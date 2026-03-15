Résultat municipale 2026 à Saint-Alexandre (30130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Alexandre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Alexandre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Alexandre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin ROCA
Benjamin ROCA (12 élus) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-ALEXANDRE 		345 50,51%
  • Benjamin ROCA
  • Elodie LE CAER
  • Michel VENDITTI
  • Chantal SABATIER
  • Maxime BEUGNON
  • Aurélie HERNANDEZ
  • Benoit DU SOUICH
  • Souad SAIDI BENMASSAOUD
  • Didier MASSOT
  • Catherine HERGOTT
  • Jean-Pierre MARION
  • Yolande BORNET
Marie-Pierre DALENC
Marie-Pierre DALENC (3 élus) TOUS ALEXANDRINS ! 		338 49,49%
  • Marie-Pierre DALENC
  • Janick BELIN
  • Raphaëlle FEDORAS CONSTANT
Participation au scrutin Saint-Alexandre
Taux de participation 71,12%
Taux d'abstention 28,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 714

Source : ministère de l’Intérieur

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