Résultat municipale 2026 à Saint-Alban-Leysse (73230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Alban-Leysse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Alban-Leysse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Alban-Leysse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DYEN
Michel DYEN (24 élus) AVEC VOUS DEMAIN 		1 984 65,07%
  • Michel DYEN
  • Patricia MAFFRE-DEPROST
  • Daniel FAVRE
  • Anne-Marie DIOT
  • Philippe TOCHON
  • Anne-Marie BAROUTI
  • Philippe CODDET
  • Nicole DURAND
  • Serge BALLAZ
  • Nathalie CRAGNOLINI
  • Hervé MARREC
  • Annie DUCHATEL
  • Sébastien JACOB
  • Lorène TROTTO
  • Charly CODDET
  • Nathalie MIEGE
  • Jacques BARBAZENI
  • Dominique DUC RAFFAELE
  • Patrick BASSET
  • Geneviève PALLOT
  • Christian CLEMENTI
  • Christèle BALLASI
  • David SIMON
  • Nathalie PARISE
Karim ECHTIOUI
Karim ECHTIOUI (5 élus) SAINT ALBAN-LEYSSE EN MOUVEMENT 		1 065 34,93%
  • Karim ECHTIOUI
  • Yolaine CHAMPIGNEULLE
  • Patrick LAFONT
  • Anne BOSCARO
  • Michel GRANGEAT
Participation au scrutin Saint-Alban-Leysse
Taux de participation 57,51%
Taux d'abstention 42,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 3 156

Source : ministère de l’Intérieur

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