Résultat municipale 2026 à Saint-Aignan (41110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aignan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aignan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aignan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric CARNAT
Eric CARNAT (18 élus) Ensemble pour Saint-Aignan 		728 51,67%
  • Eric CARNAT
  • Caroline CHICK
  • Aurélien COUTANT
  • Zita GOMES
  • Benoît DÉFFIÉ
  • Camille BONNEAU
  • David DARDOUILLET
  • Isabelle MOIGNARD
  • Gérald ROUSSEAU
  • Isabelle JARRY
  • Didier TEILLARD
  • Christine LEDYS
  • François BODIN
  • Justine COLLADANT
  • Daniel CHÊNE
  • Christelle CLÉVIER
  • Jean-Paul BERTRAND
  • Marie-Chantal COUAGNON
Christophe PINGUET
Christophe PINGUET (4 élus) VOS IDEES , NOTRE ENERGIE, L'AVENIR DE ST AIGNAN 		476 33,78%
  • Christophe PINGUET
  • Corine LEBLOND
  • Charles DRION
  • Aurelie ROBERT
Philippe CLERC
Philippe CLERC (1 élu) Le courage d'agir, la fierté d'appartenir 		205 14,55%
  • Philippe CLERC
Participation au scrutin Saint-Aignan
Taux de participation 69,53%
Taux d'abstention 30,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 440

Source : ministère de l’Intérieur

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