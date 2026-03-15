Résultat municipale 2026 à Saint-Agrève (07320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Agrève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Agrève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Agrève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège VAREILLE
Nadège VAREILLE (15 élus) Ouverture et dynamisme pour Saint-Agrève 		767 57,50%
  • Nadège VAREILLE
  • Patrick MARCAILLOU
  • Cécile VINDRIEUX
  • Eric CHANTRE
  • Blandine CROZE
  • Michel MARMEYS
  • Noémie CHANTRE
  • Anthony CHALANCON
  • Amandine CONVERS
  • Christophe GAUTHIER
  • Séverine JOUVE-WESTPHAL
  • Romain STEPHANT
  • Aurore JALABERT
  • Charles-Henri DUCHESNE
  • Virginie PICOT
Benoit CLARET
Benoit CLARET (4 élus) Agir et vivre ensemble à Saint Agrève 		567 42,50%
  • Benoit CLARET
  • Manon DELEAGE
  • Pierre BARD
  • Béatrice CHAZALLET
Participation au scrutin Saint-Agrève
Taux de participation 71,20%
Taux d'abstention 28,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 1 387

Source : ministère de l’Intérieur

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