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19:18 - Comment la composition démographique de Saint-Aignan façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Aignan, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 826 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 217 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 643 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,16% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 184 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,71%, Saint-Aignan se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 26,13% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 317,82 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Ainsi, à Saint-Aignan, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels résultats du RN à Saint-Aignan avant les municipales ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Saint-Aignan en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,84% des voix comptabilisées lors du premier round, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,76% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 19,80% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 49,75% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,00% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 48,84% pour le mouvement lepéniste. Il finira en tête avec 52,87% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Roger Chudeau.

16:58 - Saint-Aignan : 43,88 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour rappel, l'abstention atteignait 43,88 % à Saint-Aignan lors des précédentes élections municipales, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'événement avait été maintenu en pleine épidémie de Covid. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 32,50 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,48 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 39,93 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 52,62 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une zone frappée par un fort abstentionnisme face aux moyennes nationales. Cet élément à Saint-Aignan constituera en conséquence une variable majeure pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Saint-Aignan ? La physionomie politique de Saint-Aignan a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des européennes, le podium à Saint-Aignan s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,00%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,78%) et Raphaël Glucksmann (13,22%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Aignan avaient ensuite favorisé Roger Chudeau (Rassemblement National) avec 48,84% au premier tour, devant Sylvie Mayer (Union de la gauche) avec 25,27%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Roger Chudeau culminant à 52,87% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Aignan ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Aignan tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,11%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,24% pour Emmanuel Macron, contre 49,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Aignan accordaient leurs suffrages à Pascal Bioulac (LR) avec 20,36% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emmanuelle Chaplault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,25%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Aignan Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Aignan entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 11,87 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 110 300 euros, marquant une forte baisse face aux 415 650 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Aignan atteint désormais 51,58 % en 2024 (contre 27,18 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne nationale, qui approche les 40 %. Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Aignan s'est chiffrée à 1 138 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 740 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match de l'élection à Saint-Aignan n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les forces politiques en présence demeurent aujourd'hui encore façonnées par l'issue des dernières municipales en date à Saint-Aignan. Au terme du premier tour à l'époque, Éric Carnat a surclassé ses adversaires en rassemblant 72,67% des voix. Juste derrière, Marie Piau a recueilli 308 voix (27,32%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Éric Carnat a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Aignan, ce décor constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche afin de contester cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.