Agnant aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Saint-Agnant en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 30,64% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,08% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 28,55% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 51,25% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 42,41% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,74% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 51,09% lors du vote définitif, et un siège remporté par Christophe Plassard.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Agnant aux dernières élections ? La participation s'élevait à 36,86 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Agnant, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid perturbait la population. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part provoqué un fort engouement, avec 84,01 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 15,99 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 55,11 % des électeurs (soit environ 1 177 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,65 %, bien au-delà des 54,19 % enregistrés en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une commune civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élections municipales à Saint-Agnant, cette donnée sera quoi qu'il en soit observée de près.

15:59 - Saint-Agnant : retour sur les élections de 2024 Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Saint-Agnant accordaient leurs suffrages à Aymeric Mongelous (Rassemblement National) avec 45,74% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Aymeric Mongelous culminant à 51,09% des voix dans la commune. Le rendez-vous des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saint-Agnant avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (42,41%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,78% des votes.

14:57 - Saint-Agnant : regard sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Agnant voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 30,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,56%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Agnant, les électeurs accordaient 52,08% pour Marine Le Pen, contre 47,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Agnant soutenaient en priorité Séverine Werbrouck (RN) avec 28,55% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Séverine Werbrouck virant de nouveau en tête avec 51,25% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Agnant une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales à Saint-Agnant : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Agnant, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 17,52 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 26 530 € la même année. Un montant loin des 431 190 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Agnant atteint désormais environ 45,90 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Saint-Agnant s'est chiffrée à environ 747 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 520 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Saint-Agnant Il peut être éclairant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Saint-Agnant. Unique liste en présence, 'Ensemble pour saint-agnant' a logiquement engrangé 655 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Agnant, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Après ce scrutin sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse limpide a déjà été apporté.