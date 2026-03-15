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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Alexandre Quel portrait faire de Saint-Alexandre, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 250 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 109 entreprises, Saint-Alexandre se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,61%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 37,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 220,34 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Saint-Alexandre démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

17:57 - Saint-Alexandre : des scrutins marqués par le vote RN Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Alexandre il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 33,25% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,84% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 36,04% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 65,38% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,64% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,39% pour le RN. Ce dernier s'imposera avec 66,67% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Pierre Meurin.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Saint-Alexandre ? Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Saint-Alexandre sera essentielle dans le dénouement du scrutin. La participation s'élevait à 39,03 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 82,64 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,86 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 73,78 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 60,90 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Alexandre Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Pierre Meurin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 56,39% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 19,74%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pierre Meurin culminant à 66,67% des voix dans la commune. Les élections européennes en amont à Saint-Alexandre avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,64%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 11,51% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Saint-Alexandre restait à l'époque une localité à dominante nationaliste, dans la logique de 2022.

14:57 - Saint-Alexandre : des résultats éminemment significatifs lors des scrutins en 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Alexandre privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,25%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,84% pour Marine Le Pen, contre 42,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Alexandre soutenaient en priorité Pierre Meurin (RN) avec 36,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Meurin virant de nouveau en tête avec 65,38% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Alexandre laisse donc apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Saint-Alexandre : la fiscalité relevée à l'approche des municipales Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Alexandre, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 926 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 617 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 43,86 % en 2024 (contre 19,21 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 20 180 € de recettes en 2024, bien en deçà des 162 230 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 9,60 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Alexandre ? Lors des municipales précédentes à Saint-Alexandre, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Unique liste en présence, 'Continuons a bien vivre a saint alexandre' menée par Jacques Bertolini a logiquement rassemblé 337 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Alexandre, ce décor constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles municipales, le défi sera de déterminer si une opposition parvient à se fédérer face à cette domination. La publication des candidatures donne déjà un élément de réponse très clair.