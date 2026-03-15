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19:16 - Saint-Agrève : municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Agrève, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 2 300 habitants répartis dans 1 794 logements, cette commune présente une densité de 47 hab par km². Ses 197 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 678 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (45,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,80% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 32,30% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 865,51 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Saint-Agrève incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Les votants de Saint-Agrève toujours plus conquis par le RN Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Saint-Agrève en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 20,89% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,53% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 12,38% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Agrève comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,33% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,50% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 45,28% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Agrève La désertion des urnes à Saint-Agrève sera un véritable pivot de ces municipales. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 60,27 % lors des précédentes élections municipales, une proportion assez classique, le coronavirus ayant fortement impacté le vote. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,73 % localement. Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 45,78 % en 2022 à seulement 31,92 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 45,01 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la ville s'affiche donc sensiblement comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Saint-Agrève Le paysage politique de Saint-Agrève a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors des européennes, le résultat à Saint-Agrève s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (29,33%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,20%) et Valérie Hayer (14,91%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Agrève avaient ensuite placé en tête Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avec 29,50% au premier tour, devant Michèle Victory (Union de la gauche) avec 28,01%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Michèle Victory (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 54,72%.

14:57 - Saint-Agrève : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Agrève comme un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Agrève tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 24,21% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 20,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,47% pour Emmanuel Macron, contre 43,53% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Agrève plébiscitaient Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 30,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,08%.

12:58 - Comment a évolué la pression fiscale à Saint-Agrève depuis 2020 ? À Saint-Agrève, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 952 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 677 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 38,31 % en 2024 (contre 19,53 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 129 500 euros de recettes en 2024, loin des 345 680 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,97 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saint-Agrève La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Agrève s'avère riche d'enseignements. Seule en lice, 'Unis pour saint-agrève' a naturellement obtenu 678 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Agrève, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette année, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.