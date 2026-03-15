En direct

19:20 - Saint-Alban-Leysse : élections municipales et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants de Saint-Alban-Leysse sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 784 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,22%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,06%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 3916 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,53%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,06%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Alban-Leysse, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Municipales 2026 : vers une percée du RN à Saint-Alban-Leysse ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Saint-Alban-Leysse il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,39% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,37% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 18,09% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Alban-Leysse comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,32% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,35% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 48,71% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Alban-Leysse L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 58,63 % à Saint-Alban-Leysse pour le premier tour des municipales de 2020 (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le rendez-vous se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 20,70 % dans la ville (et donc 79,30 % de participation). Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,43 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,94 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,95 %. Si on prend un peu de recul, le territoire se révèle à l'arrivée comme une zone où l'abstention est contenue. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Saint-Alban-Leysse, cette réalité jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Saint-Alban-Leysse ? La situation politique de Saint-Alban-Leysse a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Alban-Leysse avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,32% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Alban-Leysse portaient leur choix sur Brice Bernard (Rassemblement National) avec 35,35% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Jean-François Coulomme (Union de la gauche), avec 51,29%.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Alban-Leysse : les résultats à analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Alban-Leysse plébiscitaient Jean-François Coulomme (Nupes) avec 29,25% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Patrick Mignola (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,76% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Alban-Leysse votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (28,32%), devant Marine Le Pen qui obtenait 20,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,63% pour Emmanuel Macron, contre 39,37% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Alban-Leysse révèle ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Saint-Alban-Leysse en amont des municipales 2026 ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Alban-Leysse entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,33 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 58 310 € la même année. Une somme loin des 862 710 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Alban-Leysse a évolué pour se fixer à 32,25 % en 2024 (contre 19,22 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Alban-Leysse a représenté 865 euros en 2024 (contre 696 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Michel Dyen à Saint-Alban-Leysse Dans la ville de Saint-Alban-Leysse, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui façonnées par l'issue des dernières élections en date. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Michel Dyen (Divers droite) a raflé la première place avec 1 097 suffrages (56,14%). À ses trousses, Alain Saurel (Divers droite) a engrangé 43,85% des votes. Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Saint-Alban-Leysse, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de renverser cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.