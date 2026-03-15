Résultat municipale 2026 à Saint-Agnant (17620) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Agnant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Agnant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Agnant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard GIRAUD
Bernard GIRAUD ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN 		638 44,96%
Nicolas RIZZUTO
Nicolas RIZZUTO CAP SUR NOTRE AVENIR À SAINT-AGNANT! AVEC NICOLAS RIZZUTO 		478 33,69%
Patrick MAZEDIER
Patrick MAZEDIER NOUVEL ELAN POUR SAINT-AGNANT 		303 21,35%
Participation au scrutin Saint-Agnant
Taux de participation 64,70%
Taux d'abstention 35,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 457

Source : ministère de l’Intérieur

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